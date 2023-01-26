https://ria.ru/20230126/tanki-1847719759.html

В ООН отреагировали на решение Запада о поставках танков Украине

В ООН отреагировали на решение Запада о поставках танков Украине - РИА Новости, 26.01.2023

В ООН отреагировали на решение Запада о поставках танков Украине

Массовую передачу танков Украине нельзя считать шагом в направлении достижения мира, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T20:58

2023-01-26T20:58

2023-01-26T22:36

специальная военная операция на украине

в мире

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стефан дюжаррик

борис писториус

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ООН, 26 янв — РИА Новости. Массовую передачу танков Украине нельзя считать шагом в направлении достижения мира, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.Журналист задал чиновнику вопрос, с чем тот хотел бы обратиться к сторонам конфликта, чтобы избежать худшего сценария, учитывая, что Запад поставляет Киеву все больше военной техники.Представитель генсека ООН отметил, что для украинского народа уже разыгрывается весьма плохой сценарий. При этом он пояснил, что организация не намерена выступать с комментариями каждый раз, когда Киев будет получать новый объем военной помощи.Он также добавил, что сложившаяся обстановка не мешает ООН оказывать Украине гуманитарную помощь.Накануне немецкое правительство согласилось направить Украине танки Leopard 2. Планируется сформировать два танковых батальона, на первом этапе Берлин передаст роту из 14 боевых машин типа A6 из запасов бундесвера. Как отметил министр обороны ФРГ Борис Писториус, танки могут прибыть на Украину в конце марта.Поставку танков для ВСУ анонсировал в среду и президент США Джо Байден. По его словам, украинские военные получат 31 боевую машину М1 Abrams, они сформируют один танковый батальон. Высокопоставленный представитель американской администрации уточнил, что на доставку техники Украине уйдут месяцы, а не недели.Весной прошлого года Москва направила странам — членам НАТО ноту из-за передачи вооружений украинским войскам. Глава МИД Сергей Лавров предупреждал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для российских ВКС.

https://ria.ru/20230126/oruzhie-1847646288.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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