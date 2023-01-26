Рейтинг@Mail.ru
Politico: власти США закупят танки Abrams для передачи Украине - РИА Новости, 26.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230126/tanki-1847589739.html
Politico: власти США закупят танки Abrams для передачи Украине
Politico: власти США закупят танки Abrams для передачи Украине - РИА Новости, 26.01.2023
Politico: власти США закупят танки Abrams для передачи Украине
Власти США после решения о передаче Украине танков Abrams подпишут соответствующие контракты на закупку с производителями, поскольку на складах Пентагона танков РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T14:24
2023-01-26T14:24
украина
m1 abrams
министерство обороны сша
сша
нато
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151759/32/1517593207_0:132:2400:1482_1920x0_80_0_0_6b96db14aad45f39bddcc54fe2adc72b.jpg
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Власти США после решения о передаче Украине танков Abrams подпишут соответствующие контракты на закупку с производителями, поскольку на складах Пентагона танков недостаточно, сообщила газета Politico. По ее данным, для поставок танков будут использованы выделенные конгрессом средства Инициативы по содействию безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative). По словам неназванного высокопоставленного чиновника американской администрации, одна из причин для заключения контрактов состоит в том, что на складах Пентагона нет достаточного количества танков. Белый дом в среду подтвердил намерение отправить 31 танк M1 Abrams для Украины. По данным властей США, на доставку машин уйдет несколько месяцев. Кроме того, Вашингтон намерен направить Киеву восемь бронированных ремонтно-эвакуационных машин М88 для обслуживания танков. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230126/norvegiya-1847543537.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151759/32/1517593207_124:0:2276:1614_1920x0_80_0_0_e5810626f29c26e5bec20df58c41206a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, m1 abrams, министерство обороны сша, сша, нато, в мире
Украина, M1 Abrams, Министерство обороны США, США, НАТО, В мире
14:24 26.01.2023
 
Politico: власти США закупят танки Abrams для передачи Украине

Politico: в Вашингтоне сообщили о нехватке Abrams на складах Пентагона для передачи Киеву

© AP Photo / Mindaugas KulbisАмериканские танки Abrams
Американские танки Abrams - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Американские танки Abrams. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Власти США после решения о передаче Украине танков Abrams подпишут соответствующие контракты на закупку с производителями, поскольку на складах Пентагона танков недостаточно, сообщила газета Politico.
По ее данным, для поставок танков будут использованы выделенные конгрессом средства Инициативы по содействию безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative).
Немецкие танки Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
Вчера, 11:59
Норвежский эксперт считает, что танки для Киева втягивают Осло в конфликт
По словам неназванного высокопоставленного чиновника американской администрации, одна из причин для заключения контрактов состоит в том, что на складах Пентагона нет достаточного количества танков.
"Вы видели, как мы делали это раньше, если у нас нет запасов в США, то мы идем по пути закупок", - сказал собеседник газеты, добавив, что "это то, что (США) делают в случае с Abrams".
Белый дом в среду подтвердил намерение отправить 31 танк M1 Abrams для Украины. По данным властей США, на доставку машин уйдет несколько месяцев. Кроме того, Вашингтон намерен направить Киеву восемь бронированных ремонтно-эвакуационных машин М88 для обслуживания танков.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Поставки западных танков на УкраинуПоставки западных танков на Украину
Инфографика
 
УкраинаM1 AbramsМинистерство обороны СШАСШАНАТОВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала