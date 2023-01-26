https://ria.ru/20230126/ultimatum-1847684738.html
"Терпеть не будут". В Киеве заявили о жестком ультиматуме Запада Зеленскому
"Терпеть не будут". В Киеве заявили о жестком ультиматуме Запада Зеленскому - РИА Новости, 26.01.2023
"Терпеть не будут". В Киеве заявили о жестком ультиматуме Запада Зеленскому
Запад потребовал от украинского лидера Владимира Зеленского усилить контроль за денежными потоками и начать борьбу с коррупцией среди своих соратников,... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T18:12
2023-01-26T18:12
2023-01-26T18:44
политика
украина
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евросоюз
нато
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Запад потребовал от украинского лидера Владимира Зеленского усилить контроль за денежными потоками и начать борьбу с коррупцией среди своих соратников, рассказал экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.По словам бывшего советника, Зеленскому поставили очень жесткие условия оказания дальнейшей финансовой и военной поддержки."То есть Запад говорит: "Если мы тебе даем деньги, то тогда мы эти деньги должны контролировать. Не должно быть коррупции и взяточничества", — резюмировал Соскин.На днях в Киеве произошли крупные кадровые изменения — должностей лишились замминистра обороны Вячеслав Шаповалов, заместитель руководителя офиса президента Кирилл Тимошенко и заместитель генерального прокурора Алексей Симоненко.Кроме того, власти уволили замминистра развития общин Василия Лозинского и нескольких губернаторов.После начала спецоперации США и их союзники по НАТО поставили боевую технику для ВСУ на миллиарды долларов. В Москве при этом неоднократно отмечали, что Запад стремится затянуть конфликт. Как подчеркнули в российском Министерстве обороны, склады с иностранной амуницией станут законными целями для ВКС в соседней республике.
https://ria.ru/20230126/ssha-1847549563.html
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политика, украина, киев, сша, евросоюз, нато, владимир зеленский
Политика, Украина, Киев, США, Евросоюз, НАТО, Владимир Зеленский
18:12 26.01.2023 (обновлено: 18:44 26.01.2023)
"Терпеть не будут". В Киеве заявили о жестком ультиматуме Запада Зеленскому
Экс-советник Кучмы Соскин: Запад поставил Зеленскому жесткий ультиматум по военной помощи
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости.
Запад потребовал от украинского лидера Владимира Зеленского усилить контроль за денежными потоками и начать борьбу с коррупцией среди своих соратников, рассказал экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале
.
"Я понимаю так, что Зеленскому был выдвинут ультиматум. Ему показали схемы, по которым идет разворовывание продовольствия на Украине, то есть схемы коррупции в Министерстве обороны, в кабинете министров, <…> назвали этих лиц в офисе президента", — уточнил эксперт.
По словам бывшего советника, Зеленскому поставили очень жесткие условия оказания дальнейшей финансовой и военной поддержки.
"То есть Запад говорит: "Если мы тебе даем деньги, то тогда мы эти деньги должны контролировать. Не должно быть коррупции и взяточничества", — резюмировал Соскин.
На днях в Киеве произошли крупные кадровые изменения — должностей лишились замминистра обороны Вячеслав Шаповалов, заместитель руководителя офиса президента Кирилл Тимошенко и заместитель генерального прокурора Алексей Симоненко.
Кроме того, власти уволили замминистра развития общин Василия Лозинского и нескольких губернаторов.
После начала спецоперации США и их союзники по НАТО поставили боевую технику для ВСУ на миллиарды долларов. В Москве при этом неоднократно отмечали, что Запад стремится затянуть конфликт. Как подчеркнули в российском Министерстве обороны, склады с иностранной амуницией станут законными целями для ВКС в соседней республике.