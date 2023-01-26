https://ria.ru/20230126/spetsoperatsiya-1847582937.html
Российская ПВО за сутки перехватила семь ракет "Ольха", "Ураган" и HIMARS
Российская ПВО за сутки перехватила семь ракет "Ольха", "Ураган" и HIMARS - РИА Новости, 26.01.2023
Российская ПВО за сутки перехватила семь ракет "Ольха", "Ураган" и HIMARS
Российские системы ПВО за сутки перехватили семь реактивных снарядов систем "Ольха", "Ураган" и HIMARS в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях, а также... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T13:56
2023-01-26T13:56
2023-01-26T13:56
безопасность
луганская народная республика
херсонская область
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1836865909_0:62:2469:1451_1920x0_80_0_0_102c63beda97ce63c795731775e030fc.jpg
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Российские системы ПВО за сутки перехватили семь реактивных снарядов систем "Ольха", "Ураган" и HIMARS в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях, а также сбили американскую противорадиолокационную ракету HARM, сообщили в Минобороны РФ. "Перехвачено семь реактивных снарядов систем залпового огня "Ольха", "Ураган" и HIMARS в районах населенных пунктов Кременная Луганской народной республики, Куйбышево, Валерьяновка Донецкой народной республики, Новоуспеновка Запорожской области и Чаплинка Херсонской области", - говорится в сводке министерства. Кроме того, в районе населенного пункта Костогрызово Херсонской области сбита противорадиолокационная ракета производства США HARM. Всего с начала проведения специальной военной операции на Украине российские войска уничтожили 379 самолетов, 204 вертолета, 2 956 беспилотных летательных аппаратов, 402 зенитных ракетных комплекса, 7 634 танка и других боевых бронированных машин, 990 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3 921 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 8 180 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20230126/gaubitsa-1847577299.html
https://ria.ru/20230126/rubezhi-1847573063.html
луганская народная республика
херсонская область
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1836865909_140:0:2329:1642_1920x0_80_0_0_1fe3a8bf263662b3830c11f3708a2d87.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, луганская народная республика, херсонская область , донецкая народная республика
Безопасность, Луганская Народная Республика, Херсонская область , Донецкая Народная Республика
Российская ПВО за сутки перехватила семь ракет "Ольха", "Ураган" и HIMARS
Минобороны: российская ПВО за сутки перехватила семь снарядов "Ольха", "Ураган" и HIMARS