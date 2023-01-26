https://ria.ru/20230126/ssha-1847549563.html

Патрушев назвал события на Украине итогом подготовки США к гибридной войне

Патрушев назвал события на Украине итогом подготовки США к гибридной войне - РИА Новости, 26.01.2023

Патрушев назвал события на Украине итогом подготовки США к гибридной войне

События на Украине стали итогом многолетней подготовки США к гибридной войне против РФ, попыткой помешать формированию многополярного мира, заявил в четверг... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T12:22

2023-01-26T12:22

2023-01-26T12:35

специальная военная операция на украине

украина

россия

сша

безопасность

совет безопасности рф

николай патрушев

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. События на Украине стали итогом многолетней подготовки США к гибридной войне против РФ, попыткой помешать формированию многополярного мира, заявил в четверг секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев."Сегодняшние события на Украине стали итогом многолетней подготовки США к гибридной войне против России и к попытке помешать формированию многополярного мира", - сказал Патрушев, которого цитирует аппарат Совбеза РФ.

https://ria.ru/20230126/leopardy-1847413989.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, россия, сша, безопасность, совет безопасности рф, николай патрушев, ситуация в днр и лнр