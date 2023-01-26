https://ria.ru/20230126/trevoga-1847717650.html
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 26.01.2023
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в нескольких областях Украины, следует из данных онлайн-карты тревог украинского минцифры. РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T20:41
2023-01-26T20:41
2023-01-26T20:54
специальная военная операция на украине
харьковская область
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вооруженные силы рф
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в нескольких областях Украины, следует из данных онлайн-карты тревог украинского минцифры.Согласно данным ресурса, тревога звучит в Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях, а также на подконтрольных Киеву территориях Запорожской области и ДНР.Ранее в четверг воздушная тревога уже звучала по всей территории Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
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харьковская область, в мире, украина, вооруженные силы рф, киев
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, В мире, Украина, Вооруженные силы РФ, Киев
20:41 26.01.2023 (обновлено: 20:54 26.01.2023)
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях объявили воздушную тревогу