https://ria.ru/20230126/tanki-1847523560.html

Танки Abrams и Leopard уступают российским Т-80, считает дипломат

Танки Abrams и Leopard уступают российским Т-80, считает дипломат - РИА Новости, 26.01.2023

Танки Abrams и Leopard уступают российским Т-80, считает дипломат

Танки Abrams и Leopard, которые Запад поставляет Украине, хуже по характеристикам российских Т-80, считает глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T11:11

2023-01-26T11:11

2023-01-26T11:11

безопасность

константин гаврилов

олаф шольц

сергей лавров

германия

россия

украина

нато

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МОСКВА 26 янв - РИА Новости. Танки Abrams и Leopard, которые Запад поставляет Украине, хуже по характеристикам российских Т-80, считает глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. "Танки - такие же обычные коробки, снаряженные оружием. Abrams и Leopard мало чем отличаются, они даже хуже, чем наши Т-80, военные это знают", - заявил Гаврилов в эфире "России 24". В среду правительство ФРГ заявило, что приняло решение передать Украине немецкие танки Leopard 2. Этому предшествовало сильно возросшее давление со стороны представителей правительственных партий на кабинет Олафа Шольца, чтобы он скорее принял положительное решение по данному вопросу. Германия намерена сформировать два танковых батальона. На первом этапе планируют предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. Также Берлин планирует в скором времени организовать обучение украинских военных в Германии. Помимо 14 танков и обучения, новый пакет помощи Украине со стороны ФРГ, как заявляется, будет включать логистику, боеприпасы и техобслуживание. Также в среду Белый дом подтвердил намерение отправить 31 танк M1 Abrams для Украины. По данным властей США, на доставку машин уйдет несколько месяцев. Кроме того, Вашингтон намерен направить Киеву восемь бронированных ремонтно-эвакуационных машин М88 для обслуживания танков. Как заявили в Белом доме, США надеются, что поставки оружия Украине не только помогут Киеву в обороне, но и позволят захватить утраченные территории, включая Крым. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230126/tanki-1847487820.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, константин гаврилов, олаф шольц, сергей лавров, германия, россия, украина, нато, m1 abrams, т-80