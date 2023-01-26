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Российские "Терминаторы" уничтожили опорные пункты ВСУ в Кременной - РИА Новости, 26.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230126/terminatory-1847730399.html
Российские "Терминаторы" уничтожили опорные пункты ВСУ в Кременной
Российские "Терминаторы" уничтожили опорные пункты ВСУ в Кременной - РИА Новости, 26.01.2023
Российские "Терминаторы" уничтожили опорные пункты ВСУ в Кременной
Экипаж боевой машины поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" уничтожил опорные пункты украинских войск в районе Кременной в ЛНР, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T22:52
2023-01-26T23:10
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
донбасс
луганская народная республика
вооруженные силы украины
кременная
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КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 26 янв — РИА Новости. Экипаж боевой машины поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" уничтожил опорные пункты украинских войск в районе Кременной в ЛНР, сообщил корреспондент РИА Новости.Уточняется, что обнаружить солдат ВСУ в окопах помог боевой расчет БПЛА Западного военного округа. После этого "Терминатор" нанес по ним удар из двух 30-миллиметровых пушек 2А42 и гранатометов АГ-17."Вот он сидит. Дальнейшие действия: вызываем "Терминаторов" и работаем туда же", — рассказал старший оператор с позывным Белый. "Расчет БПЛА обнаружил очередную позицию, сейчас связываюсь с "коробочкой", для того чтобы отработать", — добавил командир с позывным Морячок. По его словам, "работа будет производится с того же места, где работал танк, после чего будет заходить пехота". Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230107/duel-1843397020.html
россия
украина
донбасс
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в мире, россия, украина, донбасс, луганская народная республика, вооруженные силы украины, кременная, бмпт "терминатор"
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Донбасс, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Кременная, БМПТ "Терминатор"
22:52 26.01.2023 (обновлено: 23:10 26.01.2023)
 
Российские "Терминаторы" уничтожили опорные пункты ВСУ в Кременной

Российские БМПТ "Терминатор" уничтожили опорные пункты украинских войск в Кременной

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкБоевая машина поддержки танков "Терминатор"
Боевая машина поддержки танков Терминатор - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Боевая машина поддержки танков "Терминатор". Архивное фото
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КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 26 янв — РИА Новости. Экипаж боевой машины поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" уничтожил опорные пункты украинских войск в районе Кременной в ЛНР, сообщил корреспондент РИА Новости.
Уточняется, что обнаружить солдат ВСУ в окопах помог боевой расчет БПЛА Западного военного округа. После этого "Терминатор" нанес по ним удар из двух 30-миллиметровых пушек 2А42 и гранатометов АГ-17.
"Вот он сидит. Дальнейшие действия: вызываем "Терминаторов" и работаем туда же", — рассказал старший оператор с позывным Белый.
"Расчет БПЛА обнаружил очередную позицию, сейчас связываюсь с "коробочкой", для того чтобы отработать", — добавил командир с позывным Морячок.
По его словам, "работа будет производится с того же места, где работал танк, после чего будет заходить пехота".
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Уникальные кадры танковой дуэли в Донбассе - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаДонбассЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныКременнаяБМПТ "Терминатор"
 
 
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