https://ria.ru/20230126/su-25-1847572947.html
В ДНР за сутки сбили два украинских штурмовика Су-25
В ДНР за сутки сбили два украинских штурмовика Су-25 - РИА Новости, 26.01.2023
В ДНР за сутки сбили два украинских штурмовика Су-25
Российские ВКС уничтожили за сутки два украинских самолета Су-25 в районах Угледара и Андреевки в ДНР, сообщило в четверг Минобороны РФ. РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T13:30
2023-01-26T13:30
2023-01-26T13:33
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
су-25
безопасность
россия
воздушно-космические силы россии
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Российские ВКС уничтожили за сутки два украинских самолета Су-25 в районах Угледара и Андреевки в ДНР, сообщило в четверг Минобороны РФ."Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Андреевка Донецкой народной республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Угледар Донецкой народной республики сбит самолёт Су-25 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20230126/polsha-1847540249.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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13:30 26.01.2023 (обновлено: 13:33 26.01.2023)
В ДНР за сутки сбили два украинских штурмовика Су-25
Минобороны: в ДНР за сутки сбили два украинских штурмовика Су-25