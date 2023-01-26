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В РПЦ создали проект поправок о статусе военных священников - РИА Новости, 26.01.2023
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Религия
https://ria.ru/20230126/svyaschennik-1847529175.html
В РПЦ создали проект поправок о статусе военных священников
В РПЦ создали проект поправок о статусе военных священников - РИА Новости, 26.01.2023
В РПЦ создали проект поправок о статусе военных священников
Русская православная церковь разработала концепцию поправок в законодательство о статусе военных священников, она была рассмотрена президентом РФ, рассказала... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T11:24
2023-01-26T11:24
религия
владимир путин
россия
русская православная церковь
московская патриархия
госдума рф
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Русская православная церковь разработала концепцию поправок в законодательство о статусе военных священников, она была рассмотрена президентом РФ, рассказала руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега). "Церковь совместно с управлением Минобороны разработала концепцию внесения изменений и дополнений в законодательство Российской Федерации, необходимых для обеспечения правового статуса военного духовенства. Концепция предусматривает иерархическую подчиненность военных священников священноначалию... Священнослужителям и членам их семей должны быть установлены льготы и компенсации, равные социальному пакету, который предусмотрен российским законодательством для служащих по контракту и членов их семей", - сказала игумения на круглом столе в рамках Рождественских чтений в Госдуме РФ. Президент РФ Владимир Путин, утверждает она, по ходатайству патриарха Московского и всея Руси Кирилла рассмотрел концепцию и наложил на нее резолюцию о необходимости проработать и поддержать заинтересованными ведомствами. Международные Рождественские образовательные чтения – это ежегодный церковно-общественный форум, который традиционно открывает патриарх Московский и всея Руси. Пленарное заседание ХХXI Международных Рождественских образовательных чтений состоялось 25 января в Государственном кремлевском дворце. В этом году тема форума – "Глобальные вызовы современности и духовный выбор человека".
https://ria.ru/20230122/rpts-1846533395.html
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владимир путин, россия, русская православная церковь, московская патриархия, госдума рф
Религия, Владимир Путин, Россия, Русская православная церковь, Московская Патриархия, Госдума РФ
11:24 26.01.2023
 
В РПЦ создали проект поправок о статусе военных священников

В РПЦ создали концепцию поправок в закон о статусе военных священников

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкУчебно-тренировочные сборы военных священников
Учебно-тренировочные сборы военных священников - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Учебно-тренировочные сборы военных священников. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Русская православная церковь разработала концепцию поправок в законодательство о статусе военных священников, она была рассмотрена президентом РФ, рассказала руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега).
"Церковь совместно с управлением Минобороны разработала концепцию внесения изменений и дополнений в законодательство Российской Федерации, необходимых для обеспечения правового статуса военного духовенства. Концепция предусматривает иерархическую подчиненность военных священников священноначалию... Священнослужителям и членам их семей должны быть установлены льготы и компенсации, равные социальному пакету, который предусмотрен российским законодательством для служащих по контракту и членов их семей", - сказала игумения на круглом столе в рамках Рождественских чтений в Госдуме РФ.
Президент РФ Владимир Путин, утверждает она, по ходатайству патриарха Московского и всея Руси Кирилла рассмотрел концепцию и наложил на нее резолюцию о необходимости проработать и поддержать заинтересованными ведомствами.
Международные Рождественские образовательные чтения – это ежегодный церковно-общественный форум, который традиционно открывает патриарх Московский и всея Руси. Пленарное заседание ХХXI Международных Рождественских образовательных чтений состоялось 25 января в Государственном кремлевском дворце. В этом году тема форума – "Глобальные вызовы современности и духовный выбор человека".
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Украинской православной церкви (Московского патриархата) Павел - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
22 января, 04:31Религия
В РПЦ заявили о репрессиях Киева против Украинской православной церкви
 
РелигияВладимир ПутинРоссияРусская православная церковьМосковская ПатриархияГосдума РФ
 
 
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