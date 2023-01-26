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Танки Abrams и Leopard уступают российским Т-80, считает дипломат - РИА Новости, 26.01.2023
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Танки Abrams и Leopard уступают российским Т-80, считает дипломат
Танки Abrams и Leopard уступают российским Т-80, считает дипломат - РИА Новости, 26.01.2023
Танки Abrams и Leopard уступают российским Т-80, считает дипломат
Танки Abrams и Leopard, которые Запад поставляет Украине, хуже по характеристикам российских Т-80, считает глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T11:11
2023-01-26T11:11
безопасность
константин гаврилов
олаф шольц
сергей лавров
германия
россия
украина
нато
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МОСКВА 26 янв - РИА Новости. Танки Abrams и Leopard, которые Запад поставляет Украине, хуже по характеристикам российских Т-80, считает глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. "Танки - такие же обычные коробки, снаряженные оружием. Abrams и Leopard мало чем отличаются, они даже хуже, чем наши Т-80, военные это знают", - заявил Гаврилов в эфире "России 24". В среду правительство ФРГ заявило, что приняло решение передать Украине немецкие танки Leopard 2. Этому предшествовало сильно возросшее давление со стороны представителей правительственных партий на кабинет Олафа Шольца, чтобы он скорее принял положительное решение по данному вопросу. Германия намерена сформировать два танковых батальона. На первом этапе планируют предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. Также Берлин планирует в скором времени организовать обучение украинских военных в Германии. Помимо 14 танков и обучения, новый пакет помощи Украине со стороны ФРГ, как заявляется, будет включать логистику, боеприпасы и техобслуживание. Также в среду Белый дом подтвердил намерение отправить 31 танк M1 Abrams для Украины. По данным властей США, на доставку машин уйдет несколько месяцев. Кроме того, Вашингтон намерен направить Киеву восемь бронированных ремонтно-эвакуационных машин М88 для обслуживания танков. Как заявили в Белом доме, США надеются, что поставки оружия Украине не только помогут Киеву в обороне, но и позволят захватить утраченные территории, включая Крым. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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безопасность, константин гаврилов, олаф шольц, сергей лавров, германия, россия, украина, нато, m1 abrams, т-80
Безопасность, Константин Гаврилов, Олаф Шольц, Сергей Лавров, Германия, Россия, Украина, НАТО, M1 Abrams, Т-80
11:11 26.01.2023
 
Танки Abrams и Leopard уступают российским Т-80, считает дипломат

Гаврилов заявил, что танки Abrams и Leopard уступают по характеристикам российским Т-80

© Фото : U.S. Army / Sgt. Nathan FrancoАмериканский танк M1A2 Abrams
Американский танк M1A2 Abrams - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© Фото : U.S. Army / Sgt. Nathan Franco
Американский танк M1A2 Abrams. Архивное фото
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МОСКВА 26 янв - РИА Новости. Танки Abrams и Leopard, которые Запад поставляет Украине, хуже по характеристикам российских Т-80, считает глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
"Танки - такие же обычные коробки, снаряженные оружием. Abrams и Leopard мало чем отличаются, они даже хуже, чем наши Т-80, военные это знают", - заявил Гаврилов в эфире "России 24".
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В среду правительство ФРГ заявило, что приняло решение передать Украине немецкие танки Leopard 2. Этому предшествовало сильно возросшее давление со стороны представителей правительственных партий на кабинет Олафа Шольца, чтобы он скорее принял положительное решение по данному вопросу.
Германия намерена сформировать два танковых батальона. На первом этапе планируют предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. Также Берлин планирует в скором времени организовать обучение украинских военных в Германии. Помимо 14 танков и обучения, новый пакет помощи Украине со стороны ФРГ, как заявляется, будет включать логистику, боеприпасы и техобслуживание.
Также в среду Белый дом подтвердил намерение отправить 31 танк M1 Abrams для Украины. По данным властей США, на доставку машин уйдет несколько месяцев. Кроме того, Вашингтон намерен направить Киеву восемь бронированных ремонтно-эвакуационных машин М88 для обслуживания танков. Как заявили в Белом доме, США надеются, что поставки оружия Украине не только помогут Киеву в обороне, но и позволят захватить утраченные территории, включая Крым.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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БезопасностьКонстантин ГавриловОлаф ШольцСергей ЛавровГерманияРоссияУкраинаНАТОM1 AbramsТ-80
 
 
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