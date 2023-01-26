https://ria.ru/20230126/spetsoperatsiya-1847488577.html

Депутат Госдумы от Крыма предложил изменить статус спецоперации

Депутат Госдумы от Крыма предложил изменить статус спецоперации - РИА Новости, 26.01.2023

Депутат Госдумы от Крыма предложил изменить статус спецоперации

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет на фоне решения США и ФРГ поставить танки для украинской армии предложил изменить статус российской... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T08:36

2023-01-26T08:36

2023-01-26T08:48

специальная военная операция на украине

михаил шеремет

сергей лавров

украина

россия

сша

нато

госдума рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет на фоне решения США и ФРГ поставить танки для украинской армии предложил изменить статус российской спецоперации на Украине, не уточнив, на какой именно, но подчеркнул, что происходящие события уже вышли за рамки обычного военного конфликта. В среду правительство ФРГ заявило, что приняло решение передать Украине немецкие танки Leopard 2. Также в среду Белый дом подтвердил намерение отправить 31 танк M1 Abrams для Украины. По данным властей США, на доставку машин уйдет несколько месяцев. Кроме того, Вашингтон намерен направить Киеву восемь бронированных ремонтно-эвакуационных машин М88 для обслуживания танков. Как заявили в Белом доме, США надеются, что поставки оружия Украине не только помогут Киеву в обороне, но и позволят захватить утраченные территории, включая Крым. "НАТО в лице США поднимают ставки по Украине, бросая украинский народ в жернова войны. Считаю, что сегодня стоит обсудить вопрос изменения статуса спецоперации на Украине, с учетом новых вызовов, стоящих перед нашей страной. Происходящие события уже вышли за рамки обычного военного конфликта. Изменение статуса спецоперации позволит перевести экономику страны на военные рельсы и мобилизовать все ресурсы для общей победы", - сказал РИА Новости Шеремет. По его словам, нельзя допустить переброску западного летального оружия на Украину. "Мы должны сделать все, чтобы блокировать территорию Украины от поставок летального оружия", - подчеркнул депутат. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230126/tanki-1847487820.html

https://ria.ru/20230126/abrams-1847477964.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

михаил шеремет, сергей лавров, украина, россия, сша, нато, госдума рф, m1 abrams, безопасность