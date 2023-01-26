https://ria.ru/20230126/ukraina-1847638830.html

Возрождение мирной жизни на Украине займет годы, заявил патриарх Кирилл

Возрождение мирной жизни на Украине займет годы, заявил патриарх Кирилл - РИА Новости, 26.01.2023

Возрождение мирной жизни на Украине займет годы, заявил патриарх Кирилл

Возрождение мирной жизни на Украине займет годы, Русская православная церковь (РПЦ) готова участвовать в этом процессе, заявил патриарх Московский и всея Руси... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T16:18

2023-01-26T16:18

2023-01-26T16:18

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украина

россия

русская православная церковь

госдума рф

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Возрождение мирной жизни на Украине займет годы, Русская православная церковь (РПЦ) готова участвовать в этом процессе, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. "Всестороннее возрождение мирной жизни (после конфликта на Украине – ред.) займет годы. Хотел бы засвидетельствовать о готовности Церкви посильно участвовать в залечивании ран военных действий", - сказал патриарх на пленарном заседании Рождественских парламентских встреч в Госдуме РФ. Международные Рождественские образовательные чтения – это ежегодный церковно-общественный форум. Пленарное заседание ХХXI чтений состоялось 25 января в Государственном Кремлевском дворце. В этом году тема форума – "Глобальные вызовы современности и духовный выбор человека".

https://ria.ru/20230126/challenger-1847628114.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, россия, русская православная церковь, госдума рф