Рейтинг@Mail.ru
Поставки танков Киеву лишь продлят агонию режима, заявили в Крыму - РИА Новости, 26.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230126/ukraina-1847559564.html
Поставки танков Киеву лишь продлят агонию режима, заявили в Крыму
Поставки танков Киеву лишь продлят агонию режима, заявили в Крыму - РИА Новости, 26.01.2023
Поставки танков Киеву лишь продлят агонию режима, заявили в Крыму
Новые поставки оружия лишь продлят агонию киевского режима, а попытки с его помощью отобрать Крым обречены на провал, заявил РИА Новости глава комитета... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T12:48
2023-01-26T12:48
в мире
юрий гемпель
украина
киев
сша
m1 abrams
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/10/1845109379_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_6bf0daaf819b84692ae37b82ca913e5b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости. Новые поставки оружия лишь продлят агонию киевского режима, а попытки с его помощью отобрать Крым обречены на провал, заявил РИА Новости глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. В среду правительство ФРГ приняло решение передать Киеву танки Leopard 2, а Белый дом подтвердил намерение отправить Украине 31 танк M1 Abrams. По данным властей США, на доставку машин уйдет несколько месяцев. При этом в Белом доме выразили надежду, что поставки не только помогут Украине в обороне, но и позволят захватить утраченные территории, включая Крым. "Поставки танков и посягательство на целостность нашей страны дают нам полное право разобраться с киевским режимом и их спонсорами по-взрослому. Новые поставки оружия несколько продлят агонию киевского агрессора и окончательно поставят точку в существовании Украины в нынешнем виде", - сказал Гемпель. По его словам, западные страны готовы пожертвовать украинским народом в угоду своим геополитическим амбициям. "Надо всем понимать, что победить либо отторгнуть часть территории у ядерной мощной державы невозможно. Поэтому после падения Украины, а это неизбежно, Европу ждут серьезные потрясения. США серьезно примутся за разрушение Европы", - сказал Гемпель.
https://ria.ru/20230126/norvegiya-1847543537.html
https://ria.ru/20230126/tanki-1847543779.html
украина
киев
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/10/1845109379_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_1b19a7e6e9a654a95f08df57a02a518b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, юрий гемпель, украина, киев, сша, m1 abrams
В мире, Юрий Гемпель, Украина, Киев, США, M1 Abrams
12:48 26.01.2023
 
Поставки танков Киеву лишь продлят агонию режима, заявили в Крыму

Депутат парламента Крыма Гемпель: поставки танков лишь продлят агонию киевского режима

© Фото : U.S. Army / Gertrud ZachНемецкие танки Leopard 2
Немецкие танки Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© Фото : U.S. Army / Gertrud Zach
Немецкие танки Leopard 2. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости. Новые поставки оружия лишь продлят агонию киевского режима, а попытки с его помощью отобрать Крым обречены на провал, заявил РИА Новости глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
В среду правительство ФРГ приняло решение передать Киеву танки Leopard 2, а Белый дом подтвердил намерение отправить Украине 31 танк M1 Abrams. По данным властей США, на доставку машин уйдет несколько месяцев. При этом в Белом доме выразили надежду, что поставки не только помогут Украине в обороне, но и позволят захватить утраченные территории, включая Крым.
Немецкие танки Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
11:59
Норвежский эксперт считает, что танки для Киева втягивают Осло в конфликт
"Поставки танков и посягательство на целостность нашей страны дают нам полное право разобраться с киевским режимом и их спонсорами по-взрослому. Новые поставки оружия несколько продлят агонию киевского агрессора и окончательно поставят точку в существовании Украины в нынешнем виде", - сказал Гемпель.
По его словам, западные страны готовы пожертвовать украинским народом в угоду своим геополитическим амбициям.
"Надо всем понимать, что победить либо отторгнуть часть территории у ядерной мощной державы невозможно. Поэтому после падения Украины, а это неизбежно, Европу ждут серьезные потрясения. США серьезно примутся за разрушение Европы", - сказал Гемпель.
Танк Leopard 2 армии Германии - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
12:00Специальная военная операция на Украине
В бундестаге назвали решение отправить танки Украине исторически неверным
 
В миреЮрий ГемпельУкраинаКиевСШАM1 Abrams
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала