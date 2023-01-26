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СМИ: завод по сборке Abrams для Киева занят заказами для Тайваня и Польши - РИА Новости, 26.01.2023
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СМИ: завод по сборке Abrams для Киева занят заказами для Тайваня и Польши
СМИ: завод по сборке Abrams для Киева занят заказами для Тайваня и Польши - РИА Новости, 26.01.2023
СМИ: завод по сборке Abrams для Киева занят заказами для Тайваня и Польши
Единственный в США завод по производству танков Abrams для поставок на Украину в настоящее время уже полностью заполнен заказами для Тайваня и Польши, пишет... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T22:10
2023-01-26T22:10
в мире
технологии
украина
россия
тайвань
сергей лавров
дмитрий песков
general dynamics
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ВАШИНГТОН, 26 янв - РИА Новости. Единственный в США завод по производству танков Abrams для поставок на Украину в настоящее время уже полностью заполнен заказами для Тайваня и Польши, пишет Politico со ссылкой на источники. При этом производственная мощность производственной линии составляет всего 12 танков в месяц. С учетом ограниченных возможностей производства и текущей загрузки линии встает вопрос о времени, когда Abrams можно будет доставить на Украину. По данным журнала, Украина получит от США усовершенствованную версию танков M1A2 Abrams по сравнению с более старой версией А1, в экспортной комплектации, но без секретного допоборудования, повышающего его огневую мощность. Накануне США анонсировали отправку на Украину батальонного комплекса – 31 единицы – современных танков Abrams собственного производства. Параллельно свои танки украинским военным выделяют Великобритания и Германия, которая также разрешает их поставки другим странам, у которых они есть. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, технологии, украина, россия, тайвань, сергей лавров, дмитрий песков, general dynamics , m1 abrams, нато
В мире, Технологии, Украина, Россия, Тайвань, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, General Dynamics , M1 Abrams, НАТО
22:10 26.01.2023
 
СМИ: завод по сборке Abrams для Киева занят заказами для Тайваня и Польши

Politico: завод по сборке Abrams для Киева заполнен заказами для Тайваня и Польши

© AFP 2023 / PETRAS MALUKASТанки Abrams армии США
Танки Abrams армии США - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© AFP 2023 / PETRAS MALUKAS
Танки Abrams армии США . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 янв - РИА Новости. Единственный в США завод по производству танков Abrams для поставок на Украину в настоящее время уже полностью заполнен заказами для Тайваня и Польши, пишет Politico со ссылкой на источники.

"Танки собираются в одном единственном месте - на принадлежащем государству заводе в городе Лима (штат Огайо), которым управляет General Dynamics… Сейчас линия полностью заполнена новыми заказами на танки для Тайваня и Польши", - сообщает издание.

При этом производственная мощность производственной линии составляет всего 12 танков в месяц. С учетом ограниченных возможностей производства и текущей загрузки линии встает вопрос о времени, когда Abrams можно будет доставить на Украину.
По данным журнала, Украина получит от США усовершенствованную версию танков M1A2 Abrams по сравнению с более старой версией А1, в экспортной комплектации, но без секретного допоборудования, повышающего его огневую мощность.
Американские танки M1 Abrams - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
Вчера, 20:58Специальная военная операция на Украине
В ООН отреагировали на решение Запада о поставках танков Украине
Накануне США анонсировали отправку на Украину батальонного комплекса – 31 единицы – современных танков Abrams собственного производства. Параллельно свои танки украинским военным выделяют Великобритания и Германия, которая также разрешает их поставки другим странам, у которых они есть.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Поставки западных танков на УкраинуПоставки западных танков на Украину
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В миреТехнологииУкраинаРоссияТайваньСергей ЛавровДмитрий ПесковGeneral DynamicsM1 AbramsНАТО
 
 
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