https://ria.ru/20230126/tanki-1847726198.html

СМИ: завод по сборке Abrams для Киева занят заказами для Тайваня и Польши

СМИ: завод по сборке Abrams для Киева занят заказами для Тайваня и Польши - РИА Новости, 26.01.2023

СМИ: завод по сборке Abrams для Киева занят заказами для Тайваня и Польши

Единственный в США завод по производству танков Abrams для поставок на Украину в настоящее время уже полностью заполнен заказами для Тайваня и Польши, пишет... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T22:10

2023-01-26T22:10

2023-01-26T22:10

в мире

технологии

украина

россия

тайвань

сергей лавров

дмитрий песков

general dynamics

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0c/1577148443_0:51:3550:2048_1920x0_80_0_0_6acbc1f53c187042cabac6199eb2de3c.jpg

ВАШИНГТОН, 26 янв - РИА Новости. Единственный в США завод по производству танков Abrams для поставок на Украину в настоящее время уже полностью заполнен заказами для Тайваня и Польши, пишет Politico со ссылкой на источники. При этом производственная мощность производственной линии составляет всего 12 танков в месяц. С учетом ограниченных возможностей производства и текущей загрузки линии встает вопрос о времени, когда Abrams можно будет доставить на Украину. По данным журнала, Украина получит от США усовершенствованную версию танков M1A2 Abrams по сравнению с более старой версией А1, в экспортной комплектации, но без секретного допоборудования, повышающего его огневую мощность. Накануне США анонсировали отправку на Украину батальонного комплекса – 31 единицы – современных танков Abrams собственного производства. Параллельно свои танки украинским военным выделяют Великобритания и Германия, которая также разрешает их поставки другим странам, у которых они есть. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230126/tanki-1847719759.html

украина

россия

тайвань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, технологии, украина, россия, тайвань, сергей лавров, дмитрий песков, general dynamics , m1 abrams, нато