https://ria.ru/20230126/ugledar-1847551459.html

Российские силы взяли под контроль трассу, ведущую из Покровского в Угледар

Российские силы взяли под контроль трассу, ведущую из Покровского в Угледар - РИА Новости, 26.01.2023

Российские силы взяли под контроль трассу, ведущую из Покровского в Угледар

Российские войска занимают новые позиции на подступах к Угледару, взяли под контроль трассу, ведущую в город из Покровского, сообщил Ян Гагин, советник врио... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T12:26

2023-01-26T12:26

2023-01-26T13:23

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Российские войска занимают новые позиции на подступах к Угледару, взяли под контроль трассу, ведущую в город из Покровского, сообщил Ян Гагин, советник врио главы ДНР в эфире телеканала "Россия 1"."Под Угледаром сейчас идут жестокие бои, прямо сейчас войска занимают новые позиции на подступах к городу, бои идут уже на окраинах города. В городе в наличии подземная инфраструктура, там достаточно много шахт со связанной подземной инфраструктурой, это усложнит штурмовые мероприятия точно также, примерно, как это было в Мариуполе и Соледаре", — сказал он.В Угледаре собраны разрозненные части ВСУ, но между ними отсутствует какая-либо коммуникация, продолжил советник.Кроме того, противник в последние недели отчаянно пытался отбросить российские подразделения с занятых рубежей при помощи авиации, но это привело лишь к потерям личного состава и техники ВСУ, указал Гагин.Как сообщал ранее сегодня другой советник руководителя ДНР Игорь Кимаковский, основная задача российских сил сейчас заключается не в лобовой атаке Угледара, а в том, чтобы взять город в клещи по аналогии с Соледаром.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

https://ria.ru/20230126/rossiya-1847548868.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецкая народная республика