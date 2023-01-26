https://ria.ru/20230126/tanki-1847487820.html

Танки не переломят ход конфликта на Украине, заявил немецкий эксперт

Танки не переломят ход конфликта на Украине, заявил немецкий эксперт - РИА Новости, 26.01.2023

Танки не переломят ход конфликта на Украине, заявил немецкий эксперт

Германия 14 танками вряд ли сможет помочь Украине переломить ход военных действий в свою пользу, учитывая сложности в логистике и специфику современных... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T08:17

2023-01-26T08:17

2023-01-26T08:34

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Германия 14 танками вряд ли сможет помочь Украине переломить ход военных действий в свою пользу, учитывая сложности в логистике и специфику современных конфликтов, однако за поставками может стоять ряд иных соображений политического и стратегического толка, заявил РИА Новости эксперт, подполковник бундесвера в отставке Юрген Розе. В среду правительство ФРГ заявило, что приняло решение передать Украине немецкие танки Leopard 2. Германия намерена сформировать два танковых батальона. На первом этапе планируют предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. "Я не вижу тут пространства для размышлений, что эти поставки могут помочь достичь перелома в ходе войны. Мне кажется, что это скорее акт отчаяния, направленный на то, чтобы боеспособность и боевой дух украинской армии не распались окончательно", - заявил Розе. Он напомнил, что в немецкой армии обучение танкистов управлению танками по стандарту НАТО занимает не меньше года, а сами танки, ко всему прочему, будут поставляться по мере их инвентаризации и подготовки к условиям военных действий на Украине, что тоже займет некоторое время. Немаловажным является и тот факт, говорит Розе, что Leopard потребляет немало топлива, а именно с этим у украинской армии наблюдаются проблемы уже сейчас с танками советского образца. Особенно учитывая тот факт, что российские ВВС прицельно уничтожают энергетическую инфраструктуру Украины, а нередко и саму западную военную технику, поставляемую в страну. Эксперт упомянул противотанковые ракетные комплексы с самонаведением и разведывательные дроны, с помощью которых танки становятся легкой мишенью с высоты в силу достаточно тонкой брони в области башни. Поскольку сложный ремонт в полевых условиях практически невозможен, следует учитывать и удаленность ремонтных цехов, находящихся в Словакии, а транспортировка таких "чудовищ" весом в 60 тонн – задача непростая, хоть те и легче американского Abrams, рассказывает Розе. "А это, с тактической точки зрения, может стать сложной затеей, потому что российские вооруженные силы тоже не спят. Не стоит исключать и того, что ВВС РФ могут часть танков вывести из строя на этапе транспортировки", - поясняет он. Одной из сторонних целей поставок вооружения Украине эксперт видит изучение странами НАТО ведения войны и апробирование новых технологий без прямого своего участия. Ведь Германия, как рассказывает эксперт, на примере использования украинской армией Starlink пересматривает свои принципы применения артиллерии. Но также Розе ввиду изложенных им аргументов и наблюдений не исключает, что в данном решении Берлина заложены некоторые скрытые для постороннего наблюдателя смыслы и мотивы. Юрген Розе - немецкий публицист, член Социал-демократической партии Германии (СДПГ). В 2007 году, будучи подполковником бундесвера, Розе по соображениям совести отказался обслуживать посылаемые в Афганистан самолеты Tornado и подал начальству рапорт с просьбой о переводе на другую работу.

https://ria.ru/20230125/tanki-1847455130.html

https://ria.ru/20230125/tanki-1847440369.html

https://ria.ru/20230125/tanki-1847377730.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, германия, берлин (город), нато, m1 abrams, в мире