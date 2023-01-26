https://ria.ru/20230126/svyaschennik-1847529175.html

В РПЦ создали проект поправок о статусе военных священников

В РПЦ создали проект поправок о статусе военных священников - РИА Новости, 26.01.2023

В РПЦ создали проект поправок о статусе военных священников

Русская православная церковь разработала концепцию поправок в законодательство о статусе военных священников, она была рассмотрена президентом РФ, рассказала... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T11:24

2023-01-26T11:24

2023-01-26T11:24

религия

владимир путин

россия

русская православная церковь

московская патриархия

госдума рф

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Русская православная церковь разработала концепцию поправок в законодательство о статусе военных священников, она была рассмотрена президентом РФ, рассказала руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега). "Церковь совместно с управлением Минобороны разработала концепцию внесения изменений и дополнений в законодательство Российской Федерации, необходимых для обеспечения правового статуса военного духовенства. Концепция предусматривает иерархическую подчиненность военных священников священноначалию... Священнослужителям и членам их семей должны быть установлены льготы и компенсации, равные социальному пакету, который предусмотрен российским законодательством для служащих по контракту и членов их семей", - сказала игумения на круглом столе в рамках Рождественских чтений в Госдуме РФ. Президент РФ Владимир Путин, утверждает она, по ходатайству патриарха Московского и всея Руси Кирилла рассмотрел концепцию и наложил на нее резолюцию о необходимости проработать и поддержать заинтересованными ведомствами. Международные Рождественские образовательные чтения – это ежегодный церковно-общественный форум, который традиционно открывает патриарх Московский и всея Руси. Пленарное заседание ХХXI Международных Рождественских образовательных чтений состоялось 25 января в Государственном кремлевском дворце. В этом году тема форума – "Глобальные вызовы современности и духовный выбор человека".

https://ria.ru/20230122/rpts-1846533395.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

владимир путин, россия, русская православная церковь, московская патриархия, госдума рф