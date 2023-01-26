https://ria.ru/20230126/ultimatum-1847684738.html

"Терпеть не будут". В Киеве заявили о жестком ультиматуме Запада Зеленскому

"Терпеть не будут". В Киеве заявили о жестком ультиматуме Запада Зеленскому - РИА Новости, 26.01.2023

"Терпеть не будут". В Киеве заявили о жестком ультиматуме Запада Зеленскому

Запад потребовал от украинского лидера Владимира Зеленского усилить контроль за денежными потоками и начать борьбу с коррупцией среди своих соратников,... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T18:12

2023-01-26T18:12

2023-01-26T18:44

политика

украина

киев

сша

евросоюз

нато

владимир зеленский

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Запад потребовал от украинского лидера Владимира Зеленского усилить контроль за денежными потоками и начать борьбу с коррупцией среди своих соратников, рассказал экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.По словам бывшего советника, Зеленскому поставили очень жесткие условия оказания дальнейшей финансовой и военной поддержки."То есть Запад говорит: "Если мы тебе даем деньги, то тогда мы эти деньги должны контролировать. Не должно быть коррупции и взяточничества", — резюмировал Соскин.На днях в Киеве произошли крупные кадровые изменения — должностей лишились замминистра обороны Вячеслав Шаповалов, заместитель руководителя офиса президента Кирилл Тимошенко и заместитель генерального прокурора Алексей Симоненко.Кроме того, власти уволили замминистра развития общин Василия Лозинского и нескольких губернаторов.После начала спецоперации США и их союзники по НАТО поставили боевую технику для ВСУ на миллиарды долларов. В Москве при этом неоднократно отмечали, что Запад стремится затянуть конфликт. Как подчеркнули в российском Министерстве обороны, склады с иностранной амуницией станут законными целями для ВКС в соседней республике.

https://ria.ru/20230126/ssha-1847549563.html

https://ria.ru/20230126/zelenskiy-1847648426.html

украина

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политика, украина, киев, сша, евросоюз, нато, владимир зеленский