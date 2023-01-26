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Тюменский студсовет рассказал Моору об исследовании студенческой среды - РИА Новости, 26.01.2023
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Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
https://ria.ru/20230126/sreda-1847522165.html
Тюменский студсовет рассказал Моору об исследовании студенческой среды
Тюменский студсовет рассказал Моору об исследовании студенческой среды - РИА Новости, 26.01.2023
Тюменский студсовет рассказал Моору об исследовании студенческой среды
Студсовет Тюменской области по поручению губернатора Александра Моора в 2022 году провел исследование студенческой среды, результаты были представлены на... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T11:06
2023-01-26T11:06
тюменская область
тюменская область
александр моор
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ТЮМЕНЬ, 26 янв – РИА Новости. Студсовет Тюменской области по поручению губернатора Александра Моора в 2022 году провел исследование студенческой среды, результаты были представлены на встрече с главой региона, приуроченной ко Дню российского студенчества, сообщает пресс-служба губернатора. Участниками исследовательского проекта стали более 4,1 тысячи студентов в тринадцати муниципалитетах региона, в том числе Тюмени, Тобольске, Ишиме, Ялуторовске, Заводоуковске и Голышманово, особое внимание уделялось финансам, карьере и жилищным условиям. "Авторы исследования провели серьезную работу по выявлению проблемных точек в развитии студенческой среды, отметил Александр Моор. Он поручил направить полученную информацию в профильные органы власти для использования в работе", - следует из сообщения пресс-службы губернатора. По данным исследователей, учебу с работой совмещают около 21% тюменских студентов, курсы финансовой грамотности интересны 48% опрошенных. Предпринимательством занимаются 8,5% респондентов, при этом пройти курс по этому направлению хотят 64%. Прохождением практики удовлетворены 69,5% студентов, работать по специальности после вуза собираются 53%. В общежитиях проживают 15,6% опрошенных, при этом большинство считают установленный там режим чрезмерно строгим и ждут строительства межвузовского кампуса. В вузах, колледжах и училищах Тюменской области обучаются свыше 80 тысяч человек, в том числе 46,5 тысячи — в высших учебных заведениях, и у региона достаточно возможностей для того, чтобы все они могли раскрыть свой потенциал в науке, творчестве, спорте и многих других сферах человеческой деятельности, уверены в правительстве.
https://ria.ru/20221219/sady-1839703449.html
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тюменская область, александр моор
Тюменская область, Тюменская область, Александр Моор
11:06 26.01.2023
 

Тюменский студсовет рассказал Моору об исследовании студенческой среды

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкГубернатор Тюменской области Александр Моор
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Губернатор Тюменской области Александр Моор. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 26 янв – РИА Новости. Студсовет Тюменской области по поручению губернатора Александра Моора в 2022 году провел исследование студенческой среды, результаты были представлены на встрече с главой региона, приуроченной ко Дню российского студенчества, сообщает пресс-служба губернатора.
Участниками исследовательского проекта стали более 4,1 тысячи студентов в тринадцати муниципалитетах региона, в том числе Тюмени, Тобольске, Ишиме, Ялуторовске, Заводоуковске и Голышманово, особое внимание уделялось финансам, карьере и жилищным условиям.
"Авторы исследования провели серьезную работу по выявлению проблемных точек в развитии студенческой среды, отметил Александр Моор. Он поручил направить полученную информацию в профильные органы власти для использования в работе", - следует из сообщения пресс-службы губернатора.
По данным исследователей, учебу с работой совмещают около 21% тюменских студентов, курсы финансовой грамотности интересны 48% опрошенных. Предпринимательством занимаются 8,5% респондентов, при этом пройти курс по этому направлению хотят 64%. Прохождением практики удовлетворены 69,5% студентов, работать по специальности после вуза собираются 53%. В общежитиях проживают 15,6% опрошенных, при этом большинство считают установленный там режим чрезмерно строгим и ждут строительства межвузовского кампуса.
В вузах, колледжах и училищах Тюменской области обучаются свыше 80 тысяч человек, в том числе 46,5 тысячи — в высших учебных заведениях, и у региона достаточно возможностей для того, чтобы все они могли раскрыть свой потенциал в науке, творчестве, спорте и многих других сферах человеческой деятельности, уверены в правительстве.
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