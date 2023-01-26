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Зеленский и его окружение отдали Украину на растерзание, заявил Медведчук - РИА Новости, 26.01.2023
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Зеленский и его окружение отдали Украину на растерзание, заявил Медведчук
Зеленский и его окружение отдали Украину на растерзание, заявил Медведчук - РИА Новости, 26.01.2023
Зеленский и его окружение отдали Украину на растерзание, заявил Медведчук
Владимир Зеленский и его окружение отдали Украину на "растерзание" как плацдарм для противостояния между Россией и Западом, заявил политик Виктор Медведчук. РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T09:07
2023-01-26T10:53
в мире
виктор медведчук
владимир зеленский
украина
россия
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский и его окружение отдали Украину на "растерзание" как плацдарм для противостояния между Россией и Западом, заявил политик Виктор Медведчук. "Они знают, что, что бы ни случилось, я имею в виду Зеленского и его окружение в Украине, все равно это закончится для них нормально. Они уедут и будут спокойно жить. Поэтому они так спокойно отдали страну на растерзание, на дальнейшие процессы обнищания. Отдали страну как плацдарм, для противостояния между Россией и Западом", - сказал он в интервью RT.
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Интервью украинского политика Медведчука
Интервью украинского политика Медведчука английской редакции телеканала RT
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в мире, виктор медведчук, владимир зеленский, украина, россия, видео
В мире, Виктор Медведчук, Владимир Зеленский, Украина, Россия
Зеленский и его окружение отдали Украину на растерзание, заявил Медведчук
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский и его окружение отдали Украину на "растерзание" как плацдарм для противостояния между Россией и Западом, заявил политик Виктор Медведчук.
2023-01-26T09:07
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PT26M24S
09:07 26.01.2023 (обновлено: 10:53 26.01.2023)
 
Зеленский и его окружение отдали Украину на растерзание, заявил Медведчук

Медведчук: Зеленский и его окружение отдали Украину на растерзание и обнищание

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteПрезидент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Конгрессе США в Вашингтоне
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Конгрессе США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Конгрессе США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский и его окружение отдали Украину на "растерзание" как плацдарм для противостояния между Россией и Западом, заявил политик Виктор Медведчук.
"Они знают, что, что бы ни случилось, я имею в виду Зеленского и его окружение в Украине, все равно это закончится для них нормально. Они уедут и будут спокойно жить. Поэтому они так спокойно отдали страну на растерзание, на дальнейшие процессы обнищания. Отдали страну как плацдарм, для противостояния между Россией и Западом", - сказал он в интервью RT.
 
В миреВиктор МедведчукВладимир ЗеленскийУкраинаРоссия
 
 
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