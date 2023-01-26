14:03 26.01.2023 (обновлено: 16:11 26.01.2023)
Министр обороны ФРГ заявил, что не понимает радующихся поставкам танков
Министр обороны ФРГ Писториус заявил, что не радуется поставкам танков на Украину
© Фото : U.S. Army / Gertrud ZachНемецкие танки Leopard 2
© Фото : U.S. Army / Gertrud Zach
Немецкие танки Leopard 2. Архивное фото
БЕРЛИН, 26 янв — РИА Новости. В поставках танков Украине нет ничего радостного, заявил в эфире телеканала Die Welt министр обороны ФРГ Борис Писториус.
"Я не понимаю тех, кто готов кричать "Аллилуйя" по поводу того, что теперь будут отправлены танки", — отметил немецкий чиновник.
По его словам, речь идет об использовании техники в боевых действиях.
"Я полностью понимаю обеспокоенности каждого мужчины и каждой женщины по поводу того, что мы отправляем боевые танки в зону боевых действий", — высказался Писториус.
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В среду правительство Германии объявило о передаче Киеву танков Leopard 2. Этому предшествовало сильное давление на канцлера Олафа Шольца, чтобы он скорее принял положительное решение по этому вопросу.
Берлин намерен сформировать два танковых батальона, на первом этапе ВСУ предоставят роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. Кроме того, планируется организовать обучение украинских военных в ФРГ. Также в новый пакет помощи войдут логистика, боеприпасы и техобслуживание систем.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений ВСУ. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, которые содержат боеприпасы и военную технику, станут законной целью для ВКС.