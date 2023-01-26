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Новый посол США Трейси прибыла в Россию - РИА Новости, 26.01.2023
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Новый посол США Трейси прибыла в Россию
Новый посол США Трейси прибыла в Россию - РИА Новости, 26.01.2023
Новый посол США Трейси прибыла в Россию
Новый посол США в России Линн Трейси приехала в Москву, сообщила в Twitter американская дипмиссия. РИА Новости, 26.01.2023
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Новый посол США в России Линн Трейси приехала в Москву, сообщила в Twitter американская дипмиссия."С возвращением в Россию, посол Трейси!" — говорится в сообщении представительства.Американский сенат в конце декабря утвердил назначение Трейси послом в России. Она кадровая сотрудница Госдепартамента, ее кандидатуру выдвинул президент США Джо Байден, Москва дала агреман на назначение еще в сентябре.Трейси станет первой в истории женщиной на этой должности. Она владеет русским языком и уже работала в Москве — в 2014-2017 годах занимала пост заместителя главы дипломатической миссии.До последнего времени Трейси была послом США в Армении, в 2012-2014 годах служила заместителем помощника госсекретаря по Центральной Азии, в 2010-2011 годах — замглавы миссии в Туркмении.Во время работы в консульстве США в пакистанском Пешаваре Трейси получила ведомственную награду "за героизм", пережив попытку вооруженного нападения. Ее прочие зарубежные командировки включали Казахстан, Киргизию и Афганистан.Предыдущий посол США в России Джон Салливан досрочно покинул должность, на которой проработал почти три года, из-за тяжелой болезни и смерти жены.
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линн трейси, сша, россия, москва
Линн Трейси, США, Россия, Москва
03:02 26.01.2023 (обновлено: 09:51 26.01.2023)
 
Новый посол США Трейси прибыла в Россию

Американская дипмиссия: новый посол США Линн Трейси приехала в Москву

© Фото : Посольство США в России/TwitterНовый посол США Линн Трейси приехала в Россию
Новый посол США Линн Трейси приехала в Россию - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© Фото : Посольство США в России/Twitter
Новый посол США Линн Трейси приехала в Россию
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Новый посол США в России Линн Трейси приехала в Москву, сообщила в Twitter американская дипмиссия.
"С возвращением в Россию, посол Трейси!" — говорится в сообщении представительства.
Американский сенат в конце декабря утвердил назначение Трейси послом в России. Она кадровая сотрудница Госдепартамента, ее кандидатуру выдвинул президент США Джо Байден, Москва дала агреман на назначение еще в сентябре.
Трейси станет первой в истории женщиной на этой должности. Она владеет русским языком и уже работала в Москве — в 2014-2017 годах занимала пост заместителя главы дипломатической миссии.
До последнего времени Трейси была послом США в Армении, в 2012-2014 годах служила заместителем помощника госсекретаря по Центральной Азии, в 2010-2011 годах — замглавы миссии в Туркмении.
Во время работы в консульстве США в пакистанском Пешаваре Трейси получила ведомственную награду "за героизм", пережив попытку вооруженного нападения. Ее прочие зарубежные командировки включали Казахстан, Киргизию и Афганистан.

Предыдущий посол США в России Джон Салливан досрочно покинул должность, на которой проработал почти три года, из-за тяжелой болезни и смерти жены.
Линн Трейси - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
22 сентября 2022, 12:11
Россия дала агреман на назначение Линн Трейси послом США в Москве
 
Линн ТрейсиСШАРоссияМосква
 
 
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