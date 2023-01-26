https://ria.ru/20230126/ukraina-1847491621.html

Зеленский и его окружение отдали Украину на растерзание, заявил Медведчук

Зеленский и его окружение отдали Украину на растерзание, заявил Медведчук - РИА Новости, 26.01.2023

Зеленский и его окружение отдали Украину на растерзание, заявил Медведчук

Владимир Зеленский и его окружение отдали Украину на "растерзание" как плацдарм для противостояния между Россией и Западом, заявил политик Виктор Медведчук. РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T09:07

2023-01-26T09:07

2023-01-26T10:53

в мире

виктор медведчук

владимир зеленский

украина

россия

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский и его окружение отдали Украину на "растерзание" как плацдарм для противостояния между Россией и Западом, заявил политик Виктор Медведчук. "Они знают, что, что бы ни случилось, я имею в виду Зеленского и его окружение в Украине, все равно это закончится для них нормально. Они уедут и будут спокойно жить. Поэтому они так спокойно отдали страну на растерзание, на дальнейшие процессы обнищания. Отдали страну как плацдарм, для противостояния между Россией и Западом", - сказал он в интервью RT.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, виктор медведчук, владимир зеленский, украина, россия, видео