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Патрушев назвал события на Украине итогом подготовки США к гибридной войне - РИА Новости, 26.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230126/ssha-1847549563.html
Патрушев назвал события на Украине итогом подготовки США к гибридной войне
Патрушев назвал события на Украине итогом подготовки США к гибридной войне - РИА Новости, 26.01.2023
Патрушев назвал события на Украине итогом подготовки США к гибридной войне
События на Украине стали итогом многолетней подготовки США к гибридной войне против РФ, попыткой помешать формированию многополярного мира, заявил в четверг... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T12:22
2023-01-26T12:35
специальная военная операция на украине
украина
россия
сша
безопасность
совет безопасности рф
николай патрушев
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. События на Украине стали итогом многолетней подготовки США к гибридной войне против РФ, попыткой помешать формированию многополярного мира, заявил в четверг секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев."Сегодняшние события на Украине стали итогом многолетней подготовки США к гибридной войне против России и к попытке помешать формированию многополярного мира", - сказал Патрушев, которого цитирует аппарат Совбеза РФ.
https://ria.ru/20230126/leopardy-1847413989.html
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украина, россия, сша, безопасность, совет безопасности рф, николай патрушев, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, США, Безопасность, Совет Безопасности РФ, Николай Патрушев, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:22 26.01.2023 (обновлено: 12:35 26.01.2023)
 
Патрушев назвал события на Украине итогом подготовки США к гибридной войне

Патрушев назвал события на Украине итогом многолетней подготовки США к гибридной войне

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© РИА Новости / Павел Львов
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. События на Украине стали итогом многолетней подготовки США к гибридной войне против РФ, попыткой помешать формированию многополярного мира, заявил в четверг секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев.
"Сегодняшние события на Украине стали итогом многолетней подготовки США к гибридной войне против России и к попытке помешать формированию многополярного мира", - сказал Патрушев, которого цитирует аппарат Совбеза РФ.
Танки Leopard 2 армии Германии - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
08:00
Переехали красные линии. Что последует за передачей танков Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияСШАБезопасностьСовет Безопасности РФНиколай ПатрушевСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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