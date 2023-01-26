https://ria.ru/20230126/ukraina-1847480824.html

В США раскрыли цель западных элит на Украине

В США раскрыли цель западных элит на Украине - РИА Новости, 26.01.2023

В США раскрыли цель западных элит на Украине

Американские власти и корпорации заинтересованы в продолжении конфликта на Украине из-за жажды наживы, заявил телеведущий Fox News Такер Карлсон. РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T06:44

2023-01-26T06:44

2023-01-26T11:29

в мире

такер карлсон

джо байден

владимир зеленский

украина

сша

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Американские власти и корпорации заинтересованы в продолжении конфликта на Украине из-за жажды наживы, заявил телеведущий Fox News Такер Карлсон.Как отметил журналист, конфликт на Украине не прекращается из-за действий администрации президента США Джо Байдена, которая может подтолкнуть Киев к мирному соглашению. "В чем причина? <...> Да потому что на этом можно нажиться!" — указал он.Так, компания BlackRock "без стеснения" называет конфликт "прекрасной возможностью превратить страну в "оплот капитализма", а гендиректор банка Goldman Sachs считает восстановление Украины "хорошим экономическим стимулом для реальных доходов и реальных инвестиций"."Только подумать! О чьих деньгах речь? О ваших на восстановление Украины, разумеется. Эти ребята обогатятся за ваш счет. Теперь ясно, как все работает?" — подчеркнул Карлсон.По его словам, Владимир Зеленский уже поведал о "восторге" по поводу таких экономических возможностей, заявив, что "все могут преуспеть в бизнесе, работая с Украиной". "Да-да, на Украине можно заработать целую кучу денег! Коррупция — вот как Украина функционирует", — сыронизировал телеведущий. Он напомнил, что эта страна признана одной из самых коррумпированных в мире, поэтому для тех, кто ищет возможность отмыть деньги, "лучше места не найти"."Ах да, и танков нам побольше отправьте! Совпадение или нет, но сегодня наше правительство подтвердило, что поставит Украине танки M1 Abrams. Разве не очевидно, что происходит? По мне, так все предельно ясно", — добавил Карлсон.Ранее ряд политиков, политологов, экономистов и СМИ указывали, что США извлекают значительную финансовую выгоду из конфликта на Украине. Отмечалось, что американский военно-промышленный комплекс сильно загружен и получает сверхприбыли.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230126/ssha-1847473476.html

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в мире, такер карлсон, джо байден, владимир зеленский, украина, сша