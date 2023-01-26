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Фестиваль триатлона пройдет летом в Липецке - РИА Новости, 26.01.2023
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Липецкая область
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Фестиваль триатлона пройдет летом в Липецке
Фестиваль триатлона пройдет летом в Липецке - РИА Новости, 26.01.2023
Фестиваль триатлона пройдет летом в Липецке
Фестиваль "Липецкий триатлон, 113. Зеленый остров" пройдет в областном центре в августе при поддержке Федерации триатлона России, сообщил губернатор области... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T17:24
2023-01-26T17:24
липецкая область
игорь артамонов
россия
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ЛИПЕЦК, 26 янв – РИА Новости. Фестиваль "Липецкий триатлон, 113. Зеленый остров" пройдет в областном центре в августе при поддержке Федерации триатлона России, сообщил губернатор области Игорь Артамонов.По его словам, атлетам предстоит преодолеть 1,5 километра вплавь, 40 километров на велосипеде и 10 километров бегом. К соревнованиям допускаются мужчины и женщины (от первого взрослого разряда). Также будет несколько дистанций для юниоров.Артамонов отметил, что все желающие смогут принять участие в различных состязаниях. Так, опытные атлеты могут попробовать свои силы на триатлоне на 113 километров или полужелезной дистанции – 1,9 километра плавания, 90 километров велогонки и 21,1 километра бега. Будет доступна и эстафета на этой дистанции. Заявиться могут мужские, женские и смешанные команды-тройки.
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игорь артамонов, россия
Липецкая область, Игорь Артамонов, Россия
17:24 26.01.2023
 

Фестиваль триатлона пройдет летом в Липецке

© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
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ЛИПЕЦК, 26 янв – РИА Новости. Фестиваль "Липецкий триатлон, 113. Зеленый остров" пройдет в областном центре в августе при поддержке Федерации триатлона России, сообщил губернатор области Игорь Артамонов.
По его словам, атлетам предстоит преодолеть 1,5 километра вплавь, 40 километров на велосипеде и 10 километров бегом. К соревнованиям допускаются мужчины и женщины (от первого взрослого разряда). Также будет несколько дистанций для юниоров.
Артамонов отметил, что все желающие смогут принять участие в различных состязаниях. Так, опытные атлеты могут попробовать свои силы на триатлоне на 113 километров или полужелезной дистанции – 1,9 километра плавания, 90 километров велогонки и 21,1 километра бега. Будет доступна и эстафета на этой дистанции. Заявиться могут мужские, женские и смешанные команды-тройки.
"Мы с большой ответственностью подходим к организации спортивных событий, стараемся прививать любовь к здоровому образу жизни людям всех возрастов. Видим, что это востребовано, получаем хороший отклик. Особенно приятно, что всё больше жителей региона начинают заниматься спортом", – сказал Артамонов.
Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов у стенда МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
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Липецкая областьИгорь АртамоновРоссия
 
 
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