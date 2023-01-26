https://ria.ru/20230126/sreda-1847522165.html

Тюменский студсовет рассказал Моору об исследовании студенческой среды

Тюменский студсовет рассказал Моору об исследовании студенческой среды - РИА Новости, 26.01.2023

Тюменский студсовет рассказал Моору об исследовании студенческой среды

Студсовет Тюменской области по поручению губернатора Александра Моора в 2022 году провел исследование студенческой среды, результаты были представлены на... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T11:06

2023-01-26T11:06

2023-01-26T11:06

тюменская область

тюменская область

александр моор

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ТЮМЕНЬ, 26 янв – РИА Новости. Студсовет Тюменской области по поручению губернатора Александра Моора в 2022 году провел исследование студенческой среды, результаты были представлены на встрече с главой региона, приуроченной ко Дню российского студенчества, сообщает пресс-служба губернатора. Участниками исследовательского проекта стали более 4,1 тысячи студентов в тринадцати муниципалитетах региона, в том числе Тюмени, Тобольске, Ишиме, Ялуторовске, Заводоуковске и Голышманово, особое внимание уделялось финансам, карьере и жилищным условиям. "Авторы исследования провели серьезную работу по выявлению проблемных точек в развитии студенческой среды, отметил Александр Моор. Он поручил направить полученную информацию в профильные органы власти для использования в работе", - следует из сообщения пресс-службы губернатора. По данным исследователей, учебу с работой совмещают около 21% тюменских студентов, курсы финансовой грамотности интересны 48% опрошенных. Предпринимательством занимаются 8,5% респондентов, при этом пройти курс по этому направлению хотят 64%. Прохождением практики удовлетворены 69,5% студентов, работать по специальности после вуза собираются 53%. В общежитиях проживают 15,6% опрошенных, при этом большинство считают установленный там режим чрезмерно строгим и ждут строительства межвузовского кампуса. В вузах, колледжах и училищах Тюменской области обучаются свыше 80 тысяч человек, в том числе 46,5 тысячи — в высших учебных заведениях, и у региона достаточно возможностей для того, чтобы все они могли раскрыть свой потенциал в науке, творчестве, спорте и многих других сферах человеческой деятельности, уверены в правительстве.

https://ria.ru/20221219/sady-1839703449.html

тюменская область

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

тюменская область, александр моор