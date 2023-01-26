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Трамп заявил о риске ядерного конфликта из-за поставок танков Украине - РИА Новости, 26.01.2023
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Трамп заявил о риске ядерного конфликта из-за поставок танков Украине
Трамп заявил о риске ядерного конфликта из-за поставок танков Украине - РИА Новости, 26.01.2023
Трамп заявил о риске ядерного конфликта из-за поставок танков Украине
Конфликт на Украине может перерасти в ядерную войну из-за передачи Киеву западных танков, заявил бывший президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T16:45
2023-01-26T17:18
в мире
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ВАШИНГТОН, 26 янв — РИА Новости. Конфликт на Украине может перерасти в ядерную войну из-за передачи Киеву западных танков, заявил бывший президент США Дональд Трамп. Трамп многократно предупреждал, что ситуация на Украине может вылиться в третью мировую войну. Политик убежден, что боевые действия не начались бы, если бы он продолжил занимать пост президента США.Накануне немецкое правительство согласилось направить Украине танки Leopard 2. Планируется сформировать два танковых батальона, на первом этапе Берлин передаст роту из 14 боевых машин типа A6 из запасов бундесвера. Как отметил министр обороны ФРГ Борис Писториус, танки могут прибыть на Украину в конце марта.Поставку танков для ВСУ анонсировал в среду и президент США Джо Байден. По его словам, украинские военные получат 31 боевую машину М1 Abrams, они сформируют один танковый батальон. Высокопоставленный представитель американской администрации уточнил, что на доставку техники Украине уйдут месяцы, а не недели.Весной прошлого года Москва направила странам — членам НАТО ноту из-за передачи вооружений украинским войскам. Глава МИД Сергей Лавров предупреждал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для российских ВКС.
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в мире, украина, сша, дональд трамп, m1 abrams
В мире, Украина, США, Дональд Трамп, M1 Abrams
16:45 26.01.2023 (обновлено: 17:18 26.01.2023)
 
Трамп заявил о риске ядерного конфликта из-за поставок танков Украине

Трамп предупредил о риске начала ядерной войны из-за передачи западных танков Украине

© AP Photo / Joe MaioranaДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© AP Photo / Joe Maiorana
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 янв — РИА Новости. Конфликт на Украине может перерасти в ядерную войну из-за передачи Киеву западных танков, заявил бывший президент США Дональд Трамп.
"Сначала танки, потом — ядерное оружие. Остановите эту безумную войну сейчас же. Это так просто сделать", — написал политик в своей социальной сети Truth Social.
Трамп многократно предупреждал, что ситуация на Украине может вылиться в третью мировую войну. Политик убежден, что боевые действия не начались бы, если бы он продолжил занимать пост президента США.
Накануне немецкое правительство согласилось направить Украине танки Leopard 2. Планируется сформировать два танковых батальона, на первом этапе Берлин передаст роту из 14 боевых машин типа A6 из запасов бундесвера. Как отметил министр обороны ФРГ Борис Писториус, танки могут прибыть на Украину в конце марта.
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Весной прошлого года Москва направила странам — членам НАТО ноту из-за передачи вооружений украинским войскам. Глава МИД Сергей Лавров предупреждал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для российских ВКС.
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В миреУкраинаСШАДональд ТрампM1 Abrams
 
 
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