https://ria.ru/20230126/ugledar-1847561597.html
Взятие Угледара отрежет подвоз боеприпасов ВСУ, заявил советник Пушилина
Взятие Угледара отрежет подвоз боеприпасов ВСУ, заявил советник Пушилина - РИА Новости, 26.01.2023
Взятие Угледара отрежет подвоз боеприпасов ВСУ, заявил советник Пушилина
Взятие Угледара позволит отрезать Киеву подвоз боеприпасов на марьинское направление, откуда украинские войска наносят удары по Донецку, заявил советник врио... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T12:54
2023-01-26T12:54
2023-01-26T13:13
в мире
донецк
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Взятие Угледара позволит отрезать Киеву подвоз боеприпасов на марьинское направление, откуда украинские войска наносят удары по Донецку, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин."Угледарское направление - это донецкий участок фронта. Рядом находятся Авдеевка и Марьинка. Взяв Угледар, мы можем отрезать подвоз боеприпасов как раз на это направление, потому что как раз именно оттуда наносят удары по Донецку. И можно будет наносить и фронтальные, и фланговые удары уже с Угледара", - сказал Гагин в эфире телеканала "Россия 1"."Направление очень важное, и, опять же, это ключ к дальнейшему освобождению наших территорий", - добавил он.Гагин также отметил, российские подразделения сейчас ведут наступление практически по всему фронту в ДНР.Ранее в четверг другой советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российские войска вошли в Угледар и закрепились на окраинах города.
https://ria.ru/20230126/ugledar-1847551459.html
донецк
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк, вооруженные силы украины
В мире, Донецк, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
12:54 26.01.2023 (обновлено: 13:13 26.01.2023)
Взятие Угледара отрежет подвоз боеприпасов ВСУ, заявил советник Пушилина
Советник Пушилина: взятие Угледара отрежет подвоз боеприпасов ВСУ для ударов по Донецку