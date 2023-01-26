Рейтинг@Mail.ru
"Терпеть не будут". В Киеве заявили о жестком ультиматуме Запада Зеленскому - РИА Новости, 26.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230126/ultimatum-1847684738.html
"Терпеть не будут". В Киеве заявили о жестком ультиматуме Запада Зеленскому
"Терпеть не будут". В Киеве заявили о жестком ультиматуме Запада Зеленскому - РИА Новости, 26.01.2023
"Терпеть не будут". В Киеве заявили о жестком ультиматуме Запада Зеленскому
Запад потребовал от украинского лидера Владимира Зеленского усилить контроль за денежными потоками и начать борьбу с коррупцией среди своих соратников,... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T18:12
2023-01-26T18:44
политика
украина
киев
сша
евросоюз
нато
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847175342_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_25cceefdc4730fe4309eee2cf7e1743f.jpg
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Запад потребовал от украинского лидера Владимира Зеленского усилить контроль за денежными потоками и начать борьбу с коррупцией среди своих соратников, рассказал экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.По словам бывшего советника, Зеленскому поставили очень жесткие условия оказания дальнейшей финансовой и военной поддержки."То есть Запад говорит: "Если мы тебе даем деньги, то тогда мы эти деньги должны контролировать. Не должно быть коррупции и взяточничества", — резюмировал Соскин.На днях в Киеве произошли крупные кадровые изменения — должностей лишились замминистра обороны Вячеслав Шаповалов, заместитель руководителя офиса президента Кирилл Тимошенко и заместитель генерального прокурора Алексей Симоненко.Кроме того, власти уволили замминистра развития общин Василия Лозинского и нескольких губернаторов.После начала спецоперации США и их союзники по НАТО поставили боевую технику для ВСУ на миллиарды долларов. В Москве при этом неоднократно отмечали, что Запад стремится затянуть конфликт. Как подчеркнули в российском Министерстве обороны, склады с иностранной амуницией станут законными целями для ВКС в соседней республике.
https://ria.ru/20230126/ssha-1847549563.html
https://ria.ru/20230126/zelenskiy-1847648426.html
украина
киев
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847175342_416:321:2718:2048_1920x0_80_0_0_1048cec22da9b0bb313ff70f63a6704a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, украина, киев, сша, евросоюз, нато, владимир зеленский
Политика, Украина, Киев, США, Евросоюз, НАТО, Владимир Зеленский
18:12 26.01.2023 (обновлено: 18:44 26.01.2023)
 
"Терпеть не будут". В Киеве заявили о жестком ультиматуме Запада Зеленскому

Экс-советник Кучмы Соскин: Запад поставил Зеленскому жесткий ультиматум по военной помощи

© AP Photo / Natacha PisarenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Запад потребовал от украинского лидера Владимира Зеленского усилить контроль за денежными потоками и начать борьбу с коррупцией среди своих соратников, рассказал экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

"Я понимаю так, что Зеленскому был выдвинут ультиматум. Ему показали схемы, по которым идет разворовывание продовольствия на Украине, то есть схемы коррупции в Министерстве обороны, в кабинете министров, <…> назвали этих лиц в офисе президента", — уточнил эксперт.

По словам бывшего советника, Зеленскому поставили очень жесткие условия оказания дальнейшей финансовой и военной поддержки.
"То есть Запад говорит: "Если мы тебе даем деньги, то тогда мы эти деньги должны контролировать. Не должно быть коррупции и взяточничества", — резюмировал Соскин.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
Вчера, 12:22Специальная военная операция на Украине
Патрушев назвал события на Украине итогом подготовки США к гибридной войне
На днях в Киеве произошли крупные кадровые изменения — должностей лишились замминистра обороны Вячеслав Шаповалов, заместитель руководителя офиса президента Кирилл Тимошенко и заместитель генерального прокурора Алексей Симоненко.
Кроме того, власти уволили замминистра развития общин Василия Лозинского и нескольких губернаторов.
После начала спецоперации США и их союзники по НАТО поставили боевую технику для ВСУ на миллиарды долларов. В Москве при этом неоднократно отмечали, что Запад стремится затянуть конфликт. Как подчеркнули в российском Министерстве обороны, склады с иностранной амуницией станут законными целями для ВКС в соседней республике.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
Вчера, 16:39
В США заявили, что стратегическое решение Путина обрушило власть Зеленского
 
ПолитикаУкраинаКиевСШАЕвросоюзНАТОВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала