https://ria.ru/20230126/spetsoperatsiya-1847538449.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 26.01.2023

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 26.01.2023

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T15:18

2023-01-26T15:18

2023-01-26T15:19

инфографика

украина

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

вооруженные силы украины

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 26 января 2023 годаЗа минувшие сутки подразделения Южного военного округа в ходе наступательных действий заняли более выгодные рубежи и позиции на Донецком направлении. На Южнодонецком и Запорожском направлениях подразделения группировки войск "Восток" продолжили наступление. Также нанесено поражение живой силе и военной технике противника на Купянском, Краснолиманском и Херсонском направлениях.Параллельно ликвидированы 83 артиллерийских расчета, 119 районов скопления живой силы и техники, семь складов боеприпасов, два хранилища топлива, четыре артиллерийских системы М-777, две установки РСЗО "Град", самоходная артиллерийская установка М109 Paladin, самоходная гаубица "Гвоздика", шесть гаубиц Д-20, гаубица "Гиацинт-Б", три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, радиолокационная станция ЗРК С-300. Фронтовая авиация и средства ПВО сбили два самолета Су-25, восемь беспилотников, семь реактивных снарядов систем залпового огня "Ольха", "Ураган" и HIMARS, противорадиолокационную ракету HARM.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 379 самолетов, 204 вертолета, 2956 беспилотников, 402 зенитных ракетных комплекса, 990 реактивных систем залпового огня, 7634 танка и другие бронемашины, 3921 орудие полевой артиллерии и 8180 единиц автомобильной техники.

украина

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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