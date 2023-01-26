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Депутат Госдумы от Крыма предложил изменить статус спецоперации - РИА Новости, 26.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230126/spetsoperatsiya-1847488577.html
Депутат Госдумы от Крыма предложил изменить статус спецоперации
Депутат Госдумы от Крыма предложил изменить статус спецоперации - РИА Новости, 26.01.2023
Депутат Госдумы от Крыма предложил изменить статус спецоперации
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет на фоне решения США и ФРГ поставить танки для украинской армии предложил изменить статус российской... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T08:36
2023-01-26T08:48
специальная военная операция на украине
михаил шеремет
сергей лавров
украина
россия
сша
нато
госдума рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет на фоне решения США и ФРГ поставить танки для украинской армии предложил изменить статус российской спецоперации на Украине, не уточнив, на какой именно, но подчеркнул, что происходящие события уже вышли за рамки обычного военного конфликта. В среду правительство ФРГ заявило, что приняло решение передать Украине немецкие танки Leopard 2. Также в среду Белый дом подтвердил намерение отправить 31 танк M1 Abrams для Украины. По данным властей США, на доставку машин уйдет несколько месяцев. Кроме того, Вашингтон намерен направить Киеву восемь бронированных ремонтно-эвакуационных машин М88 для обслуживания танков. Как заявили в Белом доме, США надеются, что поставки оружия Украине не только помогут Киеву в обороне, но и позволят захватить утраченные территории, включая Крым. "НАТО в лице США поднимают ставки по Украине, бросая украинский народ в жернова войны. Считаю, что сегодня стоит обсудить вопрос изменения статуса спецоперации на Украине, с учетом новых вызовов, стоящих перед нашей страной. Происходящие события уже вышли за рамки обычного военного конфликта. Изменение статуса спецоперации позволит перевести экономику страны на военные рельсы и мобилизовать все ресурсы для общей победы", - сказал РИА Новости Шеремет. По его словам, нельзя допустить переброску западного летального оружия на Украину. "Мы должны сделать все, чтобы блокировать территорию Украины от поставок летального оружия", - подчеркнул депутат. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230126/tanki-1847487820.html
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михаил шеремет, сергей лавров, украина, россия, сша, нато, госдума рф, m1 abrams, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Михаил Шеремет, Сергей Лавров, Украина, Россия, США, НАТО, Госдума РФ, M1 Abrams, Безопасность
08:36 26.01.2023 (обновлено: 08:48 26.01.2023)
 
Депутат Госдумы от Крыма предложил изменить статус спецоперации

Депутат Госдумы от Крыма Шеремет предложил изменить статус СВО из-за поставок Киеву танков

© РИА Новости / Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка (САУ) "Акация" ВС РФ на огневом рубеже
Самоходная артиллерийская установка (САУ) Акация ВС РФ на огневом рубеже - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет на фоне решения США и ФРГ поставить танки для украинской армии предложил изменить статус российской спецоперации на Украине, не уточнив, на какой именно, но подчеркнул, что происходящие события уже вышли за рамки обычного военного конфликта.
В среду правительство ФРГ заявило, что приняло решение передать Украине немецкие танки Leopard 2. Также в среду Белый дом подтвердил намерение отправить 31 танк M1 Abrams для Украины. По данным властей США, на доставку машин уйдет несколько месяцев. Кроме того, Вашингтон намерен направить Киеву восемь бронированных ремонтно-эвакуационных машин М88 для обслуживания танков. Как заявили в Белом доме, США надеются, что поставки оружия Украине не только помогут Киеву в обороне, но и позволят захватить утраченные территории, включая Крым.
Немецкие танки Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
08:17Специальная военная операция на Украине
Танки не переломят ход конфликта на Украине, заявил немецкий эксперт
"НАТО в лице США поднимают ставки по Украине, бросая украинский народ в жернова войны. Считаю, что сегодня стоит обсудить вопрос изменения статуса спецоперации на Украине, с учетом новых вызовов, стоящих перед нашей страной. Происходящие события уже вышли за рамки обычного военного конфликта. Изменение статуса спецоперации позволит перевести экономику страны на военные рельсы и мобилизовать все ресурсы для общей победы", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, нельзя допустить переброску западного летального оружия на Украину.
"Мы должны сделать все, чтобы блокировать территорию Украины от поставок летального оружия", - подчеркнул депутат.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Американский танк M1 Abrams - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
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Специальная военная операция на УкраинеМихаил ШереметСергей ЛавровУкраинаРоссияСШАНАТОГосдума РФM1 AbramsБезопасность
 
 
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