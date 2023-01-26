12:26 26.01.2023 (обновлено: 13:23 26.01.2023)
Российские силы взяли под контроль трассу, ведущую из Покровского в Угледар
Советник Пушилина Гагин: ВС России взяли под контроль трассу из Покровского в Угледар
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкТанк Т-72 Вооруженных сил России в зоне СВО
Танк Т-72 Вооруженных сил России в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Российские войска занимают новые позиции на подступах к Угледару, взяли под контроль трассу, ведущую в город из Покровского, сообщил Ян Гагин, советник врио главы ДНР в эфире телеканала "Россия 1".
"Под Угледаром сейчас идут жестокие бои, прямо сейчас войска занимают новые позиции на подступах к городу, бои идут уже на окраинах города. В городе в наличии подземная инфраструктура, там достаточно много шахт со связанной подземной инфраструктурой, это усложнит штурмовые мероприятия точно также, примерно, как это было в Мариуполе и Соледаре", — сказал он.
В Угледаре собраны разрозненные части ВСУ, но между ними отсутствует какая-либо коммуникация, продолжил советник.
Кроме того, противник в последние недели отчаянно пытался отбросить российские подразделения с занятых рубежей при помощи авиации, но это привело лишь к потерям личного состава и техники ВСУ, указал Гагин.
"Угледарское направление — это донецкий участок фронта. Рядом находятся Авдеевка и Марьинка. Взяв Угледар, мы можем отрезать подвоз боеприпасов как раз на это направление, потому что как раз именно оттуда наносят удары по Донецку. И можно будет наносить и фронтальные, и фланговые удары уже с Угледара", — заключил он.
Как сообщал ранее сегодня другой советник руководителя ДНР Игорь Кимаковский, основная задача российских сил сейчас заключается не в лобовой атаке Угледара, а в том, чтобы взять город в клещи по аналогии с Соледаром.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.