https://ria.ru/20230126/tramp-1847661499.html
Трамп восстановил аудиторию в Twitter, так туда и не вернувшись
Трамп восстановил аудиторию в Twitter, так туда и не вернувшись - РИА Новости, 26.01.2023
Трамп восстановил аудиторию в Twitter, так туда и не вернувшись
Бывший президент США Дональд Трамп за два месяца, прошедшие после разблокировки в Twitter, практически полностью восстановил свою многомиллионную аудиторию в... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T17:13
2023-01-26T17:13
2023-01-26T17:13
в мире
сша
дональд трамп
джо байден
twitter
facebook
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/04/1821544161_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3998e71e54443ff79a437fecd26e5389.jpg
ВАШИНГТОН, 26 янв – РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп за два месяца, прошедшие после разблокировки в Twitter, практически полностью восстановил свою многомиллионную аудиторию в социальной сети, хотя так туда и не вернулся. Новый владелец Twitter Илон Маск провел голосование пользователей и по его итогам 20 ноября вернул экс-лидеру его главный рупор, который, судя по сообщениям СМИ, может вновь зазвучать ближе к выборам 2024 года. Сейчас у аккаунта 88 миллионов подписчиков. К моменту бессрочной заморозки, которая случилась 8 января 2021 года, @realDonaldTrump имел почти 90 миллионов фолловеров. Трамп декларирует верность собственной социальной сети Truth Social, но там его аудитория не дотягивает до пяти миллионов. Телеканал NBC News недавно со ссылкой на попавшие в его распоряжение документы сообщил, что Трамп планирует возвращаться в Twitter в Facebook* перед президентскими выборами, в которых он собирается участвовать. Пока последний пост Трампа в Twitter датирован 8 января 2021 года. Он сообщает, что 20 января не пойдет на инаугурацию своего преемника в Белом доме Джо Байдена. Сам Маск "нормально относится" к тому, что Трамп ничего не публикует. По его словам, важно то, что Twitter исправил "серьезную ошибку - блокирование его аккаунта, несмотря на отсутствие нарушений закона или условий использования". Новый владелец социальной сети поменял редакционную политику, заметно ослабив цензуру, и рассекретил внутренние документы, указывающие на смычку бывшего руководства с демократическим истеблишментом. Twitter заблокировал Трампа после событий 6 января 2021 года, когда его сторонники пошли на штурм Капитолия в попытке сорвать утверждение конгрессом победы на президентских выборах демократа Байдена. Ранее в четверг компания Meta* объявила, что "в ближайшие недели" также снимет ограничения с аккаунтов Трампа в принадлежащих ей сетях Facebook* и Instagram*. Аккаунт Трампа в Instagram* уже открыт: видны его публикации и возможна подписка на новые.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230126/tramp-1847649546.html
https://ria.ru/20230126/ssha-1847549563.html
https://ria.ru/20230125/bayden-1847159737.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/04/1821544161_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_f05c2dab5b2876fdada4ba2a229f44d6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп, джо байден, twitter, facebook
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Twitter, Facebook
Трамп восстановил аудиторию в Twitter, так туда и не вернувшись
Аккаунт Трампа в Twitter набрал 88 миллионов подписчиков, хотя экс-президент туда не писал
ВАШИНГТОН, 26 янв – РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп за два месяца, прошедшие после разблокировки в Twitter, практически полностью восстановил свою многомиллионную аудиторию в социальной сети, хотя так туда и не вернулся.
Новый владелец Twitter Илон Маск
провел голосование пользователей и по его итогам 20 ноября вернул экс-лидеру его главный рупор, который, судя по сообщениям СМИ, может вновь зазвучать ближе к выборам 2024 года.
Сейчас у аккаунта 88 миллионов подписчиков. К моменту бессрочной заморозки, которая случилась 8 января 2021 года, @realDonaldTrump имел почти 90 миллионов фолловеров. Трамп декларирует верность собственной социальной сети Truth Social, но там его аудитория не дотягивает до пяти миллионов.
Телеканал NBC News недавно со ссылкой на попавшие в его распоряжение документы сообщил, что Трамп планирует возвращаться в Twitter в Facebook
* перед президентскими выборами, в которых он собирается участвовать.
Пока последний пост Трампа в Twitter датирован 8 января 2021 года. Он сообщает, что 20 января не пойдет на инаугурацию своего преемника в Белом доме Джо Байдена
.
Сам Маск "нормально относится" к тому, что Трамп ничего не публикует. По его словам, важно то, что Twitter исправил "серьезную ошибку - блокирование его аккаунта, несмотря на отсутствие нарушений закона или условий использования". Новый владелец социальной сети поменял редакционную политику, заметно ослабив цензуру, и рассекретил внутренние документы, указывающие на смычку бывшего руководства с демократическим истеблишментом.
Twitter заблокировал Трампа после событий 6 января 2021 года, когда его сторонники пошли на штурм Капитолия в попытке сорвать утверждение конгрессом победы на президентских выборах демократа Байдена.
Ранее в четверг компания Meta* объявила, что "в ближайшие недели" также снимет ограничения с аккаунтов Трампа в принадлежащих ей сетях Facebook* и Instagram*. Аккаунт Трампа в Instagram* уже открыт: видны его публикации и возможна подписка на новые.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.