https://ria.ru/20230126/tanki-1847487820.html
Танки не переломят ход конфликта на Украине, заявил немецкий эксперт
Танки не переломят ход конфликта на Украине, заявил немецкий эксперт - РИА Новости, 26.01.2023
Танки не переломят ход конфликта на Украине, заявил немецкий эксперт
Германия 14 танками вряд ли сможет помочь Украине переломить ход военных действий в свою пользу, учитывая сложности в логистике и специфику современных... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T08:17
2023-01-26T08:17
2023-01-26T08:34
специальная военная операция на украине
украина
германия
берлин (город)
нато
m1 abrams
в мире
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Германия 14 танками вряд ли сможет помочь Украине переломить ход военных действий в свою пользу, учитывая сложности в логистике и специфику современных конфликтов, однако за поставками может стоять ряд иных соображений политического и стратегического толка, заявил РИА Новости эксперт, подполковник бундесвера в отставке Юрген Розе. В среду правительство ФРГ заявило, что приняло решение передать Украине немецкие танки Leopard 2. Германия намерена сформировать два танковых батальона. На первом этапе планируют предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. "Я не вижу тут пространства для размышлений, что эти поставки могут помочь достичь перелома в ходе войны. Мне кажется, что это скорее акт отчаяния, направленный на то, чтобы боеспособность и боевой дух украинской армии не распались окончательно", - заявил Розе. Он напомнил, что в немецкой армии обучение танкистов управлению танками по стандарту НАТО занимает не меньше года, а сами танки, ко всему прочему, будут поставляться по мере их инвентаризации и подготовки к условиям военных действий на Украине, что тоже займет некоторое время. Немаловажным является и тот факт, говорит Розе, что Leopard потребляет немало топлива, а именно с этим у украинской армии наблюдаются проблемы уже сейчас с танками советского образца. Особенно учитывая тот факт, что российские ВВС прицельно уничтожают энергетическую инфраструктуру Украины, а нередко и саму западную военную технику, поставляемую в страну. Эксперт упомянул противотанковые ракетные комплексы с самонаведением и разведывательные дроны, с помощью которых танки становятся легкой мишенью с высоты в силу достаточно тонкой брони в области башни. Поскольку сложный ремонт в полевых условиях практически невозможен, следует учитывать и удаленность ремонтных цехов, находящихся в Словакии, а транспортировка таких "чудовищ" весом в 60 тонн – задача непростая, хоть те и легче американского Abrams, рассказывает Розе. "А это, с тактической точки зрения, может стать сложной затеей, потому что российские вооруженные силы тоже не спят. Не стоит исключать и того, что ВВС РФ могут часть танков вывести из строя на этапе транспортировки", - поясняет он. Одной из сторонних целей поставок вооружения Украине эксперт видит изучение странами НАТО ведения войны и апробирование новых технологий без прямого своего участия. Ведь Германия, как рассказывает эксперт, на примере использования украинской армией Starlink пересматривает свои принципы применения артиллерии. Но также Розе ввиду изложенных им аргументов и наблюдений не исключает, что в данном решении Берлина заложены некоторые скрытые для постороннего наблюдателя смыслы и мотивы. Юрген Розе - немецкий публицист, член Социал-демократической партии Германии (СДПГ). В 2007 году, будучи подполковником бундесвера, Розе по соображениям совести отказался обслуживать посылаемые в Афганистан самолеты Tornado и подал начальству рапорт с просьбой о переводе на другую работу.
https://ria.ru/20230125/tanki-1847455130.html
https://ria.ru/20230125/tanki-1847440369.html
https://ria.ru/20230125/tanki-1847377730.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, германия, берлин (город), нато, m1 abrams, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Германия, Берлин (город), НАТО, M1 Abrams, В мире
08:17 26.01.2023 (обновлено: 08:34 26.01.2023)
Танки не переломят ход конфликта на Украине, заявил немецкий эксперт
Подполковник в отставке Розе назвал поставки немецких танков Киеву актом отчаяния
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Германия 14 танками вряд ли сможет помочь Украине переломить ход военных действий в свою пользу, учитывая сложности в логистике и специфику современных конфликтов, однако за поставками может стоять ряд иных соображений политического и стратегического толка, заявил РИА Новости эксперт, подполковник бундесвера в отставке Юрген Розе.
В среду правительство ФРГ заявило, что приняло решение передать Украине немецкие танки Leopard 2. Германия намерена сформировать два танковых батальона. На первом этапе планируют предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера.
"Я не вижу тут пространства для размышлений, что эти поставки могут помочь достичь перелома в ходе войны. Мне кажется, что это скорее акт отчаяния, направленный на то, чтобы боеспособность и боевой дух украинской армии не распались окончательно", - заявил Розе.
Он напомнил, что в немецкой армии обучение танкистов управлению танками по стандарту НАТО
занимает не меньше года, а сами танки, ко всему прочему, будут поставляться по мере их инвентаризации и подготовки к условиям военных действий на Украине, что тоже займет некоторое время.
"Дело также в том, что боевой танк в одиночку на поле боя бесполезен. Необходим комплекс скоординированных действий бронетанковых, механизированных войск, а это – командная работа на высшем уровне. И этому необходимо всесторонне обучать на практике. Такого результата не добиться в течение нескольких недель", - подчеркивает эксперт.
Немаловажным является и тот факт, говорит Розе, что Leopard потребляет немало топлива, а именно с этим у украинской армии наблюдаются проблемы уже сейчас с танками советского образца. Особенно учитывая тот факт, что российские ВВС прицельно уничтожают энергетическую инфраструктуру Украины, а нередко и саму западную военную технику, поставляемую в страну.
Эксперт упомянул противотанковые ракетные комплексы с самонаведением и разведывательные дроны, с помощью которых танки становятся легкой мишенью с высоты в силу достаточно тонкой брони в области башни.
"Так что возникает вопрос, насколько вообще действенны классические операции по продвижению бронемеханизированных составов вглубь территорий. И какую тактическую ценность текущие поставки с собой несут кроме психологического эффекта, учитывая заявления и самого Киева о необходимости получить кратно большее количество танков для сколь-нибудь успешного контрнаступления", - подчеркивает он.
Поскольку сложный ремонт в полевых условиях практически невозможен, следует учитывать и удаленность ремонтных цехов, находящихся в Словакии
, а транспортировка таких "чудовищ" весом в 60 тонн – задача непростая, хоть те и легче американског
о Abrams, рассказывает Розе.
"А это, с тактической точки зрения, может стать сложной затеей, потому что российские вооруженные силы тоже не спят. Не стоит исключать и того, что ВВС РФ могут часть танков вывести из строя на этапе транспортировки", - поясняет он.
Одной из сторонних целей поставок вооружения Украине эксперт видит изучение странами НАТО ведения войны и апробирование новых технологий без прямого своего участия. Ведь Германия, как рассказывает эксперт, на примере использования украинской армией Starlink пересматривает свои принципы применения артиллерии.
Но также Розе ввиду изложенных им аргументов и наблюдений не исключает, что в данном решении Берлина
заложены некоторые скрытые для постороннего наблюдателя смыслы и мотивы.
"Было видно, что (канцлер ФРГ Олаф) Шольц до последнего не хотел поставлять танки Украине. Я очень надеюсь, что Москва и российское руководство – а они обладают аналитическими способностями – смогут считать это. Что решение о поставке танков протолкнул не сам Берлин, который пытался этому противиться так долго, ка это было возможно, а вдохновитель западной агрессии сидит в Вашингтоне", - считает Розе.
Юрген Розе - немецкий публицист, член Социал-демократической партии Германии (СДПГ). В 2007 году, будучи подполковником бундесвера, Розе по соображениям совести отказался обслуживать посылаемые в Афганистан
самолеты Tornado и подал начальству рапорт с просьбой о переводе на другую работу.