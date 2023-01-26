https://ria.ru/20230126/tanki-1847703689.html

США не успеют отправить танки на Украину к весне, заявила Нуланд

США не успеют отправить танки на Украину к весне, заявила Нуланд - РИА Новости, 26.01.2023

США не успеют отправить танки на Украину к весне, заявила Нуланд

Вашингтон не успеет передать Киеву танки к весне, когда ожидается активизация боевых действий, заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд во время... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T19:25

2023-01-26T19:25

2023-01-26T19:55

сша

украина

m1 abrams

виктория нуланд

в мире

россия

сергей лавров

дмитрий песков

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ВАШИНГТОН, 26 янв – РИА Новости. Вашингтон не успеет передать Киеву танки к весне, когда ожидается активизация боевых действий, заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд во время выступления в сенате.Накануне президент США Джо Байден анонсировал отправку на Украину батальонного комплекса — 31 единицу — современных танков Abrams собственного производства. Параллельно свои танки Киеву выделили Великобритания и Германия, которая также разрешила их поставки другим странам, у которых они есть.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

сша

украина

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, украина, m1 abrams, виктория нуланд, в мире, россия, сергей лавров, дмитрий песков, нато