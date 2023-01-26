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Зампостпреда при ОБСЕ прокомментировал решение ФРГ о передаче танков Киеву - РИА Новости, 26.01.2023
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Зампостпреда при ОБСЕ прокомментировал решение ФРГ о передаче танков Киеву
Зампостпреда при ОБСЕ прокомментировал решение ФРГ о передаче танков Киеву - РИА Новости, 26.01.2023
Зампостпреда при ОБСЕ прокомментировал решение ФРГ о передаче танков Киеву
Решение ФРГ о передаче Киеву танков Leopard недальновидно и непоследовательно, оно не соотносится с морально-историческими аспектами такого шага и последствиями РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T20:22
2023-01-26T20:22
в мире
германия
киев
россия
обсе
украина
максим буякевич
сергей лавров
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ВЕНА, 26 янв - РИА Новости. Решение ФРГ о передаче Киеву танков Leopard недальновидно и непоследовательно, оно не соотносится с морально-историческими аспектами такого шага и последствиями для немецкого народа, заявил заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Максим Буякевич."Военно-политическое руководство ФРГ предсказуемо продемонстрировало недальновидную и непоследовательную позицию, в итоге приняв – не считаясь с морально-историческими аспектами такого шага и последствиями для немецкого народа, решение о передаче Украине танков "Леопард" германского производства и согласие на направление этих машин другими странами, участвующими в набирающей обороты военной агрессии против России", - заявил Буякевич, выступая на заседании Политсовета ОБСЕ.По словам Буякевича, в России убеждены, что "народ Германии, в отличие от нынешних политиков ФРГ, помнит последствия предыдущего использования в 1941-1944 гг. на Украине германских танков", не желает "бесконтрольной эскалации противостояния, новых ужасов большой кровопролитной войны"."У русских людей немецкие машины на Украине – и тут не должно быть никаких сомнений – вызывают те же вполне очевидные исторические аналогии. Современные германские танки на Украине постигнет участь предшественников: они будут уничтожаться и гореть на поле боя. Для американских танков Abrams это будет в некоторой степени новый опыт – но с тем же результатом. Как, впрочем, для всех остальных из так называемой "танковой коалиции", - указал заместитель постпреда.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, германия, киев, россия, обсе, украина, максим буякевич, сергей лавров, дмитрий песков, нато, m1 abrams
В мире, Германия, Киев, Россия, ОБСЕ, Украина, Максим Буякевич, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, НАТО, M1 Abrams
20:22 26.01.2023
 
Зампостпреда при ОБСЕ прокомментировал решение ФРГ о передаче танков Киеву

Зампостпреда при ОБСЕ Буякевич: решение ФРГ о передаче Киеву танков Leopard недальновидно

© Фото : Bundeswehr/Dana KazdaТанки Leopard 2 армии Германии
Танки Leopard 2 армии Германии - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© Фото : Bundeswehr/Dana Kazda
Танки Leopard 2 армии Германии. Архивное фото
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ВЕНА, 26 янв - РИА Новости. Решение ФРГ о передаче Киеву танков Leopard недальновидно и непоследовательно, оно не соотносится с морально-историческими аспектами такого шага и последствиями для немецкого народа, заявил заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Максим Буякевич.
"Военно-политическое руководство ФРГ предсказуемо продемонстрировало недальновидную и непоследовательную позицию, в итоге приняв – не считаясь с морально-историческими аспектами такого шага и последствиями для немецкого народа, решение о передаче Украине танков "Леопард" германского производства и согласие на направление этих машин другими странами, участвующими в набирающей обороты военной агрессии против России", - заявил Буякевич, выступая на заседании Политсовета ОБСЕ.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
Вчера, 20:18
США и НАТО подошли к опасной черте военного конфликта, заявил Буякевич
По словам Буякевича, в России убеждены, что "народ Германии, в отличие от нынешних политиков ФРГ, помнит последствия предыдущего использования в 1941-1944 гг. на Украине германских танков", не желает "бесконтрольной эскалации противостояния, новых ужасов большой кровопролитной войны".
"У русских людей немецкие машины на Украине – и тут не должно быть никаких сомнений – вызывают те же вполне очевидные исторические аналогии. Современные германские танки на Украине постигнет участь предшественников: они будут уничтожаться и гореть на поле боя. Для американских танков Abrams это будет в некоторой степени новый опыт – но с тем же результатом. Как, впрочем, для всех остальных из так называемой "танковой коалиции", - указал заместитель постпреда.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Поставки западных танков на УкраинуПоставки западных танков на Украину
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В миреГерманияКиевРоссияОБСЕУкраинаМаксим БуякевичСергей ЛавровДмитрий ПесковНАТОM1 Abrams
 
 
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