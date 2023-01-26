https://ria.ru/20230126/trevoga-1847485159.html
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 26.01.2023
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Николаевской, Одесской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T07:53
2023-01-26T07:53
2023-01-26T08:47
специальная военная операция на украине
украина
днепропетровская область
киев
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Николаевской, Одесской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Сигнал тревоги был объявлен в части областей в 7.38 мск, в некоторых позднее – в 8.19 мск.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230125/trevoga-1847466463.html
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украина, днепропетровская область, киев, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, Днепропетровская область, Киев, Вооруженные силы РФ
07:53 26.01.2023 (обновлено: 08:47 26.01.2023)
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
В шести областях Украины и подконтрольной Киеву части Запорожья объявили воздушную тревогу