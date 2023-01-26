https://ria.ru/20230126/tanki-1847589739.html
Politico: власти США закупят танки Abrams для передачи Украине
Politico: власти США закупят танки Abrams для передачи Украине - РИА Новости, 26.01.2023
Politico: власти США закупят танки Abrams для передачи Украине
Власти США после решения о передаче Украине танков Abrams подпишут соответствующие контракты на закупку с производителями, поскольку на складах Пентагона танков РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T14:24
2023-01-26T14:24
2023-01-26T14:24
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Власти США после решения о передаче Украине танков Abrams подпишут соответствующие контракты на закупку с производителями, поскольку на складах Пентагона танков недостаточно, сообщила газета Politico. По ее данным, для поставок танков будут использованы выделенные конгрессом средства Инициативы по содействию безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative). По словам неназванного высокопоставленного чиновника американской администрации, одна из причин для заключения контрактов состоит в том, что на складах Пентагона нет достаточного количества танков. Белый дом в среду подтвердил намерение отправить 31 танк M1 Abrams для Украины. По данным властей США, на доставку машин уйдет несколько месяцев. Кроме того, Вашингтон намерен направить Киеву восемь бронированных ремонтно-эвакуационных машин М88 для обслуживания танков. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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украина, m1 abrams, министерство обороны сша, сша, нато, в мире
Украина, M1 Abrams, Министерство обороны США, США, НАТО, В мире
Politico: власти США закупят танки Abrams для передачи Украине
Politico: в Вашингтоне сообщили о нехватке Abrams на складах Пентагона для передачи Киеву