https://ria.ru/20230126/uragan-1847515293.html
На Сахалине ожидают ураганный ветер до 38 метров в секунду
На Сахалине ожидают ураганный ветер до 38 метров в секунду - РИА Новости, 26.01.2023
На Сахалине ожидают ураганный ветер до 38 метров в секунду
Ураганный ветер порывами до 38 метров в секунду прогнозируется в четверг на территории Сахалинской области, возможно нарушение работы систем жизнеобеспечения... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T10:46
2023-01-26T10:46
2023-01-26T10:46
россия
сахалин
сахалинская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гидрометцентр
жкх
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Ураганный ветер порывами до 38 метров в секунду прогнозируется в четверг на территории Сахалинской области, возможно нарушение работы систем жизнеобеспечения населения, предупреждает МЧС России. "По данным Гидрометцентра России и ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 26 января существует вероятность возникновения ЧС, связанных с нарушением работы систем жизнеобеспечения населения, порывами линий связи и электропередачи, затруднением движения транспорта в Дальневосточном федеральном округе на территории Сахалинской области", - говорится в прогнозе. По данным спасателей, причинами возможных чрезвычайных ситуаций в регионе могут стать ураганный ветер скоростью до 38 метров в секунду, сильный снег, метели, а также видимость на дорогах 500 метров и менее.
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россия, сахалин, сахалинская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр, жкх
Россия, Сахалин, Сахалинская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Гидрометцентр, ЖКХ
На Сахалине ожидают ураганный ветер до 38 метров в секунду
На Сахалине в четверг ожидают ураганный ветер до 38 метров в секунду и метели