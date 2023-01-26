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Генерал Картаполов объяснил, почему не нужно менять статус спецоперации - РИА Новости, 26.01.2023
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Генерал Картаполов объяснил, почему не нужно менять статус спецоперации
Генерал Картаполов объяснил, почему не нужно менять статус спецоперации - РИА Новости, 26.01.2023
Генерал Картаполов объяснил, почему не нужно менять статус спецоперации
Поставки танков и другой западной военной техники Украине не поменяют статус специальной операции, в том числе и на войну, заявил генерал-полковник, глава... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T15:39
2023-01-26T15:39
политика
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Поставки танков и другой западной военной техники Украине не поменяют статус специальной операции, в том числе и на войну, заявил генерал-полковник, глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов. Его цитирует "РБК".По его словам, новые поставки боевой техники со стороны Германии и США — не повод объявлять войну этим государствам. На их недружелюбные действия будут даны соразмерные ответы, подчеркнул генерал.Белый дом в среду подтвердил намерение отправить 31 танк M1 Abrams Украине. По данным американских властей, на доставку машин уйдет несколько месяцев. Кроме того, Вашингтон планирует направить Киеву восемь бронированных ремонтно-эвакуационных установок М88 для обслуживания военной техники.В этот же день правительство Германии объявило о передаче украинской армии танков Leopard 2. Этому предшествовало сильное давление на канцлера Олафа Шольца, чтобы он скорее принял положительное решение по этому вопросу. Берлин сформирует два танковых батальона, на первом этапе ВСУ предоставят роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. Кроме того, планируется организовать обучение украинских специалистов. Также в новый пакет помощи войдут логистика, боеприпасы и техобслуживание систем.Россия направила государствам Североатлантического альянса ноту из-за поставок оружия для ВСУ. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что любые грузы, которые содержат боеприпасы для Украины, станут законной целью ВКС России. Во внешнеполитическом ведомстве предупредили, что НАТО "играет с огнем", поставляя амуницию киевскому режиму.
https://ria.ru/20230125/ukraina-1847448427.html
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политика, украина, германия, россия, андрей картаполов, олаф шольц, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, m1 abrams, сергей лавров, сша
Политика, Украина, Германия, Россия, Андрей Картаполов, Олаф Шольц, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, M1 Abrams, Сергей Лавров, США
15:39 26.01.2023
 
Генерал Картаполов объяснил, почему не нужно менять статус спецоперации

Генерал Картаполов объяснил отказ менять статус СВО принципом невмешательства в дела стран

© Государственная Дума Федерального Собрания Российской ФедерацииАндрей Картаполов
Андрей Картаполов
© Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
Андрей Картаполов. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Поставки танков и другой западной военной техники Украине не поменяют статус специальной операции, в том числе и на войну, заявил генерал-полковник, глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов. Его цитирует "РБК".
"Сегодня нет необходимости в этом [в смене статуса спецоперации]. Американцы поставляли афганцам (переносные зенитные комплексы. — Прим. ред.) Stinger. И что, мы считали, что мы находимся в состоянии войны с Соединенными Штатами? Нет. Это внутреннее дело каждой страны, что и кому она продает", — сказал офицер.
По его словам, новые поставки боевой техники со стороны Германии и США — не повод объявлять войну этим государствам. На их недружелюбные действия будут даны соразмерные ответы, подчеркнул генерал.
Белый дом в среду подтвердил намерение отправить 31 танк M1 Abrams Украине. По данным американских властей, на доставку машин уйдет несколько месяцев. Кроме того, Вашингтон планирует направить Киеву восемь бронированных ремонтно-эвакуационных установок М88 для обслуживания военной техники.
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В этот же день правительство Германии объявило о передаче украинской армии танков Leopard 2. Этому предшествовало сильное давление на канцлера Олафа Шольца, чтобы он скорее принял положительное решение по этому вопросу. Берлин сформирует два танковых батальона, на первом этапе ВСУ предоставят роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. Кроме того, планируется организовать обучение украинских специалистов. Также в новый пакет помощи войдут логистика, боеприпасы и техобслуживание систем.
Россия направила государствам Североатлантического альянса ноту из-за поставок оружия для ВСУ. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что любые грузы, которые содержат боеприпасы для Украины, станут законной целью ВКС России. Во внешнеполитическом ведомстве предупредили, что НАТО "играет с огнем", поставляя амуницию киевскому режиму.
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ПолитикаУкраинаГерманияРоссияАндрей КартаполовОлаф ШольцВооруженные силы УкраиныВоздушно-космические силы РоссииM1 AbramsСергей ЛавровСША
 
 
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