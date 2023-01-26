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Российские войска вошли в Угледар - РИА Новости, 26.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
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Российские войска вошли в Угледар
Российские войска вошли в Угледар - РИА Новости, 26.01.2023
Российские войска вошли в Угледар
Российские войска вошли в Угледар, сообщил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский. РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T08:36
2023-01-26T09:22
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Российские войска вошли в Угледар, сообщил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.Кимаковский уточнил, что ВСУ пытаются контратаковать, но по противнику наносит удары российская артиллерия.По его словам, сейчас основная задача российских сил состоит не в атаке Угледара в лоб, а во взятии города в клещи по аналогии с Соледаром. "Эта тактика очень серьезно себя оправдывает", — отметил Кимаковский.Во вторник о продвижении на Угледарском направлении рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин. Он заявил об успехах в районе Великой Новоселовки. На участке у Угледара и Павловки шли постоянные артиллерийские дуэли и позиционная борьба.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
https://ria.ru/20221229/vsu-1842224273.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика
08:36 26.01.2023 (обновлено: 09:22 26.01.2023)
 
Российские войска вошли в Угледар

Советник Пушилина Кимаковский: российские войска вошли в Угледар и закрепились на окраинах

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в медиабанкТанк Т-72 в Донецкой Народной Республике
Танк Т-72 в Донецкой Народной Республике - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© РИА Новости / Иван Родионов
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Танк Т-72 в Донецкой Народной Республике. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Российские войска вошли в Угледар, сообщил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.

"Закрепились на окраинах (Угледара. — Прим. ред.), тем самым сковывают силы противника", — сказал он в эфире "Соловьев Live".

Кимаковский уточнил, что ВСУ пытаются контратаковать, но по противнику наносит удары российская артиллерия.
По его словам, сейчас основная задача российских сил состоит не в атаке Угледара в лоб, а во взятии города в клещи по аналогии с Соледаром.
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"Эта тактика очень серьезно себя оправдывает", — отметил Кимаковский.
Во вторник о продвижении на Угледарском направлении рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин. Он заявил об успехах в районе Великой Новоселовки. На участке у Угледара и Павловки шли постоянные артиллерийские дуэли и позиционная борьба.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
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