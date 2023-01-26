Поставки танков Киеву лишь продлят агонию режима, заявили в Крыму
Депутат парламента Крыма Гемпель: поставки танков лишь продлят агонию киевского режима
© Фото : U.S. Army / Gertrud ZachНемецкие танки Leopard 2
© Фото : U.S. Army / Gertrud Zach
Немецкие танки Leopard 2. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости. Новые поставки оружия лишь продлят агонию киевского режима, а попытки с его помощью отобрать Крым обречены на провал, заявил РИА Новости глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
В среду правительство ФРГ приняло решение передать Киеву танки Leopard 2, а Белый дом подтвердил намерение отправить Украине 31 танк M1 Abrams. По данным властей США, на доставку машин уйдет несколько месяцев. При этом в Белом доме выразили надежду, что поставки не только помогут Украине в обороне, но и позволят захватить утраченные территории, включая Крым.
"Поставки танков и посягательство на целостность нашей страны дают нам полное право разобраться с киевским режимом и их спонсорами по-взрослому. Новые поставки оружия несколько продлят агонию киевского агрессора и окончательно поставят точку в существовании Украины в нынешнем виде", - сказал Гемпель.
По его словам, западные страны готовы пожертвовать украинским народом в угоду своим геополитическим амбициям.
"Надо всем понимать, что победить либо отторгнуть часть территории у ядерной мощной державы невозможно. Поэтому после падения Украины, а это неизбежно, Европу ждут серьезные потрясения. США серьезно примутся за разрушение Европы", - сказал Гемпель.