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Минобороны Испании отдаст Украине танки, хранившиеся десять лет на складе - РИА Новости, 26.01.2023
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Минобороны Испании отдаст Украине танки, хранившиеся десять лет на складе
Минобороны Испании отдаст Украине танки, хранившиеся десять лет на складе - РИА Новости, 26.01.2023
Минобороны Испании отдаст Украине танки, хранившиеся десять лет на складе
Правительство Испании планирует подготовить для отправки на Украину боевые танки Leopard, которые хранились на складе в Сарагосе более десяти лет, заявила... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T16:52
2023-01-26T17:38
в мире
украина
испания
россия
маргарита роблес
борис писториус
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МАДРИД, 26 янв — РИА Новости. Правительство Испании планирует подготовить для отправки на Украину боевые танки Leopard, которые хранились на складе в Сарагосе более десяти лет, заявила министр обороны королевства Маргарита Роблес. В своем заявлении Роблес не уточнила количество техники, которую Мадрид может предоставить Киеву. При этом она подчеркнула, что решение по этому вопросу примут в координации с другими странами-союзниками. По ее словам, первая беседа состоится в четверг, в 19:30 (21:30 мск), во время видеоконференции, созванной министром обороны Германии Борисом Писториусом. В ней примут участие семь стран, в распоряжении которых находятся танки Leopard. Роблес также объяснила, что в любом случае идея стран-союзников заключается в том, что поставка на Украину должна быть совместной. Она подчеркнула, что это нужно для согласованности действий боевых танков."Речь идет не о том, чтобы просто сказать, что мы отправляем (танки. — Прим. ред.), а о том, что доставка должна сопровождаться персоналом, который знает, как их обслуживать и использовать, что не является легкой задачей," — сказала министр. Также она заверила, что накануне получила запрос от министра обороны Украины Алексея Резникова на обучение его войск использованию танков Leopard в Испании. Министерство обороны уже приняло это предложение и оформило учебные модули продолжительностью два или два с половиной месяца. Ранее Маргарита Роблес заявила, что Испания готова к началу процесса координации отправки танков Leopard на Украину, а также проведения обучения их использованию. В июне испанская пресса сообщила, что власти в Мадриде планируют передать Киеву 40 танков Leopard 2 немецкого производства. Чтобы поставлять Украине танки немецкого производства, странам необходимо получить разрешение Германии на снятие экспортных ограничений. Позднее издание Business Insider сообщило, что власти ФРГ заблокировали планы Испании. В итоге количество танков было сокращено до десяти. В начале августа Маргарита Роблес заявила, что правительство страны отказалось от планов передать Украине партию танков, которые, как оказалось, находятся в "плачевном состоянии". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230126/tramp-1847649546.html
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в мире, украина, испания, россия, маргарита роблес, борис писториус, нато
В мире, Украина, Испания, Россия, Маргарита Роблес, Борис Писториус, НАТО
16:52 26.01.2023 (обновлено: 17:38 26.01.2023)
 
Минобороны Испании отдаст Украине танки, хранившиеся десять лет на складе

Глава Минобороны Роблес: Испания подготовит для Украины танки, хранившиеся десять лет

© AP Photo / Mindaugas KulbisТанк Leopard 2
Танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Танк Leopard 2. Архивное фото
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МАДРИД, 26 янв — РИА Новости. Правительство Испании планирует подготовить для отправки на Украину боевые танки Leopard, которые хранились на складе в Сарагосе более десяти лет, заявила министр обороны королевства Маргарита Роблес.

"Мы уже связались с представителями военной промышленности, поскольку в Сарагосе есть несколько Leopard 2A4, которые уже давно не используются, и мы собираемся посмотреть, какие из них могут быть введены в эксплуатацию, чтобы спланировать эту поставку," — пояснила она.

В своем заявлении Роблес не уточнила количество техники, которую Мадрид может предоставить Киеву. При этом она подчеркнула, что решение по этому вопросу примут в координации с другими странами-союзниками. По ее словам, первая беседа состоится в четверг, в 19:30 (21:30 мск), во время видеоконференции, созванной министром обороны Германии Борисом Писториусом. В ней примут участие семь стран, в распоряжении которых находятся танки Leopard.
Роблес также объяснила, что в любом случае идея стран-союзников заключается в том, что поставка на Украину должна быть совместной. Она подчеркнула, что это нужно для согласованности действий боевых танков.
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"Речь идет не о том, чтобы просто сказать, что мы отправляем (танки. — Прим. ред.), а о том, что доставка должна сопровождаться персоналом, который знает, как их обслуживать и использовать, что не является легкой задачей," — сказала министр.
Также она заверила, что накануне получила запрос от министра обороны Украины Алексея Резникова на обучение его войск использованию танков Leopard в Испании. Министерство обороны уже приняло это предложение и оформило учебные модули продолжительностью два или два с половиной месяца.
Ранее Маргарита Роблес заявила, что Испания готова к началу процесса координации отправки танков Leopard на Украину, а также проведения обучения их использованию.
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В июне испанская пресса сообщила, что власти в Мадриде планируют передать Киеву 40 танков Leopard 2 немецкого производства. Чтобы поставлять Украине танки немецкого производства, странам необходимо получить разрешение Германии на снятие экспортных ограничений. Позднее издание Business Insider сообщило, что власти ФРГ заблокировали планы Испании. В итоге количество танков было сокращено до десяти. В начале августа Маргарита Роблес заявила, что правительство страны отказалось от планов передать Украине партию танков, которые, как оказалось, находятся в "плачевном состоянии".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Поставки западных танков на УкраинуПоставки западных танков на Украину
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В миреУкраинаИспанияРоссияМаргарита РоблесБорис ПисториусНАТО
 
 
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