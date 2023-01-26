https://ria.ru/20230126/ukraina-1847709886.html

Гейтс пожалел украинцев из-за "худшего в мире" правительства Зеленского

Гейтс пожалел украинцев из-за "худшего в мире" правительства Зеленского - РИА Новости, 26.01.2023

Гейтс пожалел украинцев из-за "худшего в мире" правительства Зеленского

Американский миллиардер и основатель Microsoft Билл Гейтс во время выступления в австралийском Институте Лоуи назвал правительство в Киеве одним из худших в... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T19:53

2023-01-26T19:53

2023-01-26T21:04

политика

украина

европа

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билл гейтс

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Американский миллиардер и основатель Microsoft Билл Гейтс во время выступления в австралийском Институте Лоуи назвал правительство в Киеве одним из худших в мире из-за сильной коррумпированности.Сельскохозяйственные угодья Украины гораздо плодороднее американских, это житница Европы, у страны есть большой потенциал, добавил Гейтс.Западные политики неоднократно указывали на несостоятельность украинского правительства и распространенное среди местных чиновников взяточничество. В связи с этим новый спикер палаты представителей американского конгресса Кевин Маккарти заявлял, что не допустит продолжения практики "открытых чеков" для Украины, когда десятки миллиардов долларов выделяются без аудита и подотчетности. Его однопартийцы уже предупреждали, что ужесточат надзор за предоставлением помощи Киеву.Как считает экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин, западные политики поставили нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому жесткий ультиматум с требованием наказать коррупционеров в своих рядах в обмен на продолжение финансовых вливаний. На этой неделе в Киеве уже произошли крупные кадровые изменения — должностей лишились замминистра обороны Вячеслав Шаповалов, заместитель руководителя офиса президента Кирилл Тимошенко и заместитель генерального прокурора Алексей Симоненко. Кроме того, власти уволили замминистра развития общин Василия Лозинского и нескольких губернаторов.

https://ria.ru/20230126/ukraina-1847562902.html

https://ria.ru/20230126/ultimatum-1847684738.html

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политика, украина, европа, владимир зеленский, билл гейтс, microsoft corporation, сша, кевин маккарти, киев, в мире