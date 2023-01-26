https://ria.ru/20230126/tekhnika-1847551958.html

Xiaomi и Honor намерены возобновить работу в России, считает эксперт

Xiaomi и Honor намерены возобновить работу в России, считает эксперт - РИА Новости, 26.01.2023

Xiaomi и Honor намерены возобновить работу в России, считает эксперт

Китайская технологическая компания Xiaomi и производитель смартфонов Honor, скорее всего, планируют возобновить полноценное присутствие в России, хотя и боятся... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T12:28

2023-01-26T12:28

2023-01-26T12:28

экономика

технологии

россия

xiaomi inc

honor

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Китайская технологическая компания Xiaomi и производитель смартфонов Honor, скорее всего, планируют возобновить полноценное присутствие в России, хотя и боятся возможного введения санкций, поделился мнением с РИА Новости заместитель директора Центра компетенций НТИ по большим данным МГУ Сергей Тростьянский. Ранее в четверг газета "Известия" писала, что китайские производители Xiaomi и Honor возобновили набор персонала в свои российские офисы. Как убедился корреспондент РИА Новости, на сайте HeadHunter в том числе представлена вакансия менеджера по работе с клиентами в компанию Honor. "Вы будете отвечать за продажу продукции Honor розничным дистрибьюторам в России", - говорится в пояснении к вакансии. "Российский рынок важен для Xiaomi и Honor. Похоже, что хотя обе корпорации и боятся вторичных санкций, они планируют возобновить полноценное присутствие в России", - сказал Тростьянский. Эксперт отметил, что это хороший сигнал, который показывает, что "китайские компании пересматривают свое отношение к ситуации на российском рынке и санкционному давлению со стороны западных стран на Россию". Официально ни Honor, ни Xiaomi не объявляли об уходе из России. Однако Wall Street Journal в мае прошлого года писала со ссылкой на источники, что некоторые китайские компании, включая Xiaomi, приостанавливают поставки в Россию из-за санкций и давления американских поставщиков. А в конце июня три источника на рынке сообщали РИА Новости, что Honor с марта прекратил официальные поставки в Россию.

https://ria.ru/20230125/iphone-1847298023.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии, россия, xiaomi inc, honor, санкции в отношении россии