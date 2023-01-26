В РПЦ создали проект поправок о статусе военных священников
В РПЦ создали концепцию поправок в закон о статусе военных священников
Учебно-тренировочные сборы военных священников. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Русская православная церковь разработала концепцию поправок в законодательство о статусе военных священников, она была рассмотрена президентом РФ, рассказала руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега).
"Церковь совместно с управлением Минобороны разработала концепцию внесения изменений и дополнений в законодательство Российской Федерации, необходимых для обеспечения правового статуса военного духовенства. Концепция предусматривает иерархическую подчиненность военных священников священноначалию... Священнослужителям и членам их семей должны быть установлены льготы и компенсации, равные социальному пакету, который предусмотрен российским законодательством для служащих по контракту и членов их семей", - сказала игумения на круглом столе в рамках Рождественских чтений в Госдуме РФ.
Президент РФ Владимир Путин, утверждает она, по ходатайству патриарха Московского и всея Руси Кирилла рассмотрел концепцию и наложил на нее резолюцию о необходимости проработать и поддержать заинтересованными ведомствами.
Международные Рождественские образовательные чтения – это ежегодный церковно-общественный форум, который традиционно открывает патриарх Московский и всея Руси. Пленарное заседание ХХXI Международных Рождественских образовательных чтений состоялось 25 января в Государственном кремлевском дворце. В этом году тема форума – "Глобальные вызовы современности и духовный выбор человека".