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В ДНР рассказали подробности штурма Угледара российскими силами - РИА Новости, 26.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230126/ugledar-1847550666.html
В ДНР рассказали подробности штурма Угледара российскими силами
В ДНР рассказали подробности штурма Угледара российскими силами - РИА Новости, 26.01.2023
В ДНР рассказали подробности штурма Угледара российскими силами
Штурм Угледара осложнен большим количеством шахт со связанной подземной инфраструктурой, как это было в Мариуполе и Соледаре, заявил в четверг советник врио... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T12:25
2023-01-26T12:45
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
ян гагин
мариуполь
соледар
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Штурм Угледара осложнен большим количеством шахт со связанной подземной инфраструктурой, как это было в Мариуполе и Соледаре, заявил в четверг советник врио главы ДНР Ян Гагин."Под Угледаром сейчас идут жестокие бои, прямо сейчас войска занимают новые позиции на подступах к городу, и бои идут уже на окраинах города. В городе в наличии подземная инфраструктура, там достаточно много шахт со связанной подземной инфраструктурой, это усложнит штурмовые мероприятия точно также, примерно, как это было в Мариуполе и Соледаре", - сказал Гагин в эфире телеканала "Россия 1"."Противник за время подхода к городу за последние недели предпринимал отчаянные попытки использовать авиацию для того, чтобы отбросить нас с этих рубежей. Ничего у них не вышло, они при этом теряли технику и людей", - добавил Гагин."ВСУ, находящиеся в самом Угледаре, это разрозненные части, которые собраны туда достаточно хаотично. Их там достаточно много, но самая большая проблема у них там - это отсутствие коммуникации и какой-то согласованности действий", - уточнил Гагин.Ранее в четверг советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российские войска вошли в Угледар и закрепились на окраинах города.Минобороны РФ в своих ежедневных сводках в последний раз сообщало об уничтожении украинской авиации в районе Угледара 20 декабря – был сбит самолет Су-25.
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донецкая народная республика
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донецкая народная республика, ян гагин, мариуполь, соледар
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Ян Гагин, Мариуполь, Соледар
12:25 26.01.2023 (обновлено: 12:45 26.01.2023)
 
В ДНР рассказали подробности штурма Угледара российскими силами

Советник Пушилина Гагин: штурм Угледара осложнен большим количеством шахт

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащий Вооруженных сил РФ, задействованный в специальной военной операции
Военнослужащий Вооруженных сил РФ, задействованный в специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий Вооруженных сил РФ, задействованный в специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Штурм Угледара осложнен большим количеством шахт со связанной подземной инфраструктурой, как это было в Мариуполе и Соледаре, заявил в четверг советник врио главы ДНР Ян Гагин.
"Под Угледаром сейчас идут жестокие бои, прямо сейчас войска занимают новые позиции на подступах к городу, и бои идут уже на окраинах города. В городе в наличии подземная инфраструктура, там достаточно много шахт со связанной подземной инфраструктурой, это усложнит штурмовые мероприятия точно также, примерно, как это было в Мариуполе и Соледаре", - сказал Гагин в эфире телеканала "Россия 1".
"Противник за время подхода к городу за последние недели предпринимал отчаянные попытки использовать авиацию для того, чтобы отбросить нас с этих рубежей. Ничего у них не вышло, они при этом теряли технику и людей", - добавил Гагин.
"ВСУ, находящиеся в самом Угледаре, это разрозненные части, которые собраны туда достаточно хаотично. Их там достаточно много, но самая большая проблема у них там - это отсутствие коммуникации и какой-то согласованности действий", - уточнил Гагин.
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Переехали красные линии. Что последует за передачей танков Украине
Ранее в четверг советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российские войска вошли в Угледар и закрепились на окраинах города.
Минобороны РФ в своих ежедневных сводках в последний раз сообщало об уничтожении украинской авиации в районе Угледара 20 декабря – был сбит самолет Су-25.
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаЯн ГагинМариупольСоледар
 
 
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