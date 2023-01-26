Фестиваль триатлона пройдет летом в Липецке
© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
ЛИПЕЦК, 26 янв – РИА Новости. Фестиваль "Липецкий триатлон, 113. Зеленый остров" пройдет в областном центре в августе при поддержке Федерации триатлона России, сообщил губернатор области Игорь Артамонов.
По его словам, атлетам предстоит преодолеть 1,5 километра вплавь, 40 километров на велосипеде и 10 километров бегом. К соревнованиям допускаются мужчины и женщины (от первого взрослого разряда). Также будет несколько дистанций для юниоров.
Артамонов отметил, что все желающие смогут принять участие в различных состязаниях. Так, опытные атлеты могут попробовать свои силы на триатлоне на 113 километров или полужелезной дистанции – 1,9 километра плавания, 90 километров велогонки и 21,1 километра бега. Будет доступна и эстафета на этой дистанции. Заявиться могут мужские, женские и смешанные команды-тройки.
"Мы с большой ответственностью подходим к организации спортивных событий, стараемся прививать любовь к здоровому образу жизни людям всех возрастов. Видим, что это востребовано, получаем хороший отклик. Особенно приятно, что всё больше жителей региона начинают заниматься спортом", – сказал Артамонов.