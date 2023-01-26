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В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 26.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230126/trevoga-1847717650.html
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 26.01.2023
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в нескольких областях Украины, следует из данных онлайн-карты тревог украинского минцифры. РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T20:41
2023-01-26T20:54
специальная военная операция на украине
харьковская область
в мире
украина
вооруженные силы рф
киев
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в нескольких областях Украины, следует из данных онлайн-карты тревог украинского минцифры.Согласно данным ресурса, тревога звучит в Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях, а также на подконтрольных Киеву территориях Запорожской области и ДНР.Ранее в четверг воздушная тревога уже звучала по всей территории Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
украина
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харьковская область, в мире, украина, вооруженные силы рф, киев
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, В мире, Украина, Вооруженные силы РФ, Киев
20:41 26.01.2023 (обновлено: 20:54 26.01.2023)
 
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

В Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях объявили воздушную тревогу

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в нескольких областях Украины, следует из данных онлайн-карты тревог украинского минцифры.
Согласно данным ресурса, тревога звучит в Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях, а также на подконтрольных Киеву территориях Запорожской области и ДНР.
Ранее в четверг воздушная тревога уже звучала по всей территории Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВ миреУкраинаВооруженные силы РФКиев
 
 
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