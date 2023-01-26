https://ria.ru/20230126/ugledar-1847550666.html

В ДНР рассказали подробности штурма Угледара российскими силами

В ДНР рассказали подробности штурма Угледара российскими силами - РИА Новости, 26.01.2023

В ДНР рассказали подробности штурма Угледара российскими силами

Штурм Угледара осложнен большим количеством шахт со связанной подземной инфраструктурой, как это было в Мариуполе и Соледаре, заявил в четверг советник врио... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T12:25

2023-01-26T12:25

2023-01-26T12:45

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

ян гагин

мариуполь

соледар

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Штурм Угледара осложнен большим количеством шахт со связанной подземной инфраструктурой, как это было в Мариуполе и Соледаре, заявил в четверг советник врио главы ДНР Ян Гагин."Под Угледаром сейчас идут жестокие бои, прямо сейчас войска занимают новые позиции на подступах к городу, и бои идут уже на окраинах города. В городе в наличии подземная инфраструктура, там достаточно много шахт со связанной подземной инфраструктурой, это усложнит штурмовые мероприятия точно также, примерно, как это было в Мариуполе и Соледаре", - сказал Гагин в эфире телеканала "Россия 1"."Противник за время подхода к городу за последние недели предпринимал отчаянные попытки использовать авиацию для того, чтобы отбросить нас с этих рубежей. Ничего у них не вышло, они при этом теряли технику и людей", - добавил Гагин."ВСУ, находящиеся в самом Угледаре, это разрозненные части, которые собраны туда достаточно хаотично. Их там достаточно много, но самая большая проблема у них там - это отсутствие коммуникации и какой-то согласованности действий", - уточнил Гагин.Ранее в четверг советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российские войска вошли в Угледар и закрепились на окраинах города.Минобороны РФ в своих ежедневных сводках в последний раз сообщало об уничтожении украинской авиации в районе Угледара 20 декабря – был сбит самолет Су-25.

https://ria.ru/20230126/leopardy-1847413989.html

донецкая народная республика

мариуполь

соледар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецкая народная республика, ян гагин, мариуполь, соледар