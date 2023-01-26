https://ria.ru/20230126/trevoga-1847594404.html

В четырех регионах Украины объявили воздушную тревогу

В четырех регионах Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 26.01.2023

В четырех регионах Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога снова объявлена в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T14:37

2023-01-26T14:37

2023-01-26T14:37

специальная военная операция на украине

в мире

украина

днепропетровская область

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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Воздушная тревога снова объявлена в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Сигнал тревоги был объявлен в регионе в 14.20 (мск). Ранее тревога была объявлена по всей территории Украины, она продлилась более трех часов, затем была отменена. Украинские СМИ сообщали о нескольких взрывах в Киеве, Одессе, а также в Виннице. В Одесской области повреждены два объекта критической инфраструктуры, сообщали власти. В ряде областей начались перебои с подачей электроэнергии. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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днепропетровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, днепропетровская область