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Украина получит версию танков Abrams M1A2, подтвердили в Пентагоне
Украина получит версию танков Abrams M1A2, подтвердили в Пентагоне - РИА Новости, 26.01.2023
Украина получит версию танков Abrams M1A2, подтвердили в Пентагоне
Украина получит от США танки Abrams в усовершенствованной модификации М1А2, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх на брифинге. РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T22:31
2023-01-26T22:31
2023-01-26T22:42
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АШИНГТОН, 26 янв - РИА Новости. Украина получит от США танки Abrams в усовершенствованной модификации М1А2, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх на брифинге.Ранее Сингх сообщила, что США признают отсутствие необходимых танков Abrams для Украины на американский армейских складах.Накануне США анонсировали отправку на Украину батальонного комплекса - 31 единицы - современных танков Abrams собственного производства. Параллельно свои танки украинским военным выделяют Великобритания и Германия, которая также разрешает их поставки другим странам, у которых они есть.Россия уже направляла ранее странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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РИА Новости
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в мире, украина, министерство обороны сша, сша, m1 abrams, нато
В мире, Украина, Министерство обороны США, США, M1 Abrams, НАТО
22:31 26.01.2023 (обновлено: 22:42 26.01.2023)
Украина получит версию танков Abrams M1A2, подтвердили в Пентагоне
Пентагоне: Украина получит от США танки Abrams в усовершенствованной модификации М1А2