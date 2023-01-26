https://ria.ru/20230126/tatarstan-1847540915.html

Президента Татарстана переименуют в раиса без переходного периода

Президента Татарстана переименуют в раиса без переходного периода - РИА Новости, 26.01.2023

Президента Татарстана переименуют в раиса без переходного периода

Депутаты госсовета Татарстана приняли новую редакцию поправок в конституцию республики, изменяющих наименование высшего должностного лица региона с президента... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T11:52

2023-01-26T11:52

2023-01-26T11:52

республика татарстан

политика

республика татарстан (татарстан)

россия

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КАЗАНЬ, 26 янв – РИА Новости. Депутаты госсовета Татарстана приняли новую редакцию поправок в конституцию республики, изменяющих наименование высшего должностного лица региона с президента на "главу – раиса Республики Татарстан" сразу после их принятия, без учета окончания срока полномочий действующего главы Татарстана. Законопроект о внесении поправок в конституцию Татарстана, предлагающий изменить наименование высшего должностного лица Татарстана на "глава – раис Республики Татарстан", был принят парламентом республики 23 декабря 2022 года. При этом он содержал переходные положения, согласно которым новое наименование будет применяться только к вновь избранному высшему должностному лицу Татарстана, наименование же должности действующего президента республики планировалось сохранить до окончания срока его полномочий (до 2025 года). "Принятый закон содержит переходные положения, в соответствии с которыми новое наименование… будет применяться только к вновь избранному высшему должностному лицу Республики Татарстан. Однако после проведения дополнительных консультаций… было принято решение отказаться от переходного периода", - сказал председатель комитета госсовета по госстроительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин на заседании парламента в четверг. Он уточнил, что в целом изменения вносятся в шесть разделов, включающие 60 статей конституции республики. Кроме того, законопроектом вводятся две новые статьи, 25 норм конституции республики предлагается признать утратившими силу. Депутаты парламента большинством голосов приняли новую редакцию поправок в основной закон республики.

https://ria.ru/20221227/tatarstan-1841702004.html

https://ria.ru/20220211/zakon-1772209342.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

политика, республика татарстан (татарстан), россия