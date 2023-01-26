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Возрождение мирной жизни на Украине займет годы, заявил патриарх Кирилл - РИА Новости, 26.01.2023
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Религия
https://ria.ru/20230126/ukraina-1847638830.html
Возрождение мирной жизни на Украине займет годы, заявил патриарх Кирилл
Возрождение мирной жизни на Украине займет годы, заявил патриарх Кирилл - РИА Новости, 26.01.2023
Возрождение мирной жизни на Украине займет годы, заявил патриарх Кирилл
Возрождение мирной жизни на Украине займет годы, Русская православная церковь (РПЦ) готова участвовать в этом процессе, заявил патриарх Московский и всея Руси... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T16:18
2023-01-26T16:18
религия
украина
россия
русская православная церковь
госдума рф
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Возрождение мирной жизни на Украине займет годы, Русская православная церковь (РПЦ) готова участвовать в этом процессе, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. "Всестороннее возрождение мирной жизни (после конфликта на Украине – ред.) займет годы. Хотел бы засвидетельствовать о готовности Церкви посильно участвовать в залечивании ран военных действий", - сказал патриарх на пленарном заседании Рождественских парламентских встреч в Госдуме РФ. Международные Рождественские образовательные чтения – это ежегодный церковно-общественный форум. Пленарное заседание ХХXI чтений состоялось 25 января в Государственном Кремлевском дворце. В этом году тема форума – "Глобальные вызовы современности и духовный выбор человека".
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украина, россия, русская православная церковь, госдума рф
Религия, Украина, Россия, Русская православная церковь, Госдума РФ
16:18 26.01.2023
 
Возрождение мирной жизни на Украине займет годы, заявил патриарх Кирилл

Патриарх Кирилл: РПЦ готова участвовать в возрождении мирной жизни на Украине

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл выступает на XI Рождественской парламентской встрече
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступает на XI Рождественской парламентской встрече - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступает на XI Рождественской парламентской встрече
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Возрождение мирной жизни на Украине займет годы, Русская православная церковь (РПЦ) готова участвовать в этом процессе, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
"Всестороннее возрождение мирной жизни (после конфликта на Украине – ред.) займет годы. Хотел бы засвидетельствовать о готовности Церкви посильно участвовать в залечивании ран военных действий", - сказал патриарх на пленарном заседании Рождественских парламентских встреч в Госдуме РФ.
Международные Рождественские образовательные чтения – это ежегодный церковно-общественный форум. Пленарное заседание ХХXI чтений состоялось 25 января в Государственном Кремлевском дворце. В этом году тема форума – "Глобальные вызовы современности и духовный выбор человека".
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