https://ria.ru/20230126/spetsoperatsiya-1847538449.html
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 26.01.2023
Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 26.01.2023
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T15:18
2023-01-26T15:18
2023-01-26T15:19
инфографика
украина
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
херсонская область
запорожская область
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1823955979_0:1:1440:811_1920x0_80_0_0_f591fa6a721f81119443242e557444a7.png
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 26 января 2023 годаЗа минувшие сутки подразделения Южного военного округа в ходе наступательных действий заняли более выгодные рубежи и позиции на Донецком направлении. На Южнодонецком и Запорожском направлениях подразделения группировки войск "Восток" продолжили наступление. Также нанесено поражение живой силе и военной технике противника на Купянском, Краснолиманском и Херсонском направлениях.Параллельно ликвидированы 83 артиллерийских расчета, 119 районов скопления живой силы и техники, семь складов боеприпасов, два хранилища топлива, четыре артиллерийских системы М-777, две установки РСЗО "Град", самоходная артиллерийская установка М109 Paladin, самоходная гаубица "Гвоздика", шесть гаубиц Д-20, гаубица "Гиацинт-Б", три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, радиолокационная станция ЗРК С-300. Фронтовая авиация и средства ПВО сбили два самолета Су-25, восемь беспилотников, семь реактивных снарядов систем залпового огня "Ольха", "Ураган" и HIMARS, противорадиолокационную ракету HARM.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 379 самолетов, 204 вертолета, 2956 беспилотников, 402 зенитных ракетных комплекса, 990 реактивных систем залпового огня, 7634 танка и другие бронемашины, 3921 орудие полевой артиллерии и 8180 единиц автомобильной техники.
украина
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
херсонская область
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1823955979_180:0:1261:811_1920x0_80_0_0_8c6cb8e7ac3c2ddfab3d5075122529ea.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, херсонская область , запорожская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), спецоперация, инфографика
Инфографика, Украина, Россия, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Херсонская область , Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Спецоперация
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.
Карта спецоперации на Украине
О спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.
Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 26 января 2023 года
За минувшие сутки подразделения Южного военного округа в ходе наступательных действий заняли более выгодные рубежи и позиции на Донецком направлении. На Южнодонецком и Запорожском направлениях подразделения группировки войск "Восток" продолжили наступление. Также нанесено поражение живой силе и военной технике противника на Купянском, Краснолиманском и Херсонском направлениях.
Параллельно ликвидированы 83 артиллерийских расчета, 119 районов скопления живой силы и техники, семь складов боеприпасов, два хранилища топлива, четыре артиллерийских системы М-777, две установки РСЗО "Град", самоходная артиллерийская установка М109 Paladin, самоходная гаубица "Гвоздика", шесть гаубиц Д-20, гаубица "Гиацинт-Б", три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, радиолокационная станция ЗРК С-300. Фронтовая авиация и средства ПВО сбили два самолета Су-25, восемь беспилотников, семь реактивных снарядов систем залпового огня "Ольха", "Ураган" и HIMARS, противорадиолокационную ракету HARM.
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 379 самолетов, 204 вертолета, 2956 беспилотников, 402 зенитных ракетных комплекса, 990 реактивных систем залпового огня, 7634 танка и другие бронемашины, 3921 орудие полевой артиллерии и 8180 единиц автомобильной техники.