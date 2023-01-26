https://ria.ru/20230126/uragan-1847515293.html

На Сахалине ожидают ураганный ветер до 38 метров в секунду

На Сахалине ожидают ураганный ветер до 38 метров в секунду - РИА Новости, 26.01.2023

На Сахалине ожидают ураганный ветер до 38 метров в секунду

Ураганный ветер порывами до 38 метров в секунду прогнозируется в четверг на территории Сахалинской области, возможно нарушение работы систем жизнеобеспечения... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T10:46

2023-01-26T10:46

2023-01-26T10:46

россия

сахалин

сахалинская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

гидрометцентр

жкх

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Ураганный ветер порывами до 38 метров в секунду прогнозируется в четверг на территории Сахалинской области, возможно нарушение работы систем жизнеобеспечения населения, предупреждает МЧС России. "По данным Гидрометцентра России и ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 26 января существует вероятность возникновения ЧС, связанных с нарушением работы систем жизнеобеспечения населения, порывами линий связи и электропередачи, затруднением движения транспорта в Дальневосточном федеральном округе на территории Сахалинской области", - говорится в прогнозе. По данным спасателей, причинами возможных чрезвычайных ситуаций в регионе могут стать ураганный ветер скоростью до 38 метров в секунду, сильный снег, метели, а также видимость на дорогах 500 метров и менее.

https://ria.ru/20230124/avarii-1846960173.html

россия

сахалин

сахалинская область

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россия, сахалин, сахалинская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр, жкх