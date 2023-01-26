19:25 26.01.2023 (обновлено: 19:55 26.01.2023)
США не успеют отправить танки на Украину к весне, заявила Нуланд
Нуланд: США не успеют отправить танки на Украину к весне, когда ожидается наступление
© Фото : U.S. Army / Sgt. Randis MonroeАмериканские танки M1 Abrams
© Фото : U.S. Army / Sgt. Randis Monroe
Американские танки M1 Abrams. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 янв – РИА Новости. Вашингтон не успеет передать Киеву танки к весне, когда ожидается активизация боевых действий, заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд во время выступления в сенате.
"Abrams, как вы знаете, является очень сложным танком и требует значительной подготовки. Несмотря на то, что мы их одобрили вчера, потребуется некоторое время на то, чтобы доставить их на поле боя. Они не появятся там к весеннему наступлению", — сказала она.
Накануне президент США Джо Байден анонсировал отправку на Украину батальонного комплекса — 31 единицу — современных танков Abrams собственного производства. Параллельно свои танки Киеву выделили Великобритания и Германия, которая также разрешила их поставки другим странам, у которых они есть.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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