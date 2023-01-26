https://ria.ru/20230126/triatlon-1847666817.html

Фестиваль триатлона пройдет летом в Липецке

Фестиваль триатлона пройдет летом в Липецке - РИА Новости, 26.01.2023

Фестиваль триатлона пройдет летом в Липецке

Фестиваль "Липецкий триатлон, 113. Зеленый остров" пройдет в областном центре в августе при поддержке Федерации триатлона России, сообщил губернатор области... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T17:24

2023-01-26T17:24

2023-01-26T17:24

липецкая область

игорь артамонов

россия

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ЛИПЕЦК, 26 янв – РИА Новости. Фестиваль "Липецкий триатлон, 113. Зеленый остров" пройдет в областном центре в августе при поддержке Федерации триатлона России, сообщил губернатор области Игорь Артамонов.По его словам, атлетам предстоит преодолеть 1,5 километра вплавь, 40 километров на велосипеде и 10 километров бегом. К соревнованиям допускаются мужчины и женщины (от первого взрослого разряда). Также будет несколько дистанций для юниоров.Артамонов отметил, что все желающие смогут принять участие в различных состязаниях. Так, опытные атлеты могут попробовать свои силы на триатлоне на 113 километров или полужелезной дистанции – 1,9 километра плавания, 90 километров велогонки и 21,1 километра бега. Будет доступна и эстафета на этой дистанции. Заявиться могут мужские, женские и смешанные команды-тройки.

https://ria.ru/20220713/kibersport-1802151246.html

россия

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

игорь артамонов, россия