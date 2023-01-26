08:36 26.01.2023 (обновлено: 09:22 26.01.2023)
Российские войска вошли в Угледар
Советник Пушилина Кимаковский: российские войска вошли в Угледар и закрепились на окраинах
Танк Т-72 в Донецкой Народной Республике. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Российские войска вошли в Угледар, сообщил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.
"Закрепились на окраинах (Угледара. — Прим. ред.), тем самым сковывают силы противника", — сказал он в эфире "Соловьев Live".
Кимаковский уточнил, что ВСУ пытаются контратаковать, но по противнику наносит удары российская артиллерия.
По его словам, сейчас основная задача российских сил состоит не в атаке Угледара в лоб, а во взятии города в клещи по аналогии с Соледаром.
"Эта тактика очень серьезно себя оправдывает", — отметил Кимаковский.
Во вторник о продвижении на Угледарском направлении рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин. Он заявил об успехах в районе Великой Новоселовки. На участке у Угледара и Павловки шли постоянные артиллерийские дуэли и позиционная борьба.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.