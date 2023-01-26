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США увеличили продажи оружия за рубеж наполовину из-за поддержки Украины

США увеличили продажи оружия за рубеж наполовину из-за поддержки Украины - РИА Новости, 26.01.2023

США увеличили продажи оружия за рубеж наполовину из-за поддержки Украины

США из-за поддержки Украины почти наполовину увеличили продажи оружия за рубеж в 2022 году по сравнению с объемом предыдущего года, сообщает госдепартамент. РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T01:51

2023-01-26T01:51

2023-01-26T01:51

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ВАШИНГТОН, 26 янв - РИА Новости. США из-за поддержки Украины почти наполовину увеличили продажи оружия за рубеж в 2022 году по сравнению с объемом предыдущего года, сообщает госдепартамент.При этом, как указывает внешнеполитическое ведомство, увеличение стоимости одобренных контрактов произошло из-за решений, "вынесенных в поддержку усилий Украины".Так, в список основных договоренностей последних месяцев попали: Польша - с покупкой 116 танков Abrams на 3,75 миллиарда долларов, Финляндия и контракт на ракеты Stinger, продажа Литве систем HIMARS, командного пункта для запуска Javelin в Великобританию, ракет Patriot в Нидерланды. Украина фигурирует в списке с контрактом на продажу нестандартных боеприпасов на 165 миллиона долларов.Ранее ряд политиков, политологов, экономистов и СМИ указывали, что США извлекают значительную финансовую выгоду из конфликта на Украине. Отмечалось, что американский военно-промышленный комплекс сильно загружен и получает сверхприбыли.

https://ria.ru/20230125/temp-1847467193.html

украина

сша

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в мире, украина, сша, польша, государственный департамент сша, m1 abrams, javelin (птрк)