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Смена статуса спецоперации не обсуждается, заявил Песков - РИА Новости, 26.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230126/spetsoperatsiya-1847544301.html
Смена статуса спецоперации не обсуждается, заявил Песков
Смена статуса спецоперации не обсуждается, заявил Песков - РИА Новости, 26.01.2023
Смена статуса спецоперации не обсуждается, заявил Песков
Вопрос об изменении статуса специальной военной операции из-за поставок Киеву танков США и ФРГ не стоит на повестке дня, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T12:02
2023-01-26T12:07
специальная военная операция на украине
дмитрий песков
безопасность
россия
михаил шеремет
госдума рф
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Вопрос об изменении статуса специальной военной операции из-за поставок Киеву танков США и ФРГ не стоит на повестке дня, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет на фоне решения США и ФРГ поставить танки для украинской армии предложил изменить статус российской спецоперации на Украине, не уточнив, на какой именно, но подчеркнул, что происходящие события уже вышли за рамки обычного военного конфликта."У нас на повестке дня нет такой темы, лучше какие-то детали уточнить у господина Шеремета", - сказал Песков журналистам.В среду правительство ФРГ заявило, что приняло решение передать Украине немецкие танки Leopard 2. Также в среду Белый дом подтвердил намерение отправить 31 танк M1 Abrams для Украины. По данным властей США, на доставку машин уйдет несколько месяцев. Кроме того, Вашингтон намерен направить Киеву восемь бронированных ремонтно-эвакуационных машин М88 для обслуживания танков. Как заявили в Белом доме, США надеются, что поставки оружия Украине не только помогут Киеву в обороне, но и позволят захватить утраченные территории, включая Крым.
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дмитрий песков, безопасность, россия, михаил шеремет, госдума рф, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Песков, Безопасность, Россия, Михаил Шеремет, Госдума РФ, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:02 26.01.2023 (обновлено: 12:07 26.01.2023)
 
Смена статуса спецоперации не обсуждается, заявил Песков

Песков заявил, что смена статуса спецоперации не стоит на повестке дня в Кремле

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкАрхитектурный ансамбль Московского Кремля
Архитектурный ансамбль Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Архитектурный ансамбль Московского Кремля. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Вопрос об изменении статуса специальной военной операции из-за поставок Киеву танков США и ФРГ не стоит на повестке дня, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет на фоне решения США и ФРГ поставить танки для украинской армии предложил изменить статус российской спецоперации на Украине, не уточнив, на какой именно, но подчеркнул, что происходящие события уже вышли за рамки обычного военного конфликта.
"У нас на повестке дня нет такой темы, лучше какие-то детали уточнить у господина Шеремета", - сказал Песков журналистам.
В среду правительство ФРГ заявило, что приняло решение передать Украине немецкие танки Leopard 2. Также в среду Белый дом подтвердил намерение отправить 31 танк M1 Abrams для Украины. По данным властей США, на доставку машин уйдет несколько месяцев. Кроме того, Вашингтон намерен направить Киеву восемь бронированных ремонтно-эвакуационных машин М88 для обслуживания танков. Как заявили в Белом доме, США надеются, что поставки оружия Украине не только помогут Киеву в обороне, но и позволят захватить утраченные территории, включая Крым.
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Специальная военная операция на УкраинеДмитрий ПесковБезопасностьРоссияМихаил ШереметГосдума РФУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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