https://ria.ru/20230126/tanki-1847585163.html

Министр обороны ФРГ заявил, что не понимает радующихся поставкам танков

Министр обороны ФРГ заявил, что не понимает радующихся поставкам танков - РИА Новости, 26.01.2023

Министр обороны ФРГ заявил, что не понимает радующихся поставкам танков

В поставках танков Украине нет ничего радостного, заявил в эфире телеканала Die Welt министр обороны ФРГ Борис Писториус. РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T14:03

2023-01-26T14:03

2023-01-26T16:11

специальная военная операция на украине

германия

в мире

украина

ситуация в днр и лнр

олаф шольц

сергей лавров

берлин (город)

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БЕРЛИН, 26 янв — РИА Новости. В поставках танков Украине нет ничего радостного, заявил в эфире телеканала Die Welt министр обороны ФРГ Борис Писториус.По его словам, речь идет об использовании техники в боевых действиях."Я полностью понимаю обеспокоенности каждого мужчины и каждой женщины по поводу того, что мы отправляем боевые танки в зону боевых действий", — высказался Писториус.В среду правительство Германии объявило о передаче Киеву танков Leopard 2. Этому предшествовало сильное давление на канцлера Олафа Шольца, чтобы он скорее принял положительное решение по этому вопросу.Берлин намерен сформировать два танковых батальона, на первом этапе ВСУ предоставят роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. Кроме того, планируется организовать обучение украинских военных в ФРГ. Также в новый пакет помощи войдут логистика, боеприпасы и техобслуживание систем.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений ВСУ. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, которые содержат боеприпасы и военную технику, станут законной целью для ВКС.

https://ria.ru/20230126/leopardy-1847413989.html

германия

украина

берлин (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

германия, в мире, украина, ситуация в днр и лнр, олаф шольц, сергей лавров, берлин (город), нато, вооруженные силы украины