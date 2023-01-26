https://ria.ru/20230126/spetsoperatsiya-1847716635.html

Спецоперация, 26 января: США не успеют отправить Киеву танки к весне

Спецоперация, 26 января: США не успеют отправить Киеву танки к весне - РИА Новости, 26.01.2023

Спецоперация, 26 января: США не успеют отправить Киеву танки к весне

Минобороны РФ сообщило в четверг о нанесении огневого поражения российскими вооруженными силами на южно-донецком, запорожском, купянском, красно-лиманском... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T20:38

2023-01-26T20:38

2023-01-26T20:38

специальная военная операция на украине

украина

россия

донецкая народная республика

ян гагин

борис писториус

виктория нуланд

воздушно-космические силы россии

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Минобороны РФ сообщило в четверг о нанесении огневого поражения российскими вооруженными силами на южно-донецком, запорожском, купянском, красно-лиманском направлениях. По данным ведомства, в ходе наступательных действий были уничтожены, в частности, четыре гаубицы США, две радиолокационные станции американского производства. Также российские ВКС уничтожили за сутки два украинских самолета Су-25 в районах Угледара и Андреевки в ДНР. Тем временем в США сообщили, что не успеют отправить танки Abrams на Украину к весне. Ход операцииКак сообщили в четверг в Минобороны РФ, группировка войск "Восток" в ходе наступательных действий на южно-донецком и запорожском направлениях уничтожила до 60 украинских военных за минувшие сутки. Кроме того, в районе Угледара, Червоного в ДНР и Канцеровки на Запорожье уничтожены два хранилища топлива для военной техники и три склада артиллерийских боеприпасов украинской армии. На красно-лиманском направлении вооруженные силы РФ ударами авиации и артогнем группировки войск "Центр" нанесли поражение подразделениям 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад Украины в районе Ямполовки (ДНР), а также Серебрянского лесничества. На купянском направлении, уточнили в министерстве, артиллерией "Западной" группировки войск нанесено огневое поражение скоплениям живой силы 14-й и 92-й механизированных бригад Украины в районах населенных пунктов Синьковка, Тимковка Харьковской области и Новоселовское (ЛНР). В результате уничтожены более 20 украинских военнослужащих. На херсонском направлении российские военные уничтожили четыре украинские гаубицы и две радиолокационные станции производства США, заявили в минобороны РФ. Кроме того, в Очаково Николаевской области уничтожена радиолокационная станция зенитного-ракетного комплекса С-300. Также, заявили в военном ведомстве, южная группировка войск РФ на донецком направлении уничтожила за сутки свыше 40 военнослужащих противника и восемь единиц техники, включая американские гаубицу М109 Paladin и контрбатарейную РЛС AN/TPQ-50. Кроме того, по данным министерства, российские ВКС уничтожили за сутки два украинских самолета Су-25 в районах Угледара и Андреевки в ДНР. За сутки российскими системами ПВО было перехвачено семь реактивных снарядов систем "Ольха", "Ураган" и HIMARS в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях, а также была сбита американская противорадиолокационная ракета HARM. В свою очередь, советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что российские подразделения взяли под контроль трассу, ведущую из Покровского в Угледар, на подступах к городу занимают новые позиции. По его словам, штурм Угледара осложнен большим количеством шахт со связанной подземной инфраструктурой. Ранее в четверг советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российские войска вошли в Угледар и закрепились на окраинах города. Вокруг операцииВеликобритания планирует поставить Украине танки Challenger 2 в конце марта, подготовка украинских военных для их обслуживания начнется на следующей неделе в понедельник, заявил замглавы британского минобороны Алекс Чак. В свою очередь, министр обороны ФРГ Борис Писториус отметил ранее в четверг, что поставки немецких танков Leopard Украине могут быть осуществлены в конце марта. Он также сообщил, что обучение украинских военных работе с БМП Marder, которые Германия пообещала поставить Украине в первом квартале текущего года, начнется в Мюнстере до конца января. Тем временем заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд сообщила в четверг, что американцы не успеют отправить танки Abrams на Украину к весне, так как это очень сложный танк и требует значительной подготовки. Российская сторона уже сделала несколько заявлений в связи с новыми поставками вооружения Киеву. Глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов подчеркнул, что поставки танков и самолетов Украине не изменят ситуацию на фронте и не вынудят Россию отказаться от целей спецоперации, указав при этом, что Запад переходит на новый уровень противостояния России с НАТО. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поставки странами Запада вооружений Украине свидетельствуют об их прямой вовлеченности в конфликт, и она растет. Накануне правительство ФРГ заявило, что приняло решение передать Украине немецкие танки Leopard 2. Также в среду Белый дом подтвердил намерение отправить 31 танк M1 Abrams для Украины. По данным властей США, на доставку машин уйдет несколько месяцев. Кроме того, Вашингтон намерен направить Киеву восемь бронированных ремонтно-эвакуационных машин М88 для обслуживания танков. Как заявили в Белом доме, США надеются, что поставки оружия Украине не только помогут Киеву в обороне, но и позволят захватить утраченные территории, включая Крым.

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Наталья Макарова

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