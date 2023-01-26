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Экс-депутату Госдумы, напавшему на сотрудника ДПС, смягчили срок - РИА Новости, 26.01.2023
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Экс-депутату Госдумы, напавшему на сотрудника ДПС, смягчили срок
Экс-депутату Госдумы, напавшему на сотрудника ДПС, смягчили срок - РИА Новости, 26.01.2023
Экс-депутату Госдумы, напавшему на сотрудника ДПС, смягчили срок
Седьмой кассационный суд сократил на месяц - до двух лет и пяти месяцев - срок содержания в колонии для экс-депутата Госдумы Алексея Бурнашова, осужденного за... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T14:28
2023-01-26T14:30
происшествия
пермь
россия
госдума рф
пермский краевой суд
единая россия
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ПЕРМЬ, 26 янв - РИА Новости. Седьмой кассационный суд сократил на месяц - до двух лет и пяти месяцев - срок содержания в колонии для экс-депутата Госдумы Алексея Бурнашова, осужденного за нападение на инспектора ДПС в Перми, сообщили РИА Новости в суде в четверг. "Определение изменили, исключили осуждение по статье 319 УК РФ - публичное оскорбление представителя власти при исполнении, срок снизили на один месяц, теперь он составляет два года и пять месяцев", - рассказали в суде. По информации следствия, 8 июля 2021 года в Перми сотрудники ДПС остановили машину с Бурнашовым, "имевшим признаки опьянения". После перебранки он ударил инспектора ДПС Эдуарда Томилина в шею, из-за чего и попал на скамью подсудимых. Экс-депутат во время дачи показаний в суде первой инстанции оправдывался, что перед конфликтом с сотрудниками ДПС у него был неприятный разговор личного характера, из-за которого он оказался "в расстроенном состоянии", что, по словам политика, повлияло на общение с полицейскими. Бурнашов за применение насилия к представителю власти и его оскорбление был приговорен районным судом к 2,5 годам колонии общего режима и исправительным работам. Решение было обжаловано, но Пермский краевой суд оставил без изменения срок, связанный с лишением свободы. Алексей Бурнашов родился в Перми в 1973 году, работал на пермском домостроительном комбинате, был депутатом гордумы и краевого заксобрания. В 2016 году избран депутатом Госдумы, состоял во фракции "Единая Россия", являлся членом комитета по экономической политике. В сентябрьских выборах 2021 года Бурнашов не участвовал.
https://ria.ru/20230123/khischenie-1846689277.html
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происшествия, пермь, россия, госдума рф, пермский краевой суд, единая россия
Происшествия, Пермь, Россия, Госдума РФ, Пермский краевой суд, Единая Россия
14:28 26.01.2023 (обновлено: 14:30 26.01.2023)
 
Экс-депутату Госдумы, напавшему на сотрудника ДПС, смягчили срок

Экс-депутату Госдумы Бурнашову, напавшему на сотрудника ДПС, смягчили срок на месяц

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкАлексей Бурнашов
Алексей Бурнашов - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Алексей Бурнашов. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 26 янв - РИА Новости. Седьмой кассационный суд сократил на месяц - до двух лет и пяти месяцев - срок содержания в колонии для экс-депутата Госдумы Алексея Бурнашова, осужденного за нападение на инспектора ДПС в Перми, сообщили РИА Новости в суде в четверг.
"Определение изменили, исключили осуждение по статье 319 УК РФ - публичное оскорбление представителя власти при исполнении, срок снизили на один месяц, теперь он составляет два года и пять месяцев", - рассказали в суде.
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По информации следствия, 8 июля 2021 года в Перми сотрудники ДПС остановили машину с Бурнашовым, "имевшим признаки опьянения". После перебранки он ударил инспектора ДПС Эдуарда Томилина в шею, из-за чего и попал на скамью подсудимых.
Экс-депутат во время дачи показаний в суде первой инстанции оправдывался, что перед конфликтом с сотрудниками ДПС у него был неприятный разговор личного характера, из-за которого он оказался "в расстроенном состоянии", что, по словам политика, повлияло на общение с полицейскими.
Бурнашов за применение насилия к представителю власти и его оскорбление был приговорен районным судом к 2,5 годам колонии общего режима и исправительным работам. Решение было обжаловано, но Пермский краевой суд оставил без изменения срок, связанный с лишением свободы.
Алексей Бурнашов родился в Перми в 1973 году, работал на пермском домостроительном комбинате, был депутатом гордумы и краевого заксобрания. В 2016 году избран депутатом Госдумы, состоял во фракции "Единая Россия", являлся членом комитета по экономической политике. В сентябрьских выборах 2021 года Бурнашов не участвовал.
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