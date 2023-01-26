https://ria.ru/20230126/spetsoperatsiya-1847544301.html

Смена статуса спецоперации не обсуждается, заявил Песков

Смена статуса спецоперации не обсуждается, заявил Песков - РИА Новости, 26.01.2023

Смена статуса спецоперации не обсуждается, заявил Песков

Вопрос об изменении статуса специальной военной операции из-за поставок Киеву танков США и ФРГ не стоит на повестке дня, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T12:02

2023-01-26T12:02

2023-01-26T12:07

специальная военная операция на украине

дмитрий песков

безопасность

россия

михаил шеремет

госдума рф

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Вопрос об изменении статуса специальной военной операции из-за поставок Киеву танков США и ФРГ не стоит на повестке дня, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет на фоне решения США и ФРГ поставить танки для украинской армии предложил изменить статус российской спецоперации на Украине, не уточнив, на какой именно, но подчеркнул, что происходящие события уже вышли за рамки обычного военного конфликта."У нас на повестке дня нет такой темы, лучше какие-то детали уточнить у господина Шеремета", - сказал Песков журналистам.В среду правительство ФРГ заявило, что приняло решение передать Украине немецкие танки Leopard 2. Также в среду Белый дом подтвердил намерение отправить 31 танк M1 Abrams для Украины. По данным властей США, на доставку машин уйдет несколько месяцев. Кроме того, Вашингтон намерен направить Киеву восемь бронированных ремонтно-эвакуационных машин М88 для обслуживания танков. Как заявили в Белом доме, США надеются, что поставки оружия Украине не только помогут Киеву в обороне, но и позволят захватить утраченные территории, включая Крым.

https://ria.ru/20230116/kadyrov-1845332358.html

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Кирилл Волков

дмитрий песков, безопасность, россия, михаил шеремет, госдума рф, украина, ситуация в днр и лнр