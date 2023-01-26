https://ria.ru/20230126/ukraina-1847638830.html
Возрождение мирной жизни на Украине займет годы, заявил патриарх Кирилл
Возрождение мирной жизни на Украине займет годы, заявил патриарх Кирилл - РИА Новости, 26.01.2023
Возрождение мирной жизни на Украине займет годы, заявил патриарх Кирилл
Возрождение мирной жизни на Украине займет годы, Русская православная церковь (РПЦ) готова участвовать в этом процессе, заявил патриарх Московский и всея Руси... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T16:18
2023-01-26T16:18
2023-01-26T16:18
религия
украина
россия
русская православная церковь
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1a/1847591736_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9b47df4e1228e93b0c1aca2b69d87571.jpg
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Возрождение мирной жизни на Украине займет годы, Русская православная церковь (РПЦ) готова участвовать в этом процессе, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. "Всестороннее возрождение мирной жизни (после конфликта на Украине – ред.) займет годы. Хотел бы засвидетельствовать о готовности Церкви посильно участвовать в залечивании ран военных действий", - сказал патриарх на пленарном заседании Рождественских парламентских встреч в Госдуме РФ. Международные Рождественские образовательные чтения – это ежегодный церковно-общественный форум. Пленарное заседание ХХXI чтений состоялось 25 января в Государственном Кремлевском дворце. В этом году тема форума – "Глобальные вызовы современности и духовный выбор человека".
https://ria.ru/20230126/challenger-1847628114.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1a/1847591736_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_362421b4b516b099b949ee5a6e90a70a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, русская православная церковь, госдума рф
Религия, Украина, Россия, Русская православная церковь, Госдума РФ
Возрождение мирной жизни на Украине займет годы, заявил патриарх Кирилл
Патриарх Кирилл: РПЦ готова участвовать в возрождении мирной жизни на Украине