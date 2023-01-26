https://ria.ru/20230126/ssha-1847617910.html

WP: США оказались бессильны перед решением ключевого союзника

WP: США оказались бессильны перед решением ключевого союзника - РИА Новости, 26.01.2023

WP: США оказались бессильны перед решением ключевого союзника

Несмотря на обещание наказать Саудовскую Аравию за сокращение добычи нефти, Вашингтон так и не предпринял никаких мер, подкрепляющих заявления официальных лиц,... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T15:32

2023-01-26T15:32

2023-01-26T15:47

в мире

саудовская аравия

сша

джо байден

государственный департамент сша

опек

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838424550_0:86:3072:1814_1920x0_80_0_0_383525d0f9db13e0296c435349610cfc.jpg

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Несмотря на обещание наказать Саудовскую Аравию за сокращение добычи нефти, Вашингтон так и не предпринял никаких мер, подкрепляющих заявления официальных лиц, пишет журналистка газеты The Washington Post Мисси Райан.По ее словам, конгресс лишь планирует принять меры, направленные на ограничение будущего сотрудничества двух стран в оборонной сфере. При этом на другие действия страна не решилась, что, по мнению Райан, подчеркивает важность Эр-Рияда для Вашингтона не только из-за его огромных запасов нефти, но и из-за влияния во всем мусульманском мире и статуса главного регионального противовеса противнику США — Ирану."Наша совместная работа не делается в качестве одолжения Саудовской Аравии; если посмотреть на фактическое сотрудничество, в котором участвуют Соединенные Штаты и Саудовская Аравия, то оно отвечает интересам США", — приводятся в статье слова одного из высокопоставленных чиновников Госдепартамента.В начале октября прошлого года участники ОПЕК+ договорились сократить добычу на два миллиона баррелей в сутки, объяснив это решение неопределенностями в мировой экономике и на рынке нефти. Несмотря на энергетический кризис, накрывший Европу, и рост цен на энергоносители в других регионах, этот шаг поддержали все участники альянса.Такое решение вызвало крайне негативную реакцию Белого дома. Так, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил о готовности Джо Байдена пересмотреть отношения с Саудовской Аравией.

https://ria.ru/20230124/ssha-1847169602.html

https://ria.ru/20230126/tanki-1847589739.html

саудовская аравия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, саудовская аравия, сша, джо байден, государственный департамент сша, опек