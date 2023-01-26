Рейтинг@Mail.ru
Трамп восстановил аудиторию в Twitter, так туда и не вернувшись - РИА Новости, 26.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230126/tramp-1847661499.html
Трамп восстановил аудиторию в Twitter, так туда и не вернувшись
Трамп восстановил аудиторию в Twitter, так туда и не вернувшись - РИА Новости, 26.01.2023
Трамп восстановил аудиторию в Twitter, так туда и не вернувшись
Бывший президент США Дональд Трамп за два месяца, прошедшие после разблокировки в Twitter, практически полностью восстановил свою многомиллионную аудиторию в... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T17:13
2023-01-26T17:13
в мире
сша
дональд трамп
джо байден
twitter
facebook
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/04/1821544161_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3998e71e54443ff79a437fecd26e5389.jpg
ВАШИНГТОН, 26 янв – РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп за два месяца, прошедшие после разблокировки в Twitter, практически полностью восстановил свою многомиллионную аудиторию в социальной сети, хотя так туда и не вернулся. Новый владелец Twitter Илон Маск провел голосование пользователей и по его итогам 20 ноября вернул экс-лидеру его главный рупор, который, судя по сообщениям СМИ, может вновь зазвучать ближе к выборам 2024 года. Сейчас у аккаунта 88 миллионов подписчиков. К моменту бессрочной заморозки, которая случилась 8 января 2021 года, @realDonaldTrump имел почти 90 миллионов фолловеров. Трамп декларирует верность собственной социальной сети Truth Social, но там его аудитория не дотягивает до пяти миллионов. Телеканал NBC News недавно со ссылкой на попавшие в его распоряжение документы сообщил, что Трамп планирует возвращаться в Twitter в Facebook* перед президентскими выборами, в которых он собирается участвовать. Пока последний пост Трампа в Twitter датирован 8 января 2021 года. Он сообщает, что 20 января не пойдет на инаугурацию своего преемника в Белом доме Джо Байдена. Сам Маск "нормально относится" к тому, что Трамп ничего не публикует. По его словам, важно то, что Twitter исправил "серьезную ошибку - блокирование его аккаунта, несмотря на отсутствие нарушений закона или условий использования". Новый владелец социальной сети поменял редакционную политику, заметно ослабив цензуру, и рассекретил внутренние документы, указывающие на смычку бывшего руководства с демократическим истеблишментом. Twitter заблокировал Трампа после событий 6 января 2021 года, когда его сторонники пошли на штурм Капитолия в попытке сорвать утверждение конгрессом победы на президентских выборах демократа Байдена. Ранее в четверг компания Meta* объявила, что "в ближайшие недели" также снимет ограничения с аккаунтов Трампа в принадлежащих ей сетях Facebook* и Instagram*. Аккаунт Трампа в Instagram* уже открыт: видны его публикации и возможна подписка на новые.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230126/tramp-1847649546.html
https://ria.ru/20230126/ssha-1847549563.html
https://ria.ru/20230125/bayden-1847159737.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/04/1821544161_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_f05c2dab5b2876fdada4ba2a229f44d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, джо байден, twitter, facebook
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Twitter, Facebook
17:13 26.01.2023
 
Трамп восстановил аудиторию в Twitter, так туда и не вернувшись

Аккаунт Трампа в Twitter набрал 88 миллионов подписчиков, хотя экс-президент туда не писал

© AP Photo / Chris SewardБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© AP Photo / Chris Seward
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 26 янв – РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп за два месяца, прошедшие после разблокировки в Twitter, практически полностью восстановил свою многомиллионную аудиторию в социальной сети, хотя так туда и не вернулся.
Новый владелец Twitter Илон Маск провел голосование пользователей и по его итогам 20 ноября вернул экс-лидеру его главный рупор, который, судя по сообщениям СМИ, может вновь зазвучать ближе к выборам 2024 года.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
Вчера, 16:45
Трамп заявил о риске ядерного конфликта из-за поставок танков Украине
Сейчас у аккаунта 88 миллионов подписчиков. К моменту бессрочной заморозки, которая случилась 8 января 2021 года, @realDonaldTrump имел почти 90 миллионов фолловеров. Трамп декларирует верность собственной социальной сети Truth Social, но там его аудитория не дотягивает до пяти миллионов.
Телеканал NBC News недавно со ссылкой на попавшие в его распоряжение документы сообщил, что Трамп планирует возвращаться в Twitter в Facebook* перед президентскими выборами, в которых он собирается участвовать.
Пока последний пост Трампа в Twitter датирован 8 января 2021 года. Он сообщает, что 20 января не пойдет на инаугурацию своего преемника в Белом доме Джо Байдена.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
Вчера, 12:22Специальная военная операция на Украине
Патрушев назвал события на Украине итогом подготовки США к гибридной войне
Сам Маск "нормально относится" к тому, что Трамп ничего не публикует. По его словам, важно то, что Twitter исправил "серьезную ошибку - блокирование его аккаунта, несмотря на отсутствие нарушений закона или условий использования". Новый владелец социальной сети поменял редакционную политику, заметно ослабив цензуру, и рассекретил внутренние документы, указывающие на смычку бывшего руководства с демократическим истеблишментом.
Twitter заблокировал Трампа после событий 6 января 2021 года, когда его сторонники пошли на штурм Капитолия в попытке сорвать утверждение конгрессом победы на президентских выборах демократа Байдена.
Ранее в четверг компания Meta* объявила, что "в ближайшие недели" также снимет ограничения с аккаунтов Трампа в принадлежащих ей сетях Facebook* и Instagram*. Аккаунт Трампа в Instagram* уже открыт: видны его публикации и возможна подписка на новые.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
25 января, 08:00
Джо Байден забыл, как изменял родине
 
В миреСШАДональд ТрампДжо БайденTwitterFacebook
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала