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США увеличили продажи оружия за рубеж наполовину из-за поддержки Украины - РИА Новости, 26.01.2023
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США увеличили продажи оружия за рубеж наполовину из-за поддержки Украины
США увеличили продажи оружия за рубеж наполовину из-за поддержки Украины - РИА Новости, 26.01.2023
США увеличили продажи оружия за рубеж наполовину из-за поддержки Украины
США из-за поддержки Украины почти наполовину увеличили продажи оружия за рубеж в 2022 году по сравнению с объемом предыдущего года, сообщает госдепартамент. РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T01:51
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в мире
украина
сша
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ВАШИНГТОН, 26 янв - РИА Новости. США из-за поддержки Украины почти наполовину увеличили продажи оружия за рубеж в 2022 году по сравнению с объемом предыдущего года, сообщает госдепартамент.При этом, как указывает внешнеполитическое ведомство, увеличение стоимости одобренных контрактов произошло из-за решений, "вынесенных в поддержку усилий Украины".Так, в список основных договоренностей последних месяцев попали: Польша - с покупкой 116 танков Abrams на 3,75 миллиарда долларов, Финляндия и контракт на ракеты Stinger, продажа Литве систем HIMARS, командного пункта для запуска Javelin в Великобританию, ракет Patriot в Нидерланды. Украина фигурирует в списке с контрактом на продажу нестандартных боеприпасов на 165 миллиона долларов.Ранее ряд политиков, политологов, экономистов и СМИ указывали, что США извлекают значительную финансовую выгоду из конфликта на Украине. Отмечалось, что американский военно-промышленный комплекс сильно загружен и получает сверхприбыли.
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в мире, украина, сша, польша, государственный департамент сша, m1 abrams, javelin (птрк)
В мире, Украина, США, Польша, Государственный департамент США, M1 Abrams, Javelin (ПТРК)
01:51 26.01.2023
 
США увеличили продажи оружия за рубеж наполовину из-за поддержки Украины

В Госдепе заявили о увеличении продажи оружия за рубеж наполовину из-за поддержки Украины

© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn WhiteВыгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета США
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета США - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn White
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 янв - РИА Новости. США из-за поддержки Украины почти наполовину увеличили продажи оружия за рубеж в 2022 году по сравнению с объемом предыдущего года, сообщает госдепартамент.
"Всего оружия за рубеж за фискальный 2022 год продано на 51,9 млрд долларов, что на 49,1% превышает показатель 2021 фискального года в 34,8 млрд долларов", - сообщает госдеп.
При этом, как указывает внешнеполитическое ведомство, увеличение стоимости одобренных контрактов произошло из-за решений, "вынесенных в поддержку усилий Украины".
Так, в список основных договоренностей последних месяцев попали: Польша - с покупкой 116 танков Abrams на 3,75 миллиарда долларов, Финляндия и контракт на ракеты Stinger, продажа Литве систем HIMARS, командного пункта для запуска Javelin в Великобританию, ракет Patriot в Нидерланды. Украина фигурирует в списке с контрактом на продажу нестандартных боеприпасов на 165 миллиона долларов.
Ранее ряд политиков, политологов, экономистов и СМИ указывали, что США извлекают значительную финансовую выгоду из конфликта на Украине. Отмечалось, что американский военно-промышленный комплекс сильно загружен и получает сверхприбыли.
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