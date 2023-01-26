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СМИ назвали настоящую причину массовых увольнений украинских чиновников - РИА Новости, 26.01.2023
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СМИ назвали настоящую причину массовых увольнений украинских чиновников
СМИ назвали настоящую причину массовых увольнений украинских чиновников - РИА Новости, 26.01.2023
СМИ назвали настоящую причину массовых увольнений украинских чиновников
Президент Украины Владимир Зеленский провел коррупционную чистку чиновников, чтобы удовлетворить иностранных спонсоров Киева, заявил обозреватель хорватского... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T12:57
2023-01-26T13:06
владимир зеленский
кирилл тимошенко
денис шмыгаль
украина
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский провел коррупционную чистку чиновников, чтобы удовлетворить иностранных спонсоров Киева, заявил обозреватель хорватского издания Advance."Понятно, что Украина — государство, пребывающее в глубоком кризисе и борющееся за выживание, а значит, многое ей можно навязать извне. Она сейчас доведена до состояния, когда она уже не может обойтись без западной поддержки. Иными словами, Украина вынуждена делать все, что от нее требуют, чтобы помощь продолжала приходить", — объяснил он.После того, как "посыпались головы", Запад немедленно объявил о поставках танков Киеву, указал обозреватель. Журналист предположил, что чистку заранее спланировали, а список людей, которые "должны уйти", составили за пределами Украины."Отчасти чистка стала неожиданностью, поскольку кадры вокруг Владимира Зеленского казались весьма стабильными с начала вооруженного конфликта, и ничто не выдавало, по крайней мере внешне, какой-то напряженности", — добавил автор.В руководстве Украины произошло несколько крупных отставок: должностей лишились замминистра обороны Вячеслав Шаповалов, заместитель руководителя офиса президента Кирилл Тимошенко и замгенпрокурора Алексей Симоненко.Кроме того, власти уволили замминистра развития общин Василия Лозинского и нескольких губернаторов. Украинское издание "Страна.ua" также сообщило о возможной готовящейся отставке премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.
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владимир зеленский, кирилл тимошенко, денис шмыгаль, украина, киев, в мире
Владимир Зеленский, Кирилл Тимошенко, Денис Шмыгаль, Украина, Киев, В мире
12:57 26.01.2023 (обновлено: 13:06 26.01.2023)
 
СМИ назвали настоящую причину массовых увольнений украинских чиновников

Advance: чистку чиновников на Украине провели для удовлетворения западных спонсоров

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский провел коррупционную чистку чиновников, чтобы удовлетворить иностранных спонсоров Киева, заявил обозреватель хорватского издания Advance.
"Понятно, что Украина — государство, пребывающее в глубоком кризисе и борющееся за выживание, а значит, многое ей можно навязать извне. Она сейчас доведена до состояния, когда она уже не может обойтись без западной поддержки. Иными словами, Украина вынуждена делать все, что от нее требуют, чтобы помощь продолжала приходить", — объяснил он.
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После того, как "посыпались головы", Запад немедленно объявил о поставках танков Киеву, указал обозреватель. Журналист предположил, что чистку заранее спланировали, а список людей, которые "должны уйти", составили за пределами Украины.
"Отчасти чистка стала неожиданностью, поскольку кадры вокруг Владимира Зеленского казались весьма стабильными с начала вооруженного конфликта, и ничто не выдавало, по крайней мере внешне, какой-то напряженности", — добавил автор.
В руководстве Украины произошло несколько крупных отставок: должностей лишились замминистра обороны Вячеслав Шаповалов, заместитель руководителя офиса президента Кирилл Тимошенко и замгенпрокурора Алексей Симоненко.
Кроме того, власти уволили замминистра развития общин Василия Лозинского и нескольких губернаторов. Украинское издание "Страна.ua" также сообщило о возможной готовящейся отставке премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.
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