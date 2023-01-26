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В ДНР за сутки сбили два украинских штурмовика Су-25 - РИА Новости, 26.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230126/su-25-1847572947.html
В ДНР за сутки сбили два украинских штурмовика Су-25
В ДНР за сутки сбили два украинских штурмовика Су-25 - РИА Новости, 26.01.2023
В ДНР за сутки сбили два украинских штурмовика Су-25
Российские ВКС уничтожили за сутки два украинских самолета Су-25 в районах Угледара и Андреевки в ДНР, сообщило в четверг Минобороны РФ. РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T13:30
2023-01-26T13:33
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
су-25
безопасность
россия
воздушно-космические силы россии
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Российские ВКС уничтожили за сутки два украинских самолета Су-25 в районах Угледара и Андреевки в ДНР, сообщило в четверг Минобороны РФ."Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Андреевка Донецкой народной республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Угледар Донецкой народной республики сбит самолёт Су-25 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20230126/polsha-1847540249.html
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донецкая народная республика, су-25, безопасность, россия, воздушно-космические силы россии, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Су-25, Безопасность, Россия, Воздушно-космические силы России, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:30 26.01.2023 (обновлено: 13:33 26.01.2023)
 
В ДНР за сутки сбили два украинских штурмовика Су-25

Минобороны: в ДНР за сутки сбили два украинских штурмовика Су-25

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкОбломок сбитого украинского штурмовика Су-25
Обломок сбитого украинского штурмовика Су-25 - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Обломок сбитого украинского штурмовика Су-25. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Российские ВКС уничтожили за сутки два украинских самолета Су-25 в районах Угледара и Андреевки в ДНР, сообщило в четверг Минобороны РФ.
"Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Андреевка Донецкой народной республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Угледар Донецкой народной республики сбит самолёт Су-25 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Истребитель Миг-29 на авиабазе недалеко от Киева - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
Вчера, 11:51Специальная военная операция на Украине
СМИ: Польша по частям передала Украине несколько истребителей МиГ-29
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаСу-25БезопасностьРоссияВоздушно-космические силы РоссииУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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