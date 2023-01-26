https://ria.ru/20230126/tanki-1847501031.html
Первые танки Abrams поступят в Польшу весной, заявили в Минобороны
Первые танки Abrams поступят в Польшу весной, заявили в Минобороны - РИА Новости, 26.01.2023
Первые танки Abrams поступят в Польшу весной, заявили в Минобороны
Первые американские танки Abrams поступят в Польшу весной текущего года, сообщил вице-премьер, министр национальной обороны Мариуш Блащак. РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T09:58
2023-01-26T09:58
2023-01-26T09:58
в мире
мариуш блащак
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m1 abrams
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ВАРШАВА, 26 янв - РИА Новости. Первые американские танки Abrams поступят в Польшу весной текущего года, сообщил вице-премьер, министр национальной обороны Мариуш Блащак. "Уже весной этого года мы получим первые польские Abrams", - сказал он, подчеркнув, что всего в этом году 58 танков Abrams попадут в Польшу. Как отметил глава минобороны Польши, "пока это будут танки старшего поколения, бывшие в употреблении, которыми восполняют потери после поставок Украине старых танков Т-72". По словам министра, самые современные танки Abrams Польша рассчитывает получить только к концу будущего года. Ранее Польша уже подписала контракт на поставку из США 250 танков Abrams, а потом дополнительно докупила еще 116 таких машин. Также Польша подписала контракт на покупку в Южной Корее 1 тысячу танков K2, первые из которых уже начали поступать в страну.
https://ria.ru/20230125/valensa-1847387096.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мариуш блащак, польша, сша, m1 abrams
В мире, Мариуш Блащак, Польша, США, M1 Abrams
Первые танки Abrams поступят в Польшу весной, заявили в Минобороны
Глава Минобороны Польши Блащак: первые танки Abrams прибудут из США весной