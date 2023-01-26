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Польский экс-министр раскрыл неожиданный план Варшавы в отношении Украины - РИА Новости, 26.01.2023
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Польский экс-министр раскрыл неожиданный план Варшавы в отношении Украины
Польский экс-министр раскрыл неожиданный план Варшавы в отношении Украины - РИА Новости, 26.01.2023
Польский экс-министр раскрыл неожиданный план Варшавы в отношении Украины
У Варшавы мог быть подготовлен план на случай включения Украины в состав России, при этом польские власти могли бы согласиться с таким развитием событий, заявил РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T16:03
2023-01-26T16:57
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россия
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. У Варшавы мог быть подготовлен план на случай включения Украины в состав России, при этом польские власти могли бы согласиться с таким развитием событий, заявил экс-министр финансов Польши Яцек Ростовский. Политик утверждает, что у правительства Матеуша Моравецкого были инструкции, подразумевавшие отказ от поддержки суверенитета Украины при падении Киева в первые дни военной операции.Экс-министр считает, что резервный план — пойти на сделку с западными политиками, в разное время замеченными в поддержке Москвы, например премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном или главой итальянского МВД Маттео Сальвини, если бы они сформировали группу.Ростовский отметил, что разделяет мнение бывшего министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского. Как заявил тот накануне, правящая партия "в какой-то момент думала о разделе" Украины.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на украинской территории. Президент Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.В ноябре прошлого года директор российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что у СВР есть информация о подготовке Польши к аннексии земель на западе Украины — Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской области.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, украина, россия, варшава, польша
В мире, Украина, Россия, Варшава, Польша
16:03 26.01.2023 (обновлено: 16:57 26.01.2023)
 
Польский экс-министр раскрыл неожиданный план Варшавы в отношении Украины

Политик Ростовский: у Польши был план поддержки вхождения Украины в состав России

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанкВаршава
Варшава - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Варшава. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. У Варшавы мог быть подготовлен план на случай включения Украины в состав России, при этом польские власти могли бы согласиться с таким развитием событий, заявил экс-министр финансов Польши Яцек Ростовский.
Политик утверждает, что у правительства Матеуша Моравецкого были инструкции, подразумевавшие отказ от поддержки суверенитета Украины при падении Киева в первые дни военной операции.

"Я считаю, что в правящей партии "Право и справедливость" до конфликта, когда они уже узнали от США, что он будет, имелся план Б", — приводит газета Do Rzeczy его слова.

Экс-министр считает, что резервный план — пойти на сделку с западными политиками, в разное время замеченными в поддержке Москвы, например премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном или главой итальянского МВД Маттео Сальвини, если бы они сформировали группу.
Ростовский отметил, что разделяет мнение бывшего министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского. Как заявил тот накануне, правящая партия "в какой-то момент думала о разделе" Украины.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на украинской территории. Президент Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
В ноябре прошлого года директор российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что у СВР есть информация о подготовке Польши к аннексии земель на западе Украины — Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской области.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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