https://ria.ru/20230126/tramp-1847649546.html

Трамп заявил о риске ядерного конфликта из-за поставок танков Украине

Трамп заявил о риске ядерного конфликта из-за поставок танков Украине - РИА Новости, 26.01.2023

Трамп заявил о риске ядерного конфликта из-за поставок танков Украине

Конфликт на Украине может перерасти в ядерную войну из-за передачи Киеву западных танков, заявил бывший президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T16:45

2023-01-26T16:45

2023-01-26T17:18

в мире

украина

сша

дональд трамп

m1 abrams

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ВАШИНГТОН, 26 янв — РИА Новости. Конфликт на Украине может перерасти в ядерную войну из-за передачи Киеву западных танков, заявил бывший президент США Дональд Трамп. Трамп многократно предупреждал, что ситуация на Украине может вылиться в третью мировую войну. Политик убежден, что боевые действия не начались бы, если бы он продолжил занимать пост президента США.Накануне немецкое правительство согласилось направить Украине танки Leopard 2. Планируется сформировать два танковых батальона, на первом этапе Берлин передаст роту из 14 боевых машин типа A6 из запасов бундесвера. Как отметил министр обороны ФРГ Борис Писториус, танки могут прибыть на Украину в конце марта.Поставку танков для ВСУ анонсировал в среду и президент США Джо Байден. По его словам, украинские военные получат 31 боевую машину М1 Abrams, они сформируют один танковый батальон. Высокопоставленный представитель американской администрации уточнил, что на доставку техники Украине уйдут месяцы, а не недели.Весной прошлого года Москва направила странам — членам НАТО ноту из-за передачи вооружений украинским войскам. Глава МИД Сергей Лавров предупреждал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для российских ВКС.

https://ria.ru/20230126/tanki-1847589739.html

https://ria.ru/20230126/tanki-1847543779.html

украина

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, сша, дональд трамп, m1 abrams