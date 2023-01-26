15:32 26.01.2023 (обновлено: 15:47 26.01.2023)
WP: США оказались бессильны перед решением ключевого союзника
WP: США не смогли наказать Саудовскую Аравию за сокращение добычи нефти
© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Несмотря на обещание наказать Саудовскую Аравию за сокращение добычи нефти, Вашингтон так и не предпринял никаких мер, подкрепляющих заявления официальных лиц, пишет журналистка газеты The Washington Post Мисси Райан.
По ее словам, конгресс лишь планирует принять меры, направленные на ограничение будущего сотрудничества двух стран в оборонной сфере. При этом на другие действия страна не решилась, что, по мнению Райан, подчеркивает важность Эр-Рияда для Вашингтона не только из-за его огромных запасов нефти, но и из-за влияния во всем мусульманском мире и статуса главного регионального противовеса противнику США — Ирану.
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"Наша совместная работа не делается в качестве одолжения Саудовской Аравии; если посмотреть на фактическое сотрудничество, в котором участвуют Соединенные Штаты и Саудовская Аравия, то оно отвечает интересам США", — приводятся в статье слова одного из высокопоставленных чиновников Госдепартамента.
В начале октября прошлого года участники ОПЕК+ договорились сократить добычу на два миллиона баррелей в сутки, объяснив это решение неопределенностями в мировой экономике и на рынке нефти. Несмотря на энергетический кризис, накрывший Европу, и рост цен на энергоносители в других регионах, этот шаг поддержали все участники альянса.
Такое решение вызвало крайне негативную реакцию Белого дома. Так, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил о готовности Джо Байдена пересмотреть отношения с Саудовской Аравией.