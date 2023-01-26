https://ria.ru/20230126/spetsoperatsiya-1847582937.html

Российская ПВО за сутки перехватила семь ракет "Ольха", "Ураган" и HIMARS

Российская ПВО за сутки перехватила семь ракет "Ольха", "Ураган" и HIMARS - РИА Новости, 26.01.2023

Российская ПВО за сутки перехватила семь ракет "Ольха", "Ураган" и HIMARS

Российские системы ПВО за сутки перехватили семь реактивных снарядов систем "Ольха", "Ураган" и HIMARS в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях, а также... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T13:56

2023-01-26T13:56

2023-01-26T13:56

безопасность

луганская народная республика

херсонская область

донецкая народная республика

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Российские системы ПВО за сутки перехватили семь реактивных снарядов систем "Ольха", "Ураган" и HIMARS в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях, а также сбили американскую противорадиолокационную ракету HARM, сообщили в Минобороны РФ. "Перехвачено семь реактивных снарядов систем залпового огня "Ольха", "Ураган" и HIMARS в районах населенных пунктов Кременная Луганской народной республики, Куйбышево, Валерьяновка Донецкой народной республики, Новоуспеновка Запорожской области и Чаплинка Херсонской области", - говорится в сводке министерства. Кроме того, в районе населенного пункта Костогрызово Херсонской области сбита противорадиолокационная ракета производства США HARM. Всего с начала проведения специальной военной операции на Украине российские войска уничтожили 379 самолетов, 204 вертолета, 2 956 беспилотных летательных аппаратов, 402 зенитных ракетных комплекса, 7 634 танка и других боевых бронированных машин, 990 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3 921 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 8 180 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20230126/gaubitsa-1847577299.html

https://ria.ru/20230126/rubezhi-1847573063.html

луганская народная республика

херсонская область

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, луганская народная республика, херсонская область , донецкая народная республика