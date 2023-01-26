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WP: США оказались бессильны перед решением ключевого союзника - РИА Новости, 26.01.2023
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WP: США оказались бессильны перед решением ключевого союзника
WP: США оказались бессильны перед решением ключевого союзника - РИА Новости, 26.01.2023
WP: США оказались бессильны перед решением ключевого союзника
Несмотря на обещание наказать Саудовскую Аравию за сокращение добычи нефти, Вашингтон так и не предпринял никаких мер, подкрепляющих заявления официальных лиц,... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T15:32
2023-01-26T15:47
в мире
саудовская аравия
сша
джо байден
государственный департамент сша
опек
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Несмотря на обещание наказать Саудовскую Аравию за сокращение добычи нефти, Вашингтон так и не предпринял никаких мер, подкрепляющих заявления официальных лиц, пишет журналистка газеты The Washington Post Мисси Райан.По ее словам, конгресс лишь планирует принять меры, направленные на ограничение будущего сотрудничества двух стран в оборонной сфере. При этом на другие действия страна не решилась, что, по мнению Райан, подчеркивает важность Эр-Рияда для Вашингтона не только из-за его огромных запасов нефти, но и из-за влияния во всем мусульманском мире и статуса главного регионального противовеса противнику США — Ирану."Наша совместная работа не делается в качестве одолжения Саудовской Аравии; если посмотреть на фактическое сотрудничество, в котором участвуют Соединенные Штаты и Саудовская Аравия, то оно отвечает интересам США", — приводятся в статье слова одного из высокопоставленных чиновников Госдепартамента.В начале октября прошлого года участники ОПЕК+ договорились сократить добычу на два миллиона баррелей в сутки, объяснив это решение неопределенностями в мировой экономике и на рынке нефти. Несмотря на энергетический кризис, накрывший Европу, и рост цен на энергоносители в других регионах, этот шаг поддержали все участники альянса.Такое решение вызвало крайне негативную реакцию Белого дома. Так, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил о готовности Джо Байдена пересмотреть отношения с Саудовской Аравией.
https://ria.ru/20230124/ssha-1847169602.html
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в мире, саудовская аравия, сша, джо байден, государственный департамент сша, опек
В мире, Саудовская Аравия, США, Джо Байден, Государственный департамент США, ОПЕК
15:32 26.01.2023 (обновлено: 15:47 26.01.2023)
 
WP: США оказались бессильны перед решением ключевого союзника

WP: США не смогли наказать Саудовскую Аравию за сокращение добычи нефти

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Несмотря на обещание наказать Саудовскую Аравию за сокращение добычи нефти, Вашингтон так и не предпринял никаких мер, подкрепляющих заявления официальных лиц, пишет журналистка газеты The Washington Post Мисси Райан.
По ее словам, конгресс лишь планирует принять меры, направленные на ограничение будущего сотрудничества двух стран в оборонной сфере. При этом на другие действия страна не решилась, что, по мнению Райан, подчеркивает важность Эр-Рияда для Вашингтона не только из-за его огромных запасов нефти, но и из-за влияния во всем мусульманском мире и статуса главного регионального противовеса противнику США — Ирану.
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"Наша совместная работа не делается в качестве одолжения Саудовской Аравии; если посмотреть на фактическое сотрудничество, в котором участвуют Соединенные Штаты и Саудовская Аравия, то оно отвечает интересам США", — приводятся в статье слова одного из высокопоставленных чиновников Госдепартамента.
В начале октября прошлого года участники ОПЕК+ договорились сократить добычу на два миллиона баррелей в сутки, объяснив это решение неопределенностями в мировой экономике и на рынке нефти. Несмотря на энергетический кризис, накрывший Европу, и рост цен на энергоносители в других регионах, этот шаг поддержали все участники альянса.
Такое решение вызвало крайне негативную реакцию Белого дома. Так, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил о готовности Джо Байдена пересмотреть отношения с Саудовской Аравией.
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В миреСаудовская АравияСШАДжо БайденГосударственный департамент СШАОПЕК
 
 
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