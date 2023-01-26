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Взятие Угледара отрежет подвоз боеприпасов ВСУ, заявил советник Пушилина - РИА Новости, 26.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230126/ugledar-1847561597.html
Взятие Угледара отрежет подвоз боеприпасов ВСУ, заявил советник Пушилина
Взятие Угледара отрежет подвоз боеприпасов ВСУ, заявил советник Пушилина - РИА Новости, 26.01.2023
Взятие Угледара отрежет подвоз боеприпасов ВСУ, заявил советник Пушилина
Взятие Угледара позволит отрезать Киеву подвоз боеприпасов на марьинское направление, откуда украинские войска наносят удары по Донецку, заявил советник врио... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T12:54
2023-01-26T13:13
в мире
донецк
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Взятие Угледара позволит отрезать Киеву подвоз боеприпасов на марьинское направление, откуда украинские войска наносят удары по Донецку, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин."Угледарское направление - это донецкий участок фронта. Рядом находятся Авдеевка и Марьинка. Взяв Угледар, мы можем отрезать подвоз боеприпасов как раз на это направление, потому что как раз именно оттуда наносят удары по Донецку. И можно будет наносить и фронтальные, и фланговые удары уже с Угледара", - сказал Гагин в эфире телеканала "Россия 1"."Направление очень важное, и, опять же, это ключ к дальнейшему освобождению наших территорий", - добавил он.Гагин также отметил, российские подразделения сейчас ведут наступление практически по всему фронту в ДНР.Ранее в четверг другой советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российские войска вошли в Угледар и закрепились на окраинах города.
https://ria.ru/20230126/ugledar-1847551459.html
донецк
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в мире, донецк, вооруженные силы украины
В мире, Донецк, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
12:54 26.01.2023 (обновлено: 13:13 26.01.2023)
 
Взятие Угледара отрежет подвоз боеприпасов ВСУ, заявил советник Пушилина

Советник Пушилина: взятие Угледара отрежет подвоз боеприпасов ВСУ для ударов по Донецку

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащий Вооруженных сил РФ
Военнослужащий Вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий Вооруженных сил РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Взятие Угледара позволит отрезать Киеву подвоз боеприпасов на марьинское направление, откуда украинские войска наносят удары по Донецку, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин.
"Угледарское направление - это донецкий участок фронта. Рядом находятся Авдеевка и Марьинка. Взяв Угледар, мы можем отрезать подвоз боеприпасов как раз на это направление, потому что как раз именно оттуда наносят удары по Донецку. И можно будет наносить и фронтальные, и фланговые удары уже с Угледара", - сказал Гагин в эфире телеканала "Россия 1".
"Направление очень важное, и, опять же, это ключ к дальнейшему освобождению наших территорий", - добавил он.
Гагин также отметил, российские подразделения сейчас ведут наступление практически по всему фронту в ДНР.
Ранее в четверг другой советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российские войска вошли в Угледар и закрепились на окраинах города.
Танк Т-72 Вооруженных сил России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
12:26Специальная военная операция на Украине
Российские силы взяли под контроль трассу, ведущую из Покровского в Угледар
 
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