Рейтинг@Mail.ru
Первые танки Abrams поступят в Польшу весной, заявили в Минобороны - РИА Новости, 26.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230126/tanki-1847501031.html
Первые танки Abrams поступят в Польшу весной, заявили в Минобороны
Первые танки Abrams поступят в Польшу весной, заявили в Минобороны - РИА Новости, 26.01.2023
Первые танки Abrams поступят в Польшу весной, заявили в Минобороны
Первые американские танки Abrams поступят в Польшу весной текущего года, сообщил вице-премьер, министр национальной обороны Мариуш Блащак. РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T09:58
2023-01-26T09:58
в мире
мариуш блащак
польша
сша
m1 abrams
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847168081_0:49:3072:1777_1920x0_80_0_0_c12e8d54ab6f6fa08cfc834f23ec7f21.jpg
ВАРШАВА, 26 янв - РИА Новости. Первые американские танки Abrams поступят в Польшу весной текущего года, сообщил вице-премьер, министр национальной обороны Мариуш Блащак. "Уже весной этого года мы получим первые польские Abrams", - сказал он, подчеркнув, что всего в этом году 58 танков Abrams попадут в Польшу. Как отметил глава минобороны Польши, "пока это будут танки старшего поколения, бывшие в употреблении, которыми восполняют потери после поставок Украине старых танков Т-72". По словам министра, самые современные танки Abrams Польша рассчитывает получить только к концу будущего года. Ранее Польша уже подписала контракт на поставку из США 250 танков Abrams, а потом дополнительно докупила еще 116 таких машин. Также Польша подписала контракт на покупку в Южной Корее 1 тысячу танков K2, первые из которых уже начали поступать в страну.
https://ria.ru/20230125/valensa-1847387096.html
польша
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847168081_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_45607ccc9a6b0ab3b5a99bf05748f4ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мариуш блащак, польша, сша, m1 abrams
В мире, Мариуш Блащак, Польша, США, M1 Abrams
09:58 26.01.2023
 
Первые танки Abrams поступят в Польшу весной, заявили в Минобороны

Глава Минобороны Польши Блащак: первые танки Abrams прибудут из США весной

© Фото : U.S. Army / Sgt. Jeremiah WoodsАмериканский танк M1 Abrams во время учений в Польше
Американский танк M1 Abrams во время учений в Польше - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© Фото : U.S. Army / Sgt. Jeremiah Woods
Американский танк M1 Abrams во время учений в Польше. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 26 янв - РИА Новости. Первые американские танки Abrams поступят в Польшу весной текущего года, сообщил вице-премьер, министр национальной обороны Мариуш Блащак.
"Уже весной этого года мы получим первые польские Abrams", - сказал он, подчеркнув, что всего в этом году 58 танков Abrams попадут в Польшу.
Как отметил глава минобороны Польши, "пока это будут танки старшего поколения, бывшие в употреблении, которыми восполняют потери после поставок Украине старых танков Т-72".
По словам министра, самые современные танки Abrams Польша рассчитывает получить только к концу будущего года.
Ранее Польша уже подписала контракт на поставку из США 250 танков Abrams, а потом дополнительно докупила еще 116 таких машин. Также Польша подписала контракт на покупку в Южной Корее 1 тысячу танков K2, первые из которых уже начали поступать в страну.
Бывший президент Польши Лех Валенса - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
Вчера, 16:56
Экс-президент Польши заявил об уникальном шансе разобраться с Россией
 
В миреМариуш БлащакПольшаСШАM1 Abrams
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала