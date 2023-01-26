12:25 26.01.2023 (обновлено: 12:45 26.01.2023)
В ДНР рассказали подробности штурма Угледара российскими силами
Советник Пушилина Гагин: штурм Угледара осложнен большим количеством шахт
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащий Вооруженных сил РФ, задействованный в специальной военной операции
Военнослужащий Вооруженных сил РФ, задействованный в специальной военной операции. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Штурм Угледара осложнен большим количеством шахт со связанной подземной инфраструктурой, как это было в Мариуполе и Соледаре, заявил в четверг советник врио главы ДНР Ян Гагин.
"Под Угледаром сейчас идут жестокие бои, прямо сейчас войска занимают новые позиции на подступах к городу, и бои идут уже на окраинах города. В городе в наличии подземная инфраструктура, там достаточно много шахт со связанной подземной инфраструктурой, это усложнит штурмовые мероприятия точно также, примерно, как это было в Мариуполе и Соледаре", - сказал Гагин в эфире телеканала "Россия 1".
"Противник за время подхода к городу за последние недели предпринимал отчаянные попытки использовать авиацию для того, чтобы отбросить нас с этих рубежей. Ничего у них не вышло, они при этом теряли технику и людей", - добавил Гагин.
"ВСУ, находящиеся в самом Угледаре, это разрозненные части, которые собраны туда достаточно хаотично. Их там достаточно много, но самая большая проблема у них там - это отсутствие коммуникации и какой-то согласованности действий", - уточнил Гагин.
Ранее в четверг советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российские войска вошли в Угледар и закрепились на окраинах города.