19:53 26.01.2023 (обновлено: 21:04 26.01.2023)
Гейтс пожалел украинцев из-за "худшего в мире" правительства Зеленского
Билл Гейтс назвал коррумпированное правительство Украины одним из худших в мире
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкБывший генеральный директор Microsoft Билл Гейтс
Бывший генеральный директор Microsoft Билл Гейтс. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Американский миллиардер и основатель Microsoft Билл Гейтс во время выступления в австралийском Институте Лоуи назвал правительство в Киеве одним из худших в мире из-за сильной коррумпированности.
"Украинское правительство — одно из худших в мире. Оно коррумпировано и контролируется несколькими богатыми людьми. Я имею в виду, что это очень печально для народа", — сказал предприниматель.
Западные политики неоднократно указывали на несостоятельность украинского правительства и распространенное среди местных чиновников взяточничество. В связи с этим новый спикер палаты представителей американского конгресса Кевин Маккарти заявлял, что не допустит продолжения практики "открытых чеков" для Украины, когда десятки миллиардов долларов выделяются без аудита и подотчетности. Его однопартийцы уже предупреждали, что ужесточат надзор за предоставлением помощи Киеву.
Как считает экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин, западные политики поставили нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому жесткий ультиматум с требованием наказать коррупционеров в своих рядах в обмен на продолжение финансовых вливаний.
На этой неделе в Киеве уже произошли крупные кадровые изменения — должностей лишились замминистра обороны Вячеслав Шаповалов, заместитель руководителя офиса президента Кирилл Тимошенко и заместитель генерального прокурора Алексей Симоненко. Кроме того, власти уволили замминистра развития общин Василия Лозинского и нескольких губернаторов.