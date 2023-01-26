https://ria.ru/20230126/ukraina-1847559564.html

Поставки танков Киеву лишь продлят агонию режима, заявили в Крыму

Поставки танков Киеву лишь продлят агонию режима, заявили в Крыму - РИА Новости, 26.01.2023

Поставки танков Киеву лишь продлят агонию режима, заявили в Крыму

Новые поставки оружия лишь продлят агонию киевского режима, а попытки с его помощью отобрать Крым обречены на провал, заявил РИА Новости глава комитета... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T12:48

2023-01-26T12:48

2023-01-26T12:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости. Новые поставки оружия лишь продлят агонию киевского режима, а попытки с его помощью отобрать Крым обречены на провал, заявил РИА Новости глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. В среду правительство ФРГ приняло решение передать Киеву танки Leopard 2, а Белый дом подтвердил намерение отправить Украине 31 танк M1 Abrams. По данным властей США, на доставку машин уйдет несколько месяцев. При этом в Белом доме выразили надежду, что поставки не только помогут Украине в обороне, но и позволят захватить утраченные территории, включая Крым. "Поставки танков и посягательство на целостность нашей страны дают нам полное право разобраться с киевским режимом и их спонсорами по-взрослому. Новые поставки оружия несколько продлят агонию киевского агрессора и окончательно поставят точку в существовании Украины в нынешнем виде", - сказал Гемпель. По его словам, западные страны готовы пожертвовать украинским народом в угоду своим геополитическим амбициям. "Надо всем понимать, что победить либо отторгнуть часть территории у ядерной мощной державы невозможно. Поэтому после падения Украины, а это неизбежно, Европу ждут серьезные потрясения. США серьезно примутся за разрушение Европы", - сказал Гемпель.

https://ria.ru/20230126/norvegiya-1847543537.html

https://ria.ru/20230126/tanki-1847543779.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, юрий гемпель, украина, киев, сша, m1 abrams