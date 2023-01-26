https://ria.ru/20230126/su-25-1847572947.html

В ДНР за сутки сбили два украинских штурмовика Су-25

В ДНР за сутки сбили два украинских штурмовика Су-25 - РИА Новости, 26.01.2023

В ДНР за сутки сбили два украинских штурмовика Су-25

Российские ВКС уничтожили за сутки два украинских самолета Су-25 в районах Угледара и Андреевки в ДНР, сообщило в четверг Минобороны РФ. РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T13:30

2023-01-26T13:30

2023-01-26T13:33

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

су-25

безопасность

россия

воздушно-космические силы россии

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Российские ВКС уничтожили за сутки два украинских самолета Су-25 в районах Угледара и Андреевки в ДНР, сообщило в четверг Минобороны РФ."Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Андреевка Донецкой народной республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Угледар Донецкой народной республики сбит самолёт Су-25 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20230126/polsha-1847540249.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

донецкая народная республика, су-25, безопасность, россия, воздушно-космические силы россии, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр