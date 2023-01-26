https://ria.ru/20230126/ugledar-1847488736.html

Российские войска вошли в Угледар

Российские войска вошли в Угледар - РИА Новости, 26.01.2023

Российские войска вошли в Угледар

Российские войска вошли в Угледар, сообщил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский. РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T08:36

2023-01-26T08:36

2023-01-26T09:22

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Российские войска вошли в Угледар, сообщил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.Кимаковский уточнил, что ВСУ пытаются контратаковать, но по противнику наносит удары российская артиллерия.По его словам, сейчас основная задача российских сил состоит не в атаке Угледара в лоб, а во взятии города в клещи по аналогии с Соледаром. "Эта тактика очень серьезно себя оправдывает", — отметил Кимаковский.Во вторник о продвижении на Угледарском направлении рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин. Он заявил об успехах в районе Великой Новоселовки. На участке у Угледара и Павловки шли постоянные артиллерийские дуэли и позиционная борьба.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

https://ria.ru/20221229/vsu-1842224273.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецкая народная республика