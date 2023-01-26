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В бундестаге назвали решение отправить танки Украине исторически неверным - РИА Новости, 26.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230126/tanki-1847543779.html
В бундестаге назвали решение отправить танки Украине исторически неверным
В бундестаге назвали решение отправить танки Украине исторически неверным - РИА Новости, 26.01.2023
В бундестаге назвали решение отправить танки Украине исторически неверным
Решение Германии направить танки Leopard на Украину и разрешить другим странам делать то же самое стало "исторически неверным", заявила депутат бундестага от... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T12:00
2023-01-26T12:18
специальная военная операция на украине
в мире
украина
германия
севим дагделен
нато
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Решение Германии направить танки Leopard на Украину и разрешить другим странам делать то же самое стало "исторически неверным", заявила депутат бундестага от Левой партии Севим Дагделен, член парламентского совета НАТО. В интервью программе новостей канала Democracy Now! Дагделен подчеркнула, что вместо направления вооружений Украине нужна дипломатия. "Решение послать боевые танки Украине - исторически неверное решение. И оно стало возможным под давлением администрации Джо Байдена на Германию", - сказала она. Причем, согласно опросам общественного мнения, отметила парламентарий, большинство немцев против этого решения. Оно отвечает интересам исключительно американского военно-промышленного комплекса, поскольку когда кончатся танки в Германии, США смогут поставлять Германии свои, считает Дагдален. "Я говорю откровенно: у США нет союзников, они действуют в своих собственных интересах", - подчеркнула Севим Дагдален. По ее словам, для США Европа - как Латинская Америка в 70-е, "континент, где ты можешь делать все, что хочешь". Решение о танках, сказала парламентарий, "ничего не изменит в военном смысле, так как Россия будет отвечать". "Нужно больше дипломатии, а направление вооружений приведет еще и еще к гибели людей на Украине", - считает Дагделен.В среду правительство ФРГ заявило, что приняло решение передать Украине немецкие танки Leopard 2. Этому предшествовало сильно возросшее давление со стороны представителей правительственных партий на кабинет Олафа Шольца, чтобы он скорее принял положительное решение по данному вопросу. Также в среду Белый дом в США подтвердил намерение отправить 31 танк M1 Abrams для Украины. Кроме того, Вашингтон намерен направить Киеву восемь бронированных ремонтно-эвакуационных машин М88 для обслуживания танков. Как заявили в Белом доме, США надеются, что поставки оружия Украине не только помогут Киеву в обороне, но и позволят захватить утраченные территории, включая Крым. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230126/leopardy-1847413989.html
https://ria.ru/20230124/germaniya-1846928324.html
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в мире, украина, германия, севим дагделен, нато, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Германия, Севим Дагделен, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:00 26.01.2023 (обновлено: 12:18 26.01.2023)
 
В бундестаге назвали решение отправить танки Украине исторически неверным

Депутат бундестага Дагделен назвала решение отправить танки Украине исторически неверным

© Фото : Bundeswehr/Marco DorowТанк Leopard 2 армии Германии
Танк Leopard 2 армии Германии - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© Фото : Bundeswehr/Marco Dorow
Танк Leopard 2 армии Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Решение Германии направить танки Leopard на Украину и разрешить другим странам делать то же самое стало "исторически неверным", заявила депутат бундестага от Левой партии Севим Дагделен, член парламентского совета НАТО.
В интервью программе новостей канала Democracy Now! Дагделен подчеркнула, что вместо направления вооружений Украине нужна дипломатия.
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Переехали красные линии. Что последует за передачей танков Украине
"Решение послать боевые танки Украине - исторически неверное решение. И оно стало возможным под давлением администрации Джо Байдена на Германию", - сказала она. Причем, согласно опросам общественного мнения, отметила парламентарий, большинство немцев против этого решения. Оно отвечает интересам исключительно американского военно-промышленного комплекса, поскольку когда кончатся танки в Германии, США смогут поставлять Германии свои, считает Дагдален.
"Я говорю откровенно: у США нет союзников, они действуют в своих собственных интересах", - подчеркнула Севим Дагдален. По ее словам, для США Европа - как Латинская Америка в 70-е, "континент, где ты можешь делать все, что хочешь". Решение о танках, сказала парламентарий, "ничего не изменит в военном смысле, так как Россия будет отвечать".
"Нужно больше дипломатии, а направление вооружений приведет еще и еще к гибели людей на Украине", - считает Дагделен.
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В среду правительство ФРГ заявило, что приняло решение передать Украине немецкие танки Leopard 2. Этому предшествовало сильно возросшее давление со стороны представителей правительственных партий на кабинет Олафа Шольца, чтобы он скорее принял положительное решение по данному вопросу.
Также в среду Белый дом в США подтвердил намерение отправить 31 танк M1 Abrams для Украины. Кроме того, Вашингтон намерен направить Киеву восемь бронированных ремонтно-эвакуационных машин М88 для обслуживания танков. Как заявили в Белом доме, США надеются, что поставки оружия Украине не только помогут Киеву в обороне, но и позволят захватить утраченные территории, включая Крым.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаГерманияСевим ДагделенНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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