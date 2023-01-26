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Единственное судно с российскими удобрениями так и не дошло до Малави - РИА Новости, 26.01.2023
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Единственное судно с российскими удобрениями так и не дошло до Малави
Единственное судно с российскими удобрениями так и не дошло до Малави - РИА Новости, 26.01.2023
Единственное судно с российскими удобрениями так и не дошло до Малави
Единственное судно с российскими удобрениями, безвозмездно переданными Малави при посредничестве ООН, так и не дошло до этой страны за почти пять месяцев,... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T16:24
2023-01-26T16:24
в мире
россия
малави
алексей ерхов
оон
нидерланды
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СТАМБУЛ, 26 янв - РИА Новости. Единственное судно с российскими удобрениями, безвозмездно переданными Малави при посредничестве ООН, так и не дошло до этой страны за почти пять месяцев, заявил посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов. Посол напомнил об инициативе РФ по безвозмездной передаче заблокированных в Латвии, Эстонии, Бельгии и Нидерландах 262 тысяч тонн удобрений беднейшим странам, официальное обращение на этот счет было передано генсеку ООН 7 сентября. "Первая и единственная партия продукции в 20 тысяч тонн была отправлена из Нидерландов в Малави 28 ноября 2022 года. Российская сторона дополнительно взяла на себя все расходы по доставке и транспортировке груза, а также оплатила "посреднические услуги" ВПП ООН в размере 200 тысяч долларов США. Хотя речь идет о гуманитарной операции и оказании помощи нуждающимся в преддверии нового посевного сезона", - говорится в полученном РИА Новости комментарии посла. По его словам, удобрения прибыли в порт Мозамбика 28 декабря и сейчас должны находиться на пути в Малави. "Таким образом, на отправку лишь одной и малой части безвозмездных удобрений под эгидой ООН уже ушло почти пять месяцев, и груз еще не дошел до получателя. Остается только догадываться, сколько потребуется времени на разблокирование и доставку оставшихся 242 тысяч тонн продукции", - заявил Ерхов.
https://ria.ru/20230123/udobreniya-1846931452.html
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в мире, россия, малави, алексей ерхов, оон, нидерланды
В мире, Россия, Малави, Алексей Ерхов, ООН, Нидерланды
16:24 26.01.2023
 
Единственное судно с российскими удобрениями так и не дошло до Малави

Посол Ерхов: судно под эгидой ООН с удобрениями от России так и не дошло до Малави

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкГранулированные калийные удобрения
Гранулированные калийные удобрения - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Гранулированные калийные удобрения. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 26 янв - РИА Новости. Единственное судно с российскими удобрениями, безвозмездно переданными Малави при посредничестве ООН, так и не дошло до этой страны за почти пять месяцев, заявил посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов.
Посол напомнил об инициативе РФ по безвозмездной передаче заблокированных в Латвии, Эстонии, Бельгии и Нидерландах 262 тысяч тонн удобрений беднейшим странам, официальное обращение на этот счет было передано генсеку ООН 7 сентября.
Удобрения - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
23 января, 21:11
В ООН назвали задержку российских удобрений в портах Европы плохим фактором
"Первая и единственная партия продукции в 20 тысяч тонн была отправлена из Нидерландов в Малави 28 ноября 2022 года. Российская сторона дополнительно взяла на себя все расходы по доставке и транспортировке груза, а также оплатила "посреднические услуги" ВПП ООН в размере 200 тысяч долларов США. Хотя речь идет о гуманитарной операции и оказании помощи нуждающимся в преддверии нового посевного сезона", - говорится в полученном РИА Новости комментарии посла.
По его словам, удобрения прибыли в порт Мозамбика 28 декабря и сейчас должны находиться на пути в Малави. "Таким образом, на отправку лишь одной и малой части безвозмездных удобрений под эгидой ООН уже ушло почти пять месяцев, и груз еще не дошел до получателя. Остается только догадываться, сколько потребуется времени на разблокирование и доставку оставшихся 242 тысяч тонн продукции", - заявил Ерхов.
Андрей Мельниченко - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
28 декабря 2022, 16:22
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В миреРоссияМалавиАлексей ЕрховООННидерланды
 
 
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