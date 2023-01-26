https://ria.ru/20230126/sudno-1847641216.html

Единственное судно с российскими удобрениями так и не дошло до Малави

Единственное судно с российскими удобрениями так и не дошло до Малави - РИА Новости, 26.01.2023

Единственное судно с российскими удобрениями так и не дошло до Малави

Единственное судно с российскими удобрениями, безвозмездно переданными Малави при посредничестве ООН, так и не дошло до этой страны за почти пять месяцев,... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T16:24

2023-01-26T16:24

2023-01-26T16:24

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СТАМБУЛ, 26 янв - РИА Новости. Единственное судно с российскими удобрениями, безвозмездно переданными Малави при посредничестве ООН, так и не дошло до этой страны за почти пять месяцев, заявил посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов. Посол напомнил об инициативе РФ по безвозмездной передаче заблокированных в Латвии, Эстонии, Бельгии и Нидерландах 262 тысяч тонн удобрений беднейшим странам, официальное обращение на этот счет было передано генсеку ООН 7 сентября. "Первая и единственная партия продукции в 20 тысяч тонн была отправлена из Нидерландов в Малави 28 ноября 2022 года. Российская сторона дополнительно взяла на себя все расходы по доставке и транспортировке груза, а также оплатила "посреднические услуги" ВПП ООН в размере 200 тысяч долларов США. Хотя речь идет о гуманитарной операции и оказании помощи нуждающимся в преддверии нового посевного сезона", - говорится в полученном РИА Новости комментарии посла. По его словам, удобрения прибыли в порт Мозамбика 28 декабря и сейчас должны находиться на пути в Малави. "Таким образом, на отправку лишь одной и малой части безвозмездных удобрений под эгидой ООН уже ушло почти пять месяцев, и груз еще не дошел до получателя. Остается только догадываться, сколько потребуется времени на разблокирование и доставку оставшихся 242 тысяч тонн продукции", - заявил Ерхов.

https://ria.ru/20230123/udobreniya-1846931452.html

https://ria.ru/20221228/udobreniya-1841956870.html

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