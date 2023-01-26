https://ria.ru/20230126/trevoga-1847472242.html

В семи областях Украины объявили воздушную тревогу

В семи областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 26.01.2023

В семи областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины,... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T01:11

2023-01-26T01:11

2023-01-26T01:19

специальная военная операция на украине

украина

киев

киевская область

днепропетровская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным министерства, сигнал воздушной тревоги был объявлен в Киеве в 0.02 по местному времени (1.02 мск), в Киевской области - на две минуты позже.В среду воздушная тревога несколько раз объявлялась по всей территории страны.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

https://ria.ru/20230125/trevoga-1847466463.html

украина

киев

киевская область

днепропетровская область

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украина, киев, киевская область, днепропетровская область, вооруженные силы рф