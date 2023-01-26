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Патрушев назвал события на Украине итогом подготовки США к гибридной войне
Патрушев назвал события на Украине итогом подготовки США к гибридной войне - РИА Новости, 26.01.2023
Патрушев назвал события на Украине итогом подготовки США к гибридной войне
События на Украине стали итогом многолетней подготовки США к гибридной войне против РФ, попыткой помешать формированию многополярного мира, заявил в четверг... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T12:22
2023-01-26T12:22
2023-01-26T12:35
специальная военная операция на украине
украина
россия
сша
безопасность
совет безопасности рф
николай патрушев
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. События на Украине стали итогом многолетней подготовки США к гибридной войне против РФ, попыткой помешать формированию многополярного мира, заявил в четверг секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев."Сегодняшние события на Украине стали итогом многолетней подготовки США к гибридной войне против России и к попытке помешать формированию многополярного мира", - сказал Патрушев, которого цитирует аппарат Совбеза РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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12:22 26.01.2023 (обновлено: 12:35 26.01.2023)
Патрушев назвал события на Украине итогом подготовки США к гибридной войне
Патрушев назвал события на Украине итогом многолетней подготовки США к гибридной войне