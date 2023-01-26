https://ria.ru/20230126/ukraina-1847562902.html

СМИ назвали настоящую причину массовых увольнений украинских чиновников

СМИ назвали настоящую причину массовых увольнений украинских чиновников - РИА Новости, 26.01.2023

СМИ назвали настоящую причину массовых увольнений украинских чиновников

Президент Украины Владимир Зеленский провел коррупционную чистку чиновников, чтобы удовлетворить иностранных спонсоров Киева, заявил обозреватель хорватского... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T12:57

2023-01-26T12:57

2023-01-26T13:06

владимир зеленский

кирилл тимошенко

денис шмыгаль

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в мире

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский провел коррупционную чистку чиновников, чтобы удовлетворить иностранных спонсоров Киева, заявил обозреватель хорватского издания Advance."Понятно, что Украина — государство, пребывающее в глубоком кризисе и борющееся за выживание, а значит, многое ей можно навязать извне. Она сейчас доведена до состояния, когда она уже не может обойтись без западной поддержки. Иными словами, Украина вынуждена делать все, что от нее требуют, чтобы помощь продолжала приходить", — объяснил он.После того, как "посыпались головы", Запад немедленно объявил о поставках танков Киеву, указал обозреватель. Журналист предположил, что чистку заранее спланировали, а список людей, которые "должны уйти", составили за пределами Украины."Отчасти чистка стала неожиданностью, поскольку кадры вокруг Владимира Зеленского казались весьма стабильными с начала вооруженного конфликта, и ничто не выдавало, по крайней мере внешне, какой-то напряженности", — добавил автор.В руководстве Украины произошло несколько крупных отставок: должностей лишились замминистра обороны Вячеслав Шаповалов, заместитель руководителя офиса президента Кирилл Тимошенко и замгенпрокурора Алексей Симоненко.Кроме того, власти уволили замминистра развития общин Василия Лозинского и нескольких губернаторов. Украинское издание "Страна.ua" также сообщило о возможной готовящейся отставке премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

https://ria.ru/20230126/dzhonson-1847555949.html

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владимир зеленский, кирилл тимошенко, денис шмыгаль, украина, киев, в мире