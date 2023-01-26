https://ria.ru/20230126/trevoga-1847717650.html

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 26.01.2023

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в нескольких областях Украины, следует из данных онлайн-карты тревог украинского минцифры. РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T20:41

2023-01-26T20:41

2023-01-26T20:54

специальная военная операция на украине

харьковская область

в мире

украина

вооруженные силы рф

киев

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в нескольких областях Украины, следует из данных онлайн-карты тревог украинского минцифры.Согласно данным ресурса, тревога звучит в Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях, а также на подконтрольных Киеву территориях Запорожской области и ДНР.Ранее в четверг воздушная тревога уже звучала по всей территории Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

украина

киев

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харьковская область, в мире, украина, вооруженные силы рф, киев