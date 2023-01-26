https://ria.ru/20230126/ugledar-1847561597.html

Взятие Угледара отрежет подвоз боеприпасов ВСУ, заявил советник Пушилина

Взятие Угледара отрежет подвоз боеприпасов ВСУ, заявил советник Пушилина - РИА Новости, 26.01.2023

Взятие Угледара отрежет подвоз боеприпасов ВСУ, заявил советник Пушилина

Взятие Угледара позволит отрезать Киеву подвоз боеприпасов на марьинское направление, откуда украинские войска наносят удары по Донецку, заявил советник врио... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T12:54

2023-01-26T12:54

2023-01-26T13:13

в мире

донецк

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Взятие Угледара позволит отрезать Киеву подвоз боеприпасов на марьинское направление, откуда украинские войска наносят удары по Донецку, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин."Угледарское направление - это донецкий участок фронта. Рядом находятся Авдеевка и Марьинка. Взяв Угледар, мы можем отрезать подвоз боеприпасов как раз на это направление, потому что как раз именно оттуда наносят удары по Донецку. И можно будет наносить и фронтальные, и фланговые удары уже с Угледара", - сказал Гагин в эфире телеканала "Россия 1"."Направление очень важное, и, опять же, это ключ к дальнейшему освобождению наших территорий", - добавил он.Гагин также отметил, российские подразделения сейчас ведут наступление практически по всему фронту в ДНР.Ранее в четверг другой советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российские войска вошли в Угледар и закрепились на окраинах города.

https://ria.ru/20230126/ugledar-1847551459.html

донецк

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Варвара Скокшина

в мире, донецк, вооруженные силы украины