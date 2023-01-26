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Гейтс пожалел украинцев из-за "худшего в мире" правительства Зеленского - РИА Новости, 26.01.2023
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Гейтс пожалел украинцев из-за "худшего в мире" правительства Зеленского
Гейтс пожалел украинцев из-за "худшего в мире" правительства Зеленского - РИА Новости, 26.01.2023
Гейтс пожалел украинцев из-за "худшего в мире" правительства Зеленского
Американский миллиардер и основатель Microsoft Билл Гейтс во время выступления в австралийском Институте Лоуи назвал правительство в Киеве одним из худших в... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T19:53
2023-01-26T21:04
политика
украина
европа
владимир зеленский
билл гейтс
microsoft corporation
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Американский миллиардер и основатель Microsoft Билл Гейтс во время выступления в австралийском Институте Лоуи назвал правительство в Киеве одним из худших в мире из-за сильной коррумпированности.Сельскохозяйственные угодья Украины гораздо плодороднее американских, это житница Европы, у страны есть большой потенциал, добавил Гейтс.Западные политики неоднократно указывали на несостоятельность украинского правительства и распространенное среди местных чиновников взяточничество. В связи с этим новый спикер палаты представителей американского конгресса Кевин Маккарти заявлял, что не допустит продолжения практики "открытых чеков" для Украины, когда десятки миллиардов долларов выделяются без аудита и подотчетности. Его однопартийцы уже предупреждали, что ужесточат надзор за предоставлением помощи Киеву.Как считает экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин, западные политики поставили нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому жесткий ультиматум с требованием наказать коррупционеров в своих рядах в обмен на продолжение финансовых вливаний. На этой неделе в Киеве уже произошли крупные кадровые изменения — должностей лишились замминистра обороны Вячеслав Шаповалов, заместитель руководителя офиса президента Кирилл Тимошенко и заместитель генерального прокурора Алексей Симоненко. Кроме того, власти уволили замминистра развития общин Василия Лозинского и нескольких губернаторов.
https://ria.ru/20230126/ukraina-1847562902.html
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политика, украина, европа, владимир зеленский, билл гейтс, microsoft corporation, сша, кевин маккарти, киев, в мире
Политика, Украина, Европа, Владимир Зеленский, Билл Гейтс, Microsoft Corporation, США, Кевин Маккарти, Киев, В мире
19:53 26.01.2023 (обновлено: 21:04 26.01.2023)
 
Гейтс пожалел украинцев из-за "худшего в мире" правительства Зеленского

Билл Гейтс назвал коррумпированное правительство Украины одним из худших в мире

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкБывший генеральный директор Microsoft Билл Гейтс
Бывший генеральный директор Microsoft Билл Гейтс - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Бывший генеральный директор Microsoft Билл Гейтс. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Американский миллиардер и основатель Microsoft Билл Гейтс во время выступления в австралийском Институте Лоуи назвал правительство в Киеве одним из худших в мире из-за сильной коррумпированности.
"Украинское правительство — одно из худших в мире. Оно коррумпировано и контролируется несколькими богатыми людьми. Я имею в виду, что это очень печально для народа", — сказал предприниматель.
Сельскохозяйственные угодья Украины гораздо плодороднее американских, это житница Европы, у страны есть большой потенциал, добавил Гейтс.
Западные политики неоднократно указывали на несостоятельность украинского правительства и распространенное среди местных чиновников взяточничество. В связи с этим новый спикер палаты представителей американского конгресса Кевин Маккарти заявлял, что не допустит продолжения практики "открытых чеков" для Украины, когда десятки миллиардов долларов выделяются без аудита и подотчетности. Его однопартийцы уже предупреждали, что ужесточат надзор за предоставлением помощи Киеву.
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На этой неделе в Киеве уже произошли крупные кадровые изменения — должностей лишились замминистра обороны Вячеслав Шаповалов, заместитель руководителя офиса президента Кирилл Тимошенко и заместитель генерального прокурора Алексей Симоненко. Кроме того, власти уволили замминистра развития общин Василия Лозинского и нескольких губернаторов.
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